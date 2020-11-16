Это путешествие по трем регионам: Красноярскому краю, Хакасии и Туве. Это возможность увидеть, как живет степной народ и почувствовать себя настоящим кочевником, ощутить единение с природой и стать немного шаманом, познакомиться со староверами и окунуться в древнерусский уклад. На нашем пути хвойные леса будут сменяться степью, а голые, продуваемые ветрами полупустыни, – бурными горными реками и целебными источниками.

Покатаемся на лошадках по живописным окрестностям Сизима

Послушаем рассказ о таежных травах, научимся готовить разные виды травяных чаев и продегустируем

Летом – поедем вверх по Енисею через бурные пороги и порыбачим в тихих заводях

Увидим колорит хакасских и тувинских юрт и сибирской деревни, такой, какой она была более столетия назад

Тур проводится круглогодично в любой день под запрос для групп от 8 человек.

Программа тура по дням

1 день Прибытие, экскурсии на выбор

Прибытие в Красноярск. Трансфер из аэропорта в гостиницу. Отдых. Экскурсия по национальному парку "Красноярские столбы", либо обзорная экскурсия по городу – по желанию (не входит в стоимость тура). Обзорная экскурсия по городу. Посещение Заповедника Столбы. Заповедник Столбы расположен в 30 минутах от центра города. Благодаря своей удивительной природе он известен во всем мире. Посреди тайги возвышаются скалы-утесы, представляющие собой гранитно-сиенитовые останцы розовато-бурового цвета. Высота некоторых из них достигает 100 метров, у многих есть имена: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка. Под руководством опытного проводника Вы сможете подняться на вершины некоторых из них и увидеть невероятные панорамы сибирской тайги.

2 день Хакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисунки

Завтрак. На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по маршруту Красноярск – Хакасия (Казановка). Останавливаемся на обед в ресторане хакасской кухни «Карчалык». Здесь гостям будут предложены национальные блюда из мясных и молочных продуктов. Примерное время в пути: 4 часа (306км). Осмотр Боярской писаницы, уникального памятника тагарской культуры 7 – 3 вв. до н.э. Примерное время в пути 40 мин. (37 км). Боярская писаница – это серия наскальных рисунков, которые были сделаны вручную на юго-западном склоне горного хребта Бояры. Около 170 изображений высечены древними людьми точечной техникой. Далее Вы посетите наиболее примечательные «места силы»: Салбыкскую долину, Большой Салбыкский курган, который часто называют сибирским Стоунхенджем. Большой Салбыкский курган, сооруженный по разным версиям с IV по III вв. до нашей эры, до сих пор поражает воображение. Громадный квадрат 70 на 70 метров, состоящий из камней-менгиров высотой до 6 метров, выполненных из песчанника (весом 50-70 тонн), привезенных за сотню километров с берегов Енисея. Считается, что это был и древний храм, и астрономическая обсерватория (показаны пути движения Солнца Луны). Размещение в традиционной хакасской юрте. Ужин из блюд традиционной хакасской кухни. Примерное время в пути: 2ч 40 мин. (200км).

3 день Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»

Посещение Археологического музея-заповедника «Казановка». Экскурсия по Хакасскому Аалу. Вы узнаете, почему в хакасском языке нет слова «сено», как охраняют хакасскую семью обереги «тёси», проследите за 9 сторонами жизни шамана, прикоснетесь к 4000-летнему гранитному камню Ах Тас и увидите шаманский обряд – камлание.

4 день Сафроновский курган – место силы сибирских шаманов

Встреча рассвета на Сафроновском кургане. Экскурсия. Вы увидите величественные каменные мегалиты, украшенные петроглифами 5 века до н.э. Благодаря богатству рисунков и их глубинному смыслу Сафроновский курган иногда называют «Энциклопедией сибирского шаманизма». Экскурсия в Полтаковский стелларий «Хайа хоос», где собраны самые интересные образцы наскального искусства Аскизского района. Трансфер до турбазы.

5 день Перевал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл–Даг

Фотопрогулка по живописному берегу реки. Она в месте ее слияния с Большим Анзасом. Вы также сможете запечатлеть возвышающиеся отроги Саян. Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тувой. Остановка на вершине для символического шаманского ритуала. Мы покидаем тайгу и перемещаемся в степную часть Тувы. Прибытие в Бижиктиг-Хая. Вы осмотрите статуи каменного война Кижи-кожээ, которой более 1200 лет. Трансфер в деревню потомственных камнерезов и кузнецов Кызыл–Даг. Ночевка в селе Тээли в гостевом доме тувинской семьи. Ужин в традициях тувинской кухни.

6 день Главный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплекс

Посещение буддийского монастыря Устуу – Хурэ, центра духовности и государственности Тувы. Прибытие в этнокультурный юрточный комплекс Алдын-Булак. Размещение в юртах, выполненных по тувинским традициям, но с современным комфортом.

7 день Кызыл – столица Тувы

Завтрак. Экскурсия по комплексу Алдын-Булак. Вы пройдете через Небесные ворота Шамбалы, выполненные форме буддийской арки, расположенной между двумя скалами с видом на реку, узнаем почему ханы выбирали это место для своей стоянки, и почему к расположенным на холме знаменам «Сульде» могут подходить только мужчины. Трансфер в г. Кызыл. Примерное время в пути: 40 мин. (49 км). Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов». В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя настоящим путешественником, ведь именно здесь находится географический центр Азии. Посетив музей мы отправимся именно сюда, на набережную реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии». Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим. Прибытие на базу. Отдых.

8 день Знакомство с укладом жизни староверов, мастер-класс

Завтрак. Знакомство с историей, обычаями и укладом жизни староверов. Вы узнаете, что такое воскресный «собор», как староверы находят невест и сколько платков носит замужняя женщина, а также другие интересные факты. Прогулка на берег реки Сизим. Мастер-класс по валянию валенок (согласовывается заранее). Обед из традиционных домашних блюд. На закате посещение горы Любви, откуда открывается чудесный вид на деревню староверов. Русская баня с ароматными таежными вениками. Ужин с дегустацией староверческого «кваска».

9 день Мастер-классы и рыбалка

Завтрак. Фото прогулка на рассвете (для желающих) по живописным окрестностям. Мастер-класс по староверческой кухне: вы сами попробуете приготовить таежные пироги, узнаете секрет сибирского горлодёра и сможете сделать закваску для хлеба на картофеле. Мастер-класс по старинному виду рукоделия – плетению теплых домашних ковриков. Для любителей рыбалки: зимой – мастер-класс по подлёдному лову (по погодным условиям), летом – поездка вверх по Енисею через бурные пороги, рыбалка в тихих заводях. После обеда прогулка на лошадях по живописным окрестностям. Рассказ мастера-травника о таежных травах. Вы научитесь готовить разные виды травяных чаев. Дегустация чая. Вечером фитобочка (для желающих). Прощальный ужин с домашним «коньячком».

10 день Ергаки

Трансфер Сизим – Кызыл. Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов. Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку. Трансфер до природного парка Ергаки. Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад. Ужин и ночевка на базе отдыха. Примерное время в пути: 2ч 30 мин. (192 км).

11 день Музей-заповедник "Шушенское"

Трансфер Ергаки – село Шушенское. Вы посетите музей-заповедник "Шушенское", где погрузитесь в жизнь и быт сибирских крестьян, посетите мастер-классы, а также увидите дом, где проживал в ссылке В.И. Ленин. Вы переночуете в аутентичных избах "Новой деревни", а также отведаете вкуснейшие блюда из натуральных деревенских продуктов.

12 день Отъезд