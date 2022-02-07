Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
С вершины открывается красивый вид на окрестности поселка Шерегеш, его старую часть в котором когда-то проживали братья, имя которых сегодня носит посёлок.
Потрясающий вид на горы: Зеленая, Курган, Мустаг. Как на ладони дорога, которая извиваясь уходит в даль — в посёлок Усть-Анзас, который много веков назад был часть Малого шелкового пути.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида-экскурсовода
Что не входит
личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место начала согласовывается с гостем
Когда и сколько длится
Когда: 12:00 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
12:00 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
Шерегеш Т.
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