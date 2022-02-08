Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Экомузей под открытым небом «Тазгол»

Вы также посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который воссоздает обычаи, культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории с VI века и до начала XX века. Первая группа коллекции состоит из этнографической и археологической реконструкций селений времен позднего века бронзы и средних веков и показывает останки жилищных комплексов, старинные плавильни, жертвенные алтари и погребения. А любители пощекотать себе нервы, смогут посетить дом, где по преданиям живет настоящие привидение!

Во время экскурсии вы увидите:

множество манящих пейзажей, таежных животных;

настоящие шорские деревни;

поучаствуете в процессе переработки шишки;

посетите музей, хранящий тайны Малого шелкового пути;

искупаетесь в реках Шорского национального парка;

посетите дом с привидением;

увидите рекреационный памятник «Царские ворота»;

то, что скрыто от глаз обычных путешественников!

Путешествие на лодках и посещение заповедной зоны

Вас ждёт уникальное путешествие на настоящих шорских лодках до рекреационных объектов и памятников природы Национального парка, с которыми связанно множество легенд и приданий. Посещение заповедной зоны Шорского национального парка, где Вам может встретиться Чёрный аист — символ парка, и множество других животных, а иногда сам хозяин тайги на безопасном расстоянии не прочь по позировать туристам на камеру.

Наши предки были уверены, что душа кедра заботится о земле, на которой растёт, и что там, где есть кедры, существует особая аура духовности и высоких помыслов. Интересно? Так давайте отправимся в это увлекательное путешествие! Гостинцы из кедрового леса Вам будут гарантированы.

Важная информация: