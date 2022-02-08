Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:
Экомузей под открытым небом «Тазгол»
Вы также посетите экомузей под открытым небом «Тазгол», который воссоздает обычаи, культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории с VI века и до начала XX века. Первая группа коллекции состоит из этнографической и археологической реконструкций селений времен позднего века бронзы и средних веков и показывает останки жилищных комплексов, старинные плавильни, жертвенные алтари и погребения. А любители пощекотать себе нервы, смогут посетить дом, где по преданиям живет настоящие привидение!
Во время экскурсии вы увидите:
- множество манящих пейзажей, таежных животных;
- настоящие шорские деревни;
- поучаствуете в процессе переработки шишки;
- посетите музей, хранящий тайны Малого шелкового пути;
- искупаетесь в реках Шорского национального парка;
- посетите дом с привидением;
- увидите рекреационный памятник «Царские ворота»;
- то, что скрыто от глаз обычных путешественников!
Путешествие на лодках и посещение заповедной зоны
Вас ждёт уникальное путешествие на настоящих шорских лодках до рекреационных объектов и памятников природы Национального парка, с которыми связанно множество легенд и приданий. Посещение заповедной зоны Шорского национального парка, где Вам может встретиться Чёрный аист — символ парка, и множество других животных, а иногда сам хозяин тайги на безопасном расстоянии не прочь по позировать туристам на камеру.
Наши предки были уверены, что душа кедра заботится о земле, на которой растёт, и что там, где есть кедры, существует особая аура духовности и высоких помыслов. Интересно? Так давайте отправимся в это увлекательное путешествие! Гостинцы из кедрового леса Вам будут гарантированы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обратите внимание: Возможно изменение экскурсионного маршрута в зависимости от урожайности ореха.