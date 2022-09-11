Поход по Ергакам. Западные Саяны

Экскурсионный тур «Поход по Ергакам. Западные Саяны» на 11 дней

5
3 отзыва
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Поход по Ергакам. Западные Саяны
Ближайшие даты:
17
июл

Что вас ожидает 🤩

Висячий камень
Висячий камень
Совершим экскурсию к чуду природного баланса и гармонии
Сила Сибирской воды
Сила Сибирской воды
Нас ждут водопады Тушканчик и Тайгишонок, Богатырь и Грация; озера Художников и Горных духов
Каменный замок
Каменный замок
Увидим одно из самых величественных скальных образований в Ергаках
Зуб Дракона
Зуб Дракона
Преодолеем пик, откуда открывается потрясающий вид на весь парк
Саянское небо
Саянское небо
Проводим невероятный закат на перевале Парабола

Описание

Ергаки — это удивительное разнообразие ландшафтных форм, это пики, перевалы, горные гребни и останцы. Это множество озёр с чистейшей горной водой. Это настоящая тайга с кедрами, пихтами и елями.

Ергаки — настоящая жемчужина Западных Саян.

Нитка маршрута: оз. Радужное — Спящий Саян — Каменный замок — зуб дракона — оз. Художников — пик Птица — оз. Светлое.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Висячий камень

Встреча участников на площади у ж/д вокзала г. Абакан в 08:00.

Доехав до входа в Национальный парк, мы выгрузим вещи, распределим продукты и общественное снаряжение, настроим рюкзаки и отправимся в путь.

Переход до стоянки возле озера Радужное — 4 км.

Поставим лагерь, пообедаем, и отправимся в первый радиальный выход — на Висячий камень, отсюда открывается отличный вид на знаменитого каменного исполина — Спящий Саян.

На протяжении сотен лет слагались легенды об этом месте.

И сейчас Висячий камень и Спящий Саян считаются самыми таинственным и удивительным местом в Ергаках.

Протяженность маршрута: 230 км авто, 4 км треккинг с рюкзаками, 5 км налегке.

Встреча, Висячий каменьВстреча, Висячий каменьВстреча, Висячий каменьВстреча, Висячий каменьВстреча, Висячий камень
2 день

Озеро Мраморное и водопад Тушканчик

Встаем рано, завтракаем, и отправляемся в радиальный выход на озеро Мраморное и красивый каскадный водопад Тушканчик. В пути сделаем обеденный перекус.

По возвращении приготовим ужин.

Протяженность маршрута: 15 км — треккинг налегке.

Озеро Мраморное и водопад ТушканчикОзеро Мраморное и водопад ТушканчикОзеро Мраморное и водопад ТушканчикОзеро Мраморное и водопад Тушканчик
3 день

Озера Сказка и Лазурное

Встаем на рассвете, завтракаем и выдвигаемся в путь.

На этот раз уже с рюкзаками идем на озеро Сказка, проходим через перевал Спящий Саян и выходим к озеру Лазурное. Здесь как следует отдыхаем и организовываем обеденный перекус.

Озеро Лазурное находится чуть в стороне от центральных маршрутов, окруженное вереницей гор создает здесь уют и спокойствие. Водная гладь озера словно идеальное зеркало отражает удивительные пейзажи этого места.

Дальше двигаемся через перевал Сказка и выходим к одноименному озеру. Здесь мы разобьем наш второй базовый лагерь.

Отсюда мы совершим одни из самых интересных радиальных выходов в нашем походе.

Протяженность маршрута: 9 км — треккинг с рюкзаками.

Озера Сказка и ЛазурноеОзера Сказка и ЛазурноеОзера Сказка и ЛазурноеОзера Сказка и Лазурное
4 день

Резервный день

Запасной день, на случай непогоды.

Устроим релакс-день. А если позволит погода, будем загорать и купаться.

Резервный деньРезервный деньРезервный деньРезервный деньРезервный день
5 день

Каменный замок

Радиальный выход к Каменному замку, пожалуй самое величественное образование в Ергаках.

Многогранность и мощнейшая энергетика этого места действительно чувствуется. Высота здесь 1731 метров над уровнем моря.

В хорошую погоду с вершины открывается Потрясающий вид на весь природный парк.

Возвращение в лагерь.

Протяженность маршрута: 7 км пешком налегке.

Каменный замокКаменный замокКаменный замокКаменный замок
6 день

Водопады Богатырь и Грация

Выход налегке на живописные водопады Богатырь и Грация, названия говорят сами за себя, они самые красивые и знаменитые в Ергаках в тоже время являются самыми труднодоступными.

Именно поэтому все наши усилия окажутся ненапрасными.

Наш путь проходит мимо озёр Глубокое и Северное. Перевалы НКТ, высотой 1818 м и безымянный перевал высотой 1750 м.

Протяженность маршрута: 11 км пешком налегке.

Водопады Богатырь и ГрацияВодопады Богатырь и ГрацияВодопады Богатырь и ГрацияВодопады Богатырь и Грация
7 день

Водопад Тайгишонок, озеро Тёплое

Покидаем стоянку на озере Сказка и отправляемся дальше в путь с рюкзаками.

Идем через уже известный нам перевал НКТ, по пути посетим живописный водопад Тайгишонок. Еще пройдем чуть дальше и остановимся на хороший привал с обеденным перекусом.

Далее поднимаемся до озера Тёплое, разбиваем лагерь.

Озеро Тёплое — это уютное и спокойное место, находящееся вблизи таких знаменитейших вершин Ергаков как Зуб Дракона и пик Звездный.

Протяженность маршрута: 10 км — треккинг с рюкзаками.

Водопад Тайгишонок, озеро ТёплоеВодопад Тайгишонок, озеро ТёплоеВодопад Тайгишонок, озеро ТёплоеВодопад Тайгишонок, озеро Тёплое
8 день

Пик Зуб Дракона, озеро Горных Духов, закат на Параболе

Сегодня один из самых впечатляющих выходов. Идем на знаменитый пик Зуб Дракона. Пик Зуб Дракона — пожалуй самая грандиозная и запоминающаяся вершина.

Его высота 2176 метров над уровнем моря. Вершина пика широкая каменная плита, являющаяся обзорной площадкой с которой открывается потрясающий вид на весь природный парк Ергаки.

Отдохнув и израсходовав всю пленку в фотоаппаратах, возвращаемся в лагерь. Обедаем, и делаем небольшой переход к озеру Горных Духов.

Прямо перед нами вершина пика Звездного, и пик Птица, а внизу находится озеро Художников. Вечером совершим выход на Параболу, встречаем закат на одной из ее вершин.

В лучах заходящего солнца пик Звездный становиться необычайно красив.

Протяженность маршрута: 6 км — пешком налегке, 4 км — треккинг с рюкзаками.

Пик Зуб Дракона, озеро Горных Духов, закат на ПараболеПик Зуб Дракона, озеро Горных Духов, закат на ПараболеПик Зуб Дракона, озеро Горных Духов, закат на ПараболеПик Зуб Дракона, озеро Горных Духов, закат на Параболе
9 день

Озеро Художников, водопад Горных Духов

Утром мы сделаем выход на самое живописное озеро Художников с которого открывается наилучший вид на скалу Братья и Параболу.

Так же по пути посещаем водопад Горных Духов.

Возвращаемся в лагерь, отдыхаем и обедаем.

Уже с рюкзаками выходим на озеро Светлое через перевал Птица.

Протяженность маршрута: 5 км — пешком налегке, 5 км — треккинг с рюкзаками.

Озеро Художников, водопад Горных ДуховОзеро Художников, водопад Горных ДуховОзеро Художников, водопад Горных ДуховОзеро Художников, водопад Горных Духов
10 день

Гора Видовка

Выход налегке на гору под названием Видовка (1927м) — это место, куда в Ергаках должен сходить каждый. Здесь видно, как одна из сторон озера Светлое обретает форму церковного купола, отсюда и название – святое, светлое.

Здесь также открывается отличный панорамный вид на озеро Золотарное (Малахитовое), скалы Зуб Дракона, гора Динозавр, перевал Пикантный, по-другому предстают перед нами пик Звездный и Птица.

А на самой горе находятся так называемые Слоники – три маленьких скалы: Собака, Палец и Крепость, каждая из которых напоминает свое название.

Протяженность маршрута: 10 км — пешком налегке.

Гора ВидовкаГора ВидовкаГора ВидовкаГора Видовка
11 день

Возвращение в г. Абакан, отъезд

Сегодня завершение нашего путешествия, идем по тропе вдоль реки Тушканчик.

Выходим к автобусу и возвращаемся в г. Абакан.

Рекомендуем брать билеты в обратную дорогу на вечер/поздний вечер после 18:00

Протяженность маршрута: 10 км — треккинг с рюкзаками.

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-х местных палатках

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Нахождение на территории парка Ергаки
  • Трансфер Абакан — Ергаки — Абакан
  • 3-х разовое походное питание на маршруте (горячие завтраки и ужины, обеденные перекусы)
  • Работа инструкторов
  • Аренда группового снаряжения (палатки, тенты, газовые горелки, газовые баллоны)
  • Групповая аптечка, средства связи и навигациифирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание в дороге
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • спальный мешок (комфорт 0/+3);
  • коврик туристический;
  • палки треккинговые;
  • рюкзак с жесткой спинкой 70-90 л;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • хоба (сидушка, она же поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (2 пары, синтетические)+обычные носки;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • комплект термобелья влагоотводящего;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара spf 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
И
5 авг 2022
Что касается организации тура - за время тура у нас не было никаких накладок, все чётко, понятно и организованно. Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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