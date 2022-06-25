Сакральная Хакасия. Тур комфорт

Посещение энергетических природных мест, способных восстанавливать положительную энергетику, которые вошли

Посещение энергетических природных мест, способных восстанавливать положительную энергетику, которые вошли в официальный список сакральных мест Хакасии, ежедневные практики, встречи с шаманами и целителями, удобные переезды, качественное проживание в отелях, и в юртах на озере Беле, обзор целебных озер с купанием, процедуры в санатории Шира, трехразовое питание, включая вегетарианское, каждый день полезные напитки, укрепляющие иммунитет и активные умеренные пешие нагрузки.
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
Сакральная Хакасия. Тур комфорт
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Что вас ожидает 🤩

Салбыкский курган
Салбыкский курган
Посетим крупнейший мегалитический курган бассейна Среднего Енисея
Тропа предков
Тропа предков
Прогуляемся по древней шаманской тропе
Озеро Беле
Озеро Беле
Посетим самое крупное в Хакасии минерализованное озеро, где исчезают головные боли

Программа тура по дням

1 день
Салбыкский курган — Оглахты

Встреча группы. Завтрак в кафе г. Абакан. 

Выезд на маршрут в Ширинский район.

По дороге — экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Вход в долину через священные камни — Врата жизни

Шаманы говорят, что у этих ворот можно загадать желание, а если пошатнулось здоровье, то здесь его можно восстановить.

Ворота стоят точно в зоне тектонического разлома и излучают положительную энергию. Просить здоровья нужно у женского камня. 

Он олицетворяет мать, в облике земли. Второй камень — мужской, он исполняет желания.

У входа в долину, гостей ждет первая встреча с потомственным шаманом, который проведет первый обряд очищения.

После Салбыкского кургана экскурсия в музей под открытым небом Оглахты

Помимо великолепных нетронутых территорий на Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. 

Местные утверждают, что с этого подъема, начинается перерождение человека, восстановление с природой. 

Перед подъемом нужно попросить помощи у «Шаман — камня», древние рисунки которого символизируют древние шаманские ритуалы. 

Местные жители специально приезжают к камню, чтобы попросить помощи у духов. Это место особой энергетики. 

Ланчи в юрте музея.

Вечером прибытие в Шира (курортный поселок).

Размещение в отеле Бегущая по Волнам либо гостиница «Катекс». 

Ужин * (дополнительно).

Салбыкский курган — ОглахтыСалбыкский курган — ОглахтыСалбыкский курган — ОглахтыСалбыкский курган — Оглахты
2 день
Тропа предков

Завтрак в отеле.

Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе. 

«Тропа предков» — считается паломнической тропой, где человек пройдя девять испытаний, обретает силы и перерождается, освобождаясь от всего негативного. 

Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс. 

Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека. 

Древнее название этого скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты.

Свободное время для отдыха и медитаций на природе.

Ланч на маршруте.

Возвращение в отель. 

Ужин* (дополнительно).

Тропа предковТропа предковТропа предковТропа предков
3 день
Музей Сундуки — курорт &quot;озеро Шира&quot;

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков". В такие места люди приходили и приходят за исцелением, душевным равновесием. Место силы с мощной энергетикой. 

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды и съезды биоэнергетиков целителей. Здесь даже проводилась всемирная олимпиада экстрасенсов.

Ланч на маршруте. 

По возвращению в отель — посещение восстановительных процедур на курорте Шира

Программа: детокс-восстановление 1,5 часа.

Ужин* (дополнительно).

Музей Сундуки — курорт &quot;озеро Шира&quot;Музей Сундуки — курорт &quot;озеро Шира&quot;Музей Сундуки — курорт &quot;озеро Шира&quot;Музей Сундуки — курорт &quot;озеро Шира&quot;
4 день
Озеро Беле — гора Чалпан — база отдыха Скалки

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Выезд на маршрут к озеру Беле. Водоем является самым крупным в Хакасии минерализованным озером, в составе воды присутствует глауберова соль. 

Те, кто здесь побывал, утверждают, что мелкие раны на теле, головные боли и плохое самочувствие исчезают в течение дня.

По дороге экскурсия на священную гору Чалпан

На горе Чалпан находятся средневековая крепость и пять писаниц. На южном склоне горы есть уникальная писаница, представляющая собою графическую летопись истории. 

Археологами установлено, что некоторые из наскальных изображений горы Чалпан относятся ко второму тысячелетию до нашей эры! 

Идеальное место для медитаций и восстановления.

Заселение в юрточный комплекс Скалки

Территория заповедника Хакасский, на которой размещаются шесть традиционных юрт и 5 домов с удобствами. 

Необычайно колоритное и комфортное место. Бескрайняя гладь озера, обширные видовые площадки, охраняемая территория и уединенные места отдыха. 

Священный камень не берегу озера.

Вечером совместный ужин у костра, восстановительная баня с вениками из степной травы.

Озеро Беле — гора Чалпан — база отдыха СкалкиОзеро Беле — гора Чалпан — база отдыха СкалкиОзеро Беле — гора Чалпан — база отдыха Скалки
5 день
Отдых на озере Беле

Свободный день на озере. Отдых. Питание — самостоятельно.

Купание в озере. 

Для желающих*: 

  • Экскурсия на озеро Туз — знаменитое озеро Хакасии, целебные воды которого вылечивают многие заболевания.
  • Посещение фермерского хозяйства, где можно познакомиться с укладом жизни местного населения, посмотреть, как выращивают овец, поучаствовать в приготовлении традиционного обеда, приобрести домашние продукты.

*Оплата дополнительно — 2000 рублей.

Отдых на озере БелеОтдых на озере БелеОтдых на озере БелеОтдых на озере Беле
6 день
Озеро Иткуль

Освобождение номеров. Выезд в г. Абакан. 

По дороге осмотр озера Иткуль. Это самый крупный пресный водоем в Хакасии. 

Главная его особенность заключается в уникальной чистоте воды, которая может посоперничать с самим Байкалом. 

Объект является одним из девяти кластеров государственного природного заповедника «Хакасский». 

«Живая вода», так озеро называют местные жители. У наших гостей будет возможность на себе испытать силу чудодейственной воды.

Пикник на озере.

По прибытию в г. Абакан. 

Размещение в отеле 4*. 

Свободное вечернее время в городе.

Озеро ИткульОзеро ИткульОзеро ИткульОзеро Иткуль
7 день
Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; — &quot;Казановка&quot;

Завтрак в отеле. 

Выезд на программу закрепления энергетического баланса.

Первый этап называется «Энергия воздуха». 

Прибытие на туристический комплекс «Золотая подкова», где гостей ожидает встреча с шаманкой Чынык Тыныш (ясновидящая, целительница). 

Проведение группового обряда очищения (личная консультация у шамана возможна здесь же на комплексе, после проведения группового обряда, каждый из участников может побеседовать с шаманом лично, лечение и пр. услуги за доп. плату). 

В случае индивидуальных встреч с шаманом, в период ожидания своей очереди, группа может воспользоваться услугами комплекса: пройти на экскурсию, покататься на лошадях, отдохнуть на лоне природы.

Второй этап — «Энергия огня». 

Проведение обряда «сек-сек», обряд кормления духов. 

Подвязывание цветных лент «чалама» на «сарчын» — специальную священную коновязь. Используются три цвета лент: белый — цвет чистоты помыслов, красный — символ достатка и солнечного тепла, синий — связь с космосом и предками.

Выезд к священному камню Хуртуях Тас

Остановка у камня "Белая Волчица" — сакральное место в Хакасии. Исцеляющий недуги камень известен с 3 века н.э.

Третий этап — «Энергия земли». Церемония энергетической зарядки у менгира «Хуртуях-тас». 

Обед из хакасских национальных блюд.

Четвертый этап — Обряд «синхронизация стихий».

Музей Казановка — древний камень целитель «Ах тас». Обряд проводит Белый целитель, участник “Битвы экстрасенсов” Родомир. 

Обряд даст возможность очиститься от негативных переживаний, усталости и раздражительности, получить энергию стихий, и привести в баланс и гармоничное состояние мысли, душевное состояние и физическую оболочку. 

Энергия Земля даст стабильность и материальное благополучие, Энергия Воды повысит эмоциональность, гибкость, чувственность. 

Энергия Огня усилит решительность и энтузиазм. Развивает способности к власти, значимости и славе. 

Энергия Воздуха укрепит рассудительность и жизнелюбие. Развивает стремление к поиску новых знаний.

Позднее возвращение в Абакан. 

Ужин *(дополнительно).

Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; — &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; — &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; — &quot;Казановка&quot;Музеи &quot;Улуг Хуртуях Тас&quot; — &quot;Казановка&quot;
8 день
Проводы группы или продление

Завтрак. 

Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. 

В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты. 

По запросу продление гостиницы.

По желанию гостей — дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

  • катер по Саянскому водохранилищу — от 3500 рублей;
  • горы Ергаки в «Каменный город» — от 2800 рублей;
  • тропа предков — от 1900 рублей;
  • сундуки+озеро Шира— от 2300 рублей;
  • Енисейские ворота на катере— от 2300 рублей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 4* в г. Абакане (по системе «фортуна») 2 ночи, в отеле в Шира «Бегущая по Волнам» или в гостинице «Катекс» 3 ночи, а также в юрточном комплексе «Скалки» на озере Беле 2 ночи.

Стоимость тура в зависимости от типа размещения:

Размещение

Стоимость

Одноместное размещение68 000 рублей/чел.
Двухместное размещение 120 000 рублей за двоих

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортэкскурсионное обслуживаниепроживаниепитание (полупансион)входные билетытрансфер в аэропорт и обратномедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратнопитание
  • Не указанное в программе турадополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажи

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