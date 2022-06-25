Встреча группы. Завтрак в кафе г. Абакан.
Выезд на маршрут в Ширинский район.
По дороге — экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Вход в долину через священные камни — Врата жизни.
Шаманы говорят, что у этих ворот можно загадать желание, а если пошатнулось здоровье, то здесь его можно восстановить.
Ворота стоят точно в зоне тектонического разлома и излучают положительную энергию. Просить здоровья нужно у женского камня.
Он олицетворяет мать, в облике земли. Второй камень — мужской, он исполняет желания.
У входа в долину, гостей ждет первая встреча с потомственным шаманом, который проведет первый обряд очищения.
После Салбыкского кургана экскурсия в музей под открытым небом Оглахты.
Помимо великолепных нетронутых территорий на Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.
Местные утверждают, что с этого подъема, начинается перерождение человека, восстановление с природой.
Перед подъемом нужно попросить помощи у «Шаман — камня», древние рисунки которого символизируют древние шаманские ритуалы.
Местные жители специально приезжают к камню, чтобы попросить помощи у духов. Это место особой энергетики.
Ланчи в юрте музея.
Вечером прибытие в Шира (курортный поселок).
Размещение в отеле Бегущая по Волнам либо гостиница «Катекс».
Ужин * (дополнительно).
Завтрак в отеле.
Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе.
«Тропа предков» — считается паломнической тропой, где человек пройдя девять испытаний, обретает силы и перерождается, освобождаясь от всего негативного.
Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс.
Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека.
Древнее название этого скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты.
Свободное время для отдыха и медитаций на природе.
Ланч на маршруте.
Возвращение в отель.
Ужин* (дополнительно).
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков". В такие места люди приходили и приходят за исцелением, душевным равновесием. Место силы с мощной энергетикой.
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды и съезды биоэнергетиков целителей. Здесь даже проводилась всемирная олимпиада экстрасенсов.
Ланч на маршруте.
По возвращению в отель — посещение восстановительных процедур на курорте Шира.
Программа: детокс-восстановление 1,5 часа.
Ужин* (дополнительно).
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на маршрут к озеру Беле. Водоем является самым крупным в Хакасии минерализованным озером, в составе воды присутствует глауберова соль.
Те, кто здесь побывал, утверждают, что мелкие раны на теле, головные боли и плохое самочувствие исчезают в течение дня.
По дороге экскурсия на священную гору Чалпан.
На горе Чалпан находятся средневековая крепость и пять писаниц. На южном склоне горы есть уникальная писаница, представляющая собою графическую летопись истории.
Археологами установлено, что некоторые из наскальных изображений горы Чалпан относятся ко второму тысячелетию до нашей эры!
Идеальное место для медитаций и восстановления.
Заселение в юрточный комплекс Скалки.
Территория заповедника Хакасский, на которой размещаются шесть традиционных юрт и 5 домов с удобствами.
Необычайно колоритное и комфортное место. Бескрайняя гладь озера, обширные видовые площадки, охраняемая территория и уединенные места отдыха.
Священный камень не берегу озера.
Вечером совместный ужин у костра, восстановительная баня с вениками из степной травы.
Свободный день на озере. Отдых. Питание — самостоятельно.
Купание в озере.
Для желающих*:
*Оплата дополнительно — 2000 рублей.
Освобождение номеров. Выезд в г. Абакан.
По дороге осмотр озера Иткуль. Это самый крупный пресный водоем в Хакасии.
Главная его особенность заключается в уникальной чистоте воды, которая может посоперничать с самим Байкалом.
Объект является одним из девяти кластеров государственного природного заповедника «Хакасский».
«Живая вода», так озеро называют местные жители. У наших гостей будет возможность на себе испытать силу чудодейственной воды.
Пикник на озере.
По прибытию в г. Абакан.
Размещение в отеле 4*.
Свободное вечернее время в городе.
Завтрак в отеле.
Выезд на программу закрепления энергетического баланса.
Первый этап называется «Энергия воздуха».
Прибытие на туристический комплекс «Золотая подкова», где гостей ожидает встреча с шаманкой Чынык Тыныш (ясновидящая, целительница).
Проведение группового обряда очищения (личная консультация у шамана возможна здесь же на комплексе, после проведения группового обряда, каждый из участников может побеседовать с шаманом лично, лечение и пр. услуги за доп. плату).
В случае индивидуальных встреч с шаманом, в период ожидания своей очереди, группа может воспользоваться услугами комплекса: пройти на экскурсию, покататься на лошадях, отдохнуть на лоне природы.
Второй этап — «Энергия огня».
Проведение обряда «сек-сек», обряд кормления духов.
Подвязывание цветных лент «чалама» на «сарчын» — специальную священную коновязь. Используются три цвета лент: белый — цвет чистоты помыслов, красный — символ достатка и солнечного тепла, синий — связь с космосом и предками.
Выезд к священному камню Хуртуях Тас.
Остановка у камня "Белая Волчица" — сакральное место в Хакасии. Исцеляющий недуги камень известен с 3 века н.э.
Третий этап — «Энергия земли». Церемония энергетической зарядки у менгира «Хуртуях-тас».
Обед из хакасских национальных блюд.
Четвертый этап — Обряд «синхронизация стихий».
Музей Казановка — древний камень целитель «Ах тас». Обряд проводит Белый целитель, участник “Битвы экстрасенсов” Родомир.
Обряд даст возможность очиститься от негативных переживаний, усталости и раздражительности, получить энергию стихий, и привести в баланс и гармоничное состояние мысли, душевное состояние и физическую оболочку.
Энергия Земля даст стабильность и материальное благополучие, Энергия Воды повысит эмоциональность, гибкость, чувственность.
Энергия Огня усилит решительность и энтузиазм. Развивает способности к власти, значимости и славе.
Энергия Воздуха укрепит рассудительность и жизнелюбие. Развивает стремление к поиску новых знаний.
Позднее возвращение в Абакан.
Ужин *(дополнительно).
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии.
В Хакасии много отелей, домов отдыха, базы на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.
По запросу продление гостиницы.
По желанию гостей — дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Тур предусматривает проживание в отеле 4* в г. Абакане (по системе «фортуна») 2 ночи, в отеле в Шира «Бегущая по Волнам» или в гостинице «Катекс» 3 ночи, а также в юрточном комплексе «Скалки» на озере Беле 2 ночи.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения:
Размещение
Стоимость
|Одноместное размещение
|68 000 рублей/чел.
|Двухместное размещение
|120 000 рублей за двоих
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.