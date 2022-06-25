Посещение энергетических природных мест, способных восстанавливать положительную энергетику, которые вошли в официальный список сакральных мест Хакасии, ежедневные практики, встречи с шаманами и целителями, удобные переезды, качественное проживание в отелях, и в юртах на озере Беле, обзор целебных озер с купанием, процедуры в санатории Шира, трехразовое питание, включая вегетарианское, каждый день полезные напитки, укрепляющие иммунитет и активные умеренные пешие нагрузки.

Посетим самое крупное в Хакасии минерализованное озеро, где исчезают головные боли

Программа тура по дням

1 день Салбыкский курган — Оглахты

Встреча группы. Завтрак в кафе г. Абакан. Выезд на маршрут в Ширинский район. По дороге — экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории. Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии. Вход в долину через священные камни — Врата жизни. Шаманы говорят, что у этих ворот можно загадать желание, а если пошатнулось здоровье, то здесь его можно восстановить. Ворота стоят точно в зоне тектонического разлома и излучают положительную энергию. Просить здоровья нужно у женского камня. Он олицетворяет мать, в облике земли. Второй камень — мужской, он исполняет желания. У входа в долину, гостей ждет первая встреча с потомственным шаманом, который проведет первый обряд очищения. После Салбыкского кургана экскурсия в музей под открытым небом Оглахты. Помимо великолепных нетронутых территорий на Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Местные утверждают, что с этого подъема, начинается перерождение человека, восстановление с природой. Перед подъемом нужно попросить помощи у «Шаман — камня», древние рисунки которого символизируют древние шаманские ритуалы. Местные жители специально приезжают к камню, чтобы попросить помощи у духов. Это место особой энергетики. Ланчи в юрте музея. Вечером прибытие в Шира (курортный поселок). Размещение в отеле Бегущая по Волнам либо гостиница «Катекс». Ужин * (дополнительно).

2 день Тропа предков

Завтрак в отеле. Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе. «Тропа предков» — считается паломнической тропой, где человек пройдя девять испытаний, обретает силы и перерождается, освобождаясь от всего негативного. Предки приходили на Тропу поклониться Богам и Духам, населявшим здешние многочисленные гроты, вознесенные на сотни метров над рекой Белый Июс. Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека. Древнее название этого скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты. Свободное время для отдыха и медитаций на природе. Ланч на маршруте. Возвращение в отель. Ужин* (дополнительно).

3 день Музей Сундуки — курорт "озеро Шира"

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков". В такие места люди приходили и приходят за исцелением, душевным равновесием. Место силы с мощной энергетикой. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды и съезды биоэнергетиков целителей. Здесь даже проводилась всемирная олимпиада экстрасенсов. Ланч на маршруте. По возвращению в отель — посещение восстановительных процедур на курорте Шира. Программа: детокс-восстановление 1,5 часа. Ужин* (дополнительно).

4 день Озеро Беле — гора Чалпан — база отдыха Скалки

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на маршрут к озеру Беле. Водоем является самым крупным в Хакасии минерализованным озером, в составе воды присутствует глауберова соль. Те, кто здесь побывал, утверждают, что мелкие раны на теле, головные боли и плохое самочувствие исчезают в течение дня. По дороге экскурсия на священную гору Чалпан. На горе Чалпан находятся средневековая крепость и пять писаниц. На южном склоне горы есть уникальная писаница, представляющая собою графическую летопись истории. Археологами установлено, что некоторые из наскальных изображений горы Чалпан относятся ко второму тысячелетию до нашей эры! Идеальное место для медитаций и восстановления. Заселение в юрточный комплекс Скалки. Территория заповедника Хакасский, на которой размещаются шесть традиционных юрт и 5 домов с удобствами. Необычайно колоритное и комфортное место. Бескрайняя гладь озера, обширные видовые площадки, охраняемая территория и уединенные места отдыха. Священный камень не берегу озера. Вечером совместный ужин у костра, восстановительная баня с вениками из степной травы.

5 день Отдых на озере Беле

Свободный день на озере. Отдых. Питание — самостоятельно. Купание в озере. Для желающих*: Экскурсия на озеро Туз — знаменитое озеро Хакасии, целебные воды которого вылечивают многие заболевания.

— знаменитое озеро Хакасии, целебные воды которого вылечивают многие заболевания. Посещение фермерского хозяйства, где можно познакомиться с укладом жизни местного населения, посмотреть, как выращивают овец, поучаствовать в приготовлении традиционного обеда, приобрести домашние продукты. *Оплата дополнительно — 2000 рублей.

6 день Озеро Иткуль

Освобождение номеров. Выезд в г. Абакан. По дороге осмотр озера Иткуль. Это самый крупный пресный водоем в Хакасии. Главная его особенность заключается в уникальной чистоте воды, которая может посоперничать с самим Байкалом. Объект является одним из девяти кластеров государственного природного заповедника «Хакасский». «Живая вода», так озеро называют местные жители. У наших гостей будет возможность на себе испытать силу чудодейственной воды. Пикник на озере. По прибытию в г. Абакан. Размещение в отеле 4*. Свободное вечернее время в городе.

7 день Музеи "Улуг Хуртуях Тас" — "Казановка"

Завтрак в отеле. Выезд на программу закрепления энергетического баланса. Первый этап называется «Энергия воздуха». Прибытие на туристический комплекс «Золотая подкова», где гостей ожидает встреча с шаманкой Чынык Тыныш (ясновидящая, целительница). Проведение группового обряда очищения (личная консультация у шамана возможна здесь же на комплексе, после проведения группового обряда, каждый из участников может побеседовать с шаманом лично, лечение и пр. услуги за доп. плату). В случае индивидуальных встреч с шаманом, в период ожидания своей очереди, группа может воспользоваться услугами комплекса: пройти на экскурсию, покататься на лошадях, отдохнуть на лоне природы. Второй этап — «Энергия огня». Проведение обряда «сек-сек», обряд кормления духов. Подвязывание цветных лент «чалама» на «сарчын» — специальную священную коновязь. Используются три цвета лент: белый — цвет чистоты помыслов, красный — символ достатка и солнечного тепла, синий — связь с космосом и предками. Выезд к священному камню Хуртуях Тас. Остановка у камня "Белая Волчица" — сакральное место в Хакасии. Исцеляющий недуги камень известен с 3 века н.э. Третий этап — «Энергия земли». Церемония энергетической зарядки у менгира «Хуртуях-тас». Обед из хакасских национальных блюд. Четвертый этап — Обряд «синхронизация стихий». Музей Казановка — древний камень целитель «Ах тас». Обряд проводит Белый целитель, участник “Битвы экстрасенсов” Родомир. Обряд даст возможность очиститься от негативных переживаний, усталости и раздражительности, получить энергию стихий, и привести в баланс и гармоничное состояние мысли, душевное состояние и физическую оболочку. Энергия Земля даст стабильность и материальное благополучие, Энергия Воды повысит эмоциональность, гибкость, чувственность. Энергия Огня усилит решительность и энтузиазм. Развивает способности к власти, значимости и славе. Энергия Воздуха укрепит рассудительность и жизнелюбие. Развивает стремление к поиску новых знаний. Позднее возвращение в Абакан. Ужин *(дополнительно).

8 день Проводы группы или продление