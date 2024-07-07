Покорять перевалы, гулять по тайге и жить на уютной турбазе
Здесь на небольшой территории расположены горные хребты, чистые горные озёра, водопады и роскошные таёжные кедры.
Вы увидите каменного «богатыря» — Спящего Саяна, полюбуетесь Мраморным водопадом и оцените изюминку Саян — огненные оранжевые цветы, которые называются «жарки».
Каждый день после прогулок мы будем возвращаться на турбазу и наслаждаться тишиной природного парка.
июл
июл
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 400 ₽
Описание
Организационные детали
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в Абакане можно остановиться в гостинице «АэроОтель» возле аэропорта.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.
Список снаряжения
· Кепка/панамка
· Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
· Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте, вторая — для ходьбы в гостиницы.
· Лёгкая рубашка с длинным рукавом.
· Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
· Ходовые брюки
· Треккинговая обувь по щиколотку и выше
· Купальник
· Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор Непромокаемая одежда или дождевик
· Треккинговые палки.
· Солнцезащитные очки
· Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
· Спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни.
· Небьющиеся Кружка, ложка, тарелка.
· Нитка, иголка
· Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Подпопник
· Сушилки для обуви
· Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
· Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
· Шапка, перчатки
Программа тура по дням
Встреча в Абакане и размещение на турбазе
Утром забираем вас в аэропорту или с железнодорожного вокзала в Абакане. Знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в 11:00 отправляемся в природный парк «Ергаки» — путь займёт около 3,5-4 часов. По прибытии заселяемся на турбазу и идём гулять: осмотрим территорию и озеро Ойское.
Всего за день пройдём 4,5 км.
Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое и перевал Художников
После завтрака выдвигаемся к Висячему камню — это глыба весом в четыреста тонн, которая нависает над пропастью. Визуально камень выглядит неустойчивым — словно вот-вот упадёт! Но не тут-то было — можете попробовать потолкать его сами и убедиться, что гигант останется недвижим.
Дальше спустимся к Каровому озеру. Особая удача — сфотографировать льдинки в воде и золотистые рододендроны, которые цветут здесь в начале июля. Затем обойдём озеро и направимся к перевалу Художников — подъём несложный, но какой с него открывается вид! Вы издалека увидите пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.
Всего за день пройдём 19,8 км.
Ойский перевал и смотровая площадка на Ергаки
Сегодня поднимемся в горы и с высоты полюбуемся тёмно-синим Ойским озером. Поднявшись ещё выше, выйдем на смотровую площадку, с которой видно весь природный парк «Ергаки»: вершины будут вырастать у вас на глазах за каждым поворотом! Вы различите вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звёздный и Птица. На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь.
Всего за день пройдём 14,2 км.
Каменный город
Сегодня вы познакомитесь с несколькими легендами — вместе с инструктором мы отправимся в локацию, хранящую память о древнем племени саянов. Пройдём через внушительные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города.
В скалах удивительного места чудятся древние строения, таинственно переплетаются фигуры людей и животных. Природа этого уединёного уголка завораживает — вы увидите каменные россыпи, поросшие мхом, поляны душистых цветов, могучие кедры и ели.
Всего за день пройдём 5,8 км пешком, продолжительность треккинга — 6-7 часов.
Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное и Спящий Саян
Позавтракав, выдвинемся к водопаду Жемчужина Саян — на солнце брызги воды создают впечатляющее зрелище, играя сверкающими каскадами. Дальше двинемся мимо озера Радужное — это живописный лесной водоём, над которым красуются уже известные вам Висячий камень и скала Орешек.
Затем по каменной тропе выйдем на плато, ведущее к Спящему Саяну — это массивная горная гряда, похожая на лежащего на спине человека. Отчётливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян — это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Пройдя за каменными волосами «богатыря», окажемся на смотровой площадке — отсюда открывается впечатляющий вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и Лазурное озеро в окружении тёмных кедров.
Всего за день пройдём 17,8 км.
Озеро Светлое
Сегодня отправимся к озеру Светлое — одному из главных сокровищ парка. Его обрамляет густой кедровый лес, а с берега открывается впечатляющий вид на главные вершины этих мест: пик Птица, напоминающий мать с птенцами под расправленными крыльями, и высшую точку — величественный пик Звёздный, достигающий высоты 2265 метров.
Всего за день пройдём 14,4 км.
Возвращение в Абакан
С утра прощаемся с горным краем Ергаки. Ближе к обеду мы доберёмся на микроавтобусе в аэропорт и до железнодорожного вокзала Абакана — пришло время отправляться домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утроЗавершение: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.