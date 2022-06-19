Снежное ожерелье Саян

Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края

5
3 отзыва

Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края и Хакасии, словно унизан туристическими драгоценностями: причудливые скалы «Столбы», сибирская тайга, белые вершины и хребты Западного Саяна, удаленные охотничьи зимовья, таежная кухня и ослепительный воздушный снег.

Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
Снежное ожерелье Саян
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Красноярск. Экскурсия в Красноярский Краеведческий музей. Прогулка по городу

Прибытие в Красноярск самостоятельно.

С 07:00 возможно размещение в гостинице «Ермак»***, отдых, завтрак, (в ресторане или с подачей в номер).

В 13:00 Встреча с гидом в фойе гостиницы, обед, выезд на экскурсию в Красноярский Краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по Красноярску, посещение сувенирных магазинов.

Во время обзорной экскурсии вы увидите самые интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город виден как на ладони.

Также вы посетите часовню Параскевы Пятницы – символ города Красноярска.

Часовня изображена на десятирублевой банкноте.

Вы проедите по старым улицам, узнаете, откуда пришли их названия, как менялся и рос Красноярск.

Самостоятельные прогулки по городу.

В зимнее время можно посетить Центральную городскую елку.

На специально построенных для горожан и гостей города площадках можно покататься на горках, каретах и упряжках, посмотреть красивейшие ледяные скульптуры, поводить хороводы, встретить сибирского Деда Мороза и Снегурочку.

К 19:00 возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Включено питание: завтрак, обед.

Расстояние: около 20 км.

2 день
Национальный парк «Столбы»

После завтрака выезд в национальный парк «Столбы» .

Заезд на машине на территорию парка.

Далее с помощью опытного гида-проводника вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из Столбов.

Обед-пикник в лесной избушке столбиста.

Пеший спуск к кордону, возвращение в гостиницу.

Во время экскурсии по национальному парку «Столбы» вы узнаете легенды и байки столбистов.

Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов).

Туристско-экскурсионный район Столбов составляет почти полторы тысячи гектаров.

«Столбы» – это удивительное место, где находится уникальная коллекция природных скал.

Миллионы лет дожди и ветры высекали из дикого камня эти исполинские скульптуры.

Ощущением вечности и первозданности веет от каменных изваяний, возвышающихся в тайге, – высота некоторых скал достигает 100 метров.

Включено питание: завтрак, обед.

Расстояние: авто 27 км, пешком 10 км.

3 день
Горнолыжный комплекс «Бобровый лог»

Завтрак в гостинице.

До 12:00 выселение из номеров.

Выезд в фанпарк «Бобровый лог», где каждый желающий найдет себе занятие по душе.

Небольшая экскурсия с гидом, подъем по канатно-кресельной дороге на лучшую смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на «Столбы».

Далее самостоятельная программа в парке.

18:00 Трансфер из фанпарка до отеля, где предстоит забрать вещи, трансфер на железнодорожный вокзал.

19:09 Выезд из Красноярска в Абакан поездом №124.

Включено питание: завтрак.

Расстояние: авто 25 км.

4 день
Юг Красноярского края и Хакасия: Минусинск – Шушенское – турбаза «Снежный барс»

06:25 Прибытие поездом в Абакан.

Завтрак в кафе.

Выезд в город Минусинск.

Во время экскурсии вы увидите Спасский собор, а также совершите пешую прогулку по центру города, увидите старинные купеческие особняки, рынок.

Выезд в село Шушенское, посещение этнографического музея.

Экскурсия в этнографическом музее «Шушенское» перенесет вас в настоящую сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков.

Туристы посетят трактир, где их ожидает сюрприз, побывают в настоящей купеческой лавке и познакомятся с мастерством ремесленников.

Обед в кафе.

Выезд на туристическую базу «Снежный барс».

Дорога пройдет мимо Саяно-Шушенской ГЭС, где будет остановка и наружный осмотр.

Размещение на турбазе в деревянных двухместных домиках (умывальник, биотуалет), ужин, отдых.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Расстояние: 560 км.

5 день
В глуши заснеженной тайги

День на турбазе в кедровой тайге.

Поход на подвесной «мостик Любви» (2 км в одну сторону, 2,5 часа).

Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.

Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.

Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику «Любви» над водами горной реки.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

6 день
Хакасия

После завтрака выезд в Абакан.

По дороге группа сделает остановку около хакаской деревни, где установлена стела Хуртуях тас, которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.

Прибытие в Абакан, осмотр достопримечательностей города, посещение Республиканского музея, сувенирной лавки.

Окончание экскурсионной программы тура, прощальный ужин с гидом.

Включено питание: завтрак, ужин.

7 день
Окончание тура

Окончание программы.

Вылет из Абакана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус)
  • Двухместное размещение в гостинице «Ермак» *** (2 ночи, ранний заезд в гостиницу), на турбазе «Снежный барс» (2 ночи, деревянные домики с биотуалетом), в гостинице «Абакан» *** (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги русскоговорящего гида на тур и проводников на пешие экскурсии
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из г. Абакана
  • Ж/д билет Красноярск – Абакан – от 1 800 руб/чел в одну сторону (плацкарт) или от 2 800 руб/чел в одну сторону (купе)
  • Трансферы в Красноярске и Абакане
  • Трансфер из аэропорта в первый день тура и в аэропорт в последний день
  • Питание, не указанное в программе
  • Горнолыжное снаряжение
  • Одноместное размещение – 12 000 руб. /чел.
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Какие вещи необходимо взять с собой?

Документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор). Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что Вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

Термобелье, флис или полартек – штаны и свитер, пуховый жилет, утепленные штаны или полукомбинезон, теплая куртка (желательно пуховик), шерстяные носки 2 пары, свободная обувь с высоким голенищем (можно чуни), шапка с ушами или наушники (дополнительно желательно маску-балаклаву), перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы, купальник (он может понадобиться Вам в бане).

Так как подачу электроэнергии на турбазе «Снежный барс» обеспечивает в зимнее время дизель-электростанция - не стоит брать с собой лишние электроприборы во избежание короткого замыкания.

Какие требования к уровню физической подготовки участников тура?

Тур не требует специальной физической подготовки.

Какое предусмотрено питание во время тура?

На протяжении тура вы будете обеспечены горячим питанием по программе.

Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам.

В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Таёжная кухня является неотъемлемой частью нашей программы, в меню входят блюда из мяса марала, деликатесной рыбы - хариуса, фирменный брусничный пирог, знаменитая стоктышская выпечка, папоротник и пр.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи. Страховка не входит в стоимость этого тура.

Будет ли доступна сотовая связь на маршруте?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Теле2, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. Просим обратить внимание, что на территории после Абазы связи не будет (на турбазе "Снежный барс"), выход на связь на базе по рации.

Возможна ли отмена тура?

Тур может не состояться по следующим причинам: тяжелые погодные условия, такие, как мороз ниже -30С, сильный штормовой ветер.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться самостоятельно из аэропорта до места размещения?

На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 30 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на рейсовом автобусе №201. Для удобства пассажиров рейсы выполняются утром, днем и вечером. Узнать о расписании автобуса можно на официальном сайте Красноярского автовокзала.

Также в город можно добраться на такси. В зале прилета есть официальная служба такси аэропорта. Сотрудники вызовут для вас такси. Начало тура в гостинице «Ермак»*** (Сурикова ул., д. 13, Красноярск).

Если Вы приехали на ж/д вокзал Красноярска, то до гостиницы можно добраться рейсовыми автобусами или на такси.

Как проходит встреча группы в первый день тура?

Сбор группы происходит в день начала тура и состоится в холле гостиницы, где туристов будет ждать гид. Гид встречает туристов с табличкой с названием тура. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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19 июня 2022
групповая поездка из 24 туристов. Все в восторге от Сибири и от организации турью Сопровождающий-гид Инна покорила нас своими знаниями и уважением к туристам большое спасибо.
Н
9 авг 2021
Спасибо большое организаторам тура, все рганизованно, подуманно, насыщено по впечатлением. Отличное питание и проживание. Отдельная благодарность нашему гиду Татьяне и водителю Владимиру- они настоящие профессионалы. Мы счастливы.
Е
30 мар 2021
Большое спасибо нашему экскурсоводу Людмиле за интересные традиционные рассказы о местах, жизни и народностях, которые заселяли
эту Красноярскую землю много веков назад. Мы очень благодарны "Большой Стране"!

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