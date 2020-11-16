Заповедными тропами Южной Сибири

Пройдите по сибирской земле без суеты и спешки

5
2 отзыва
Пройдите по сибирской земле без суеты и спешки.

Почувствуйте простор хакасских степей и изучите древнюю Обсерваторию, найдите «Тропу предков», прикоснитесь к каменным петроглифам, преодолейте 965 ступенек самой высокой лестницы Хакасии.

Вас ждут места силы, древние курганы, горные тропы, потрясающие панорамы заповедной природы и самые вкусные сибирские блюда. Тур проводится по индивидуальному запросу в удобные даты для групп от 7 человек.
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Заповедными тропами Южной Сибири
Ближайшие даты:
14
авг

Что вас ожидает 🤩

Вкуснейшие хакасские блюда
Вкуснейшие хакасские блюда
Получим новый гастрономический опыт и насладимся изысками национальной кухни
Хакасские юрты
Хакасские юрты
Полностью погрузимся в местную атмосферу и получим незабываемые впечатления от ночевок в хакасских юртах
Знаменитые Красноярские столбы
Знаменитые Красноярские столбы
Осмотрим уникальные сиенитовые скалы на смотровой площадке, гранитный карьер и таежный родник
Музей под открытым небом "Сундуки"
Музей под открытым небом "Сундуки"
Перед нами предстанут панорамы бескрайней хакасской степи, удивительных каменных останцов, древних курганов.
Бодрящий треккинг к Ивановским озерам
Бодрящий треккинг к Ивановским озерам
Озера известны своей кристально чистой водой, небольшими водопадами и живописными субальпийскими лугами.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Красноярск. Столбы. Красноярская ГЭС

Ранний прилет в Красноярск.

Трансфер аэропорт – город Красноярск, обед.

Заезд на восточный вход национального парка «Красноярские столбы», обзор уникальных сиенитовых скал на смотровой площадке, гранитный карьер, таежный родник.

Трансфер до смотровой площадки «Царь-рыба», фото.

Трансфер до Красноярской ГЭС, второй по мощности ГЭС России.

Трансфер до Хакасии.

Ужин в кафе.

Озеро Белё, которое славится своим минерализированным составом, в котором присутствует глауберова соль, знаменитая своими целебными качествами.

Ночевка на базе «Скалки», в хакасских юртах.

Общее время пути 7 часов, 480 км.

Прибытие в Красноярск. Столбы. Красноярская ГЭСПрибытие в Красноярск. Столбы. Красноярская ГЭСПрибытие в Красноярск. Столбы. Красноярская ГЭСПрибытие в Красноярск. Столбы. Красноярская ГЭС
2 день
Сундуки. Приисковый поселок

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер к музею под открытым небом «Сундуки», по мнению ученых, являвшегося в древности Обсерваторией.

Экскурсия с обзором панорамы бескрайней хакасской степи, удивительных каменных останцов, древних курганов.

Фото.

Обед, национальная кухня.

Трансфер до гостиницы в поселке Приисковый.

Отдых, ужин, ночлег.

Общее время пути 5 часов, 200 км.

Сундуки. Приисковый поселокСундуки. Приисковый поселокСундуки. Приисковый поселокСундуки. Приисковый поселок
3 день
Заказник &quot;Июсский&quot;

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер гостиница – заказник регионального значения «Июсский».

Обед.

Треккинговая прогулка по тропам природного парка с уникальными снежниками.

Возвращение в гостиницу.

Ужин, отдых.

Заказник &quot;Июсский&quot;Заказник &quot;Июсский&quot;Заказник &quot;Июсский&quot;Заказник &quot;Июсский&quot;
4 день
Ивановские озера

Ранний подъем.

Завтрак.

Треккинговый маршрут по парку «Ивановские озера».

Озера известны своей кристально чистой водой, небольшими водопадами и живописными субальпийскими лугами.

Экскурсионная программа.

Возвращение в гостиницу.

Обед, ужин, отдых.

Ивановские озераИвановские озераИвановские озераИвановские озера
5 день
Ефремкино. Оффроуд. Юрты

Ранний подъем.

Завтрак.

Старинная дорога в юрточный лагерь в с.Ефремкино.

Потрясающие пейзажи, оффроуд (при отсутствии обильных дождей).

Обед, национальная кухня.

Отдых, ужин, ночлег в хакасских юртах.

Ефремкино. Оффроуд. ЮртыЕфремкино. Оффроуд. ЮртыЕфремкино. Оффроуд. ЮртыЕфремкино. Оффроуд. Юрты
6 день
Треккинг. Тропа предков

Подъем.

Завтрак.

Треккинговый маршрут «Тропа Предков» (4 км).

На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.

В самом начале тропы есть грот, в котором была обнаружена стоянка древнего человека.

Пещера Шамана.

Возвращение в лагерь.

Обед.

Отдых, ужин, ночлег.

Треккинг. Тропа предковТреккинг. Тропа предковТреккинг. Тропа предков
7 день
Оглахты. Гора Сорок зубьев. Салбыкский курган

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до участка «Оглахты» заповедника «Хакасский», одного из самых живописных мест Хакасии.

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят вас с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.

Посещение большого Салбыкского кургана, самого крупного из 56 курганов Долины царей (Салбыкской долины).

Это сооружение относят к V-VI вв. до н.э.

Экскурсия, фото.

Трансфер до гостиницы г.Абакана.

Ужин, ночлег.

Общее время пути 9 часов, 520 км

Оглахты. Гора Сорок зубьев. Салбыкский курганОглахты. Гора Сорок зубьев. Салбыкский курганОглахты. Гора Сорок зубьев. Салбыкский курган
8 день
Казановка

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до уникального юрточного лагеря в археологическом музее-заповеднике «Казановка».

Экскурсия.

Обед, включающий хакасские блюда.

Отдых. Ужин, ночлег.

Общее время пути 3 часа, 210 км.

КазановкаКазановкаКазановка
9 день
Сафроновский курган

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до Сафроновского кургана, называемого «Энциклопедией сибирского шаманизма».

Сафроновский могильник относится к тагарской культуре эпохи бронзы и раннего железа и имеет возраст около 2,5 тысяч лет.

Обед.

Трансфер до отеля.

Ужин, отдых.

Сафроновский курганСафроновский курганСафроновский курган
10 день
Окончание тура. Вылет из Абакана

Ранний подъем.

Завтрак.

Выезд в аэропорт г.Абакана.

Окончание тура.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах, юртах, базе отдыха и гостевом доме по маршруту.

Примерный перечень мест размещения:

  • база отдыха "Скалки" – 1 ночь;
  • гостиница "Ажур" в пос. Прииисковый – 3 ночи;
  • гостевой двор "Зов Предков" – 2 ночи;
  • гостиница "Азия"/"Чалпан" или аналогичные в г. Абакан – 1 ночь;
  • туристический юрточный комплекс "КЮГ" – 1 ночь;
  • отель "Саянский домик" – 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Входные билеты в музеи, парки
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно из г. Абакана
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы
  • Дополнительные и иные услуги, не указанные в программе
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховку от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • рубашку светлых тонов с длинными рукавами;
  • теплый свитер или флисовую куртку;
  • тонкое нижнее синтетическое белье, например из Polycolon;
  • резиновые сапоги или треккинговые ботинки с высоким голенищем для походов по тайге (для заездов в конце августа и в сентябре);
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • утепленные брюки и куртку;
  • спортивные штаны;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • хороший дождевик или штормовку с капюшоном;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • футболки (2-3 шт);
  • банные принадлежности (купальник или плавки)
  • сланцы (для бани);
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • средства от комаров и мошкары (напримерм«Off», «Москитол», «Тайга»);
  • личная аптечка;
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • спальный мешок (можно взять в аренду, бронируется заранее).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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