Ночевка на базе «Скалки», в хакасских юртах.

Трансфер до Красноярской ГЭС , второй по мощности ГЭС России.

Заезд на восточный вход национального парка «Красноярские столбы» , обзор уникальных сиенитовых скал на смотровой площадке, гранитный карьер, таежный родник.

Трансфер до гостиницы в поселке Приисковый.

Трансфер к музею под открытым небом «Сундуки» , по мнению ученых, являвшегося в древности Обсерваторией.

Треккинговая прогулка по тропам природного парка с уникальными снежниками.

Озера известны своей кристально чистой водой, небольшими водопадами и живописными субальпийскими лугами.

Старинная дорога в юрточный лагерь в с.Ефремкино.

В самом начале тропы есть грот, в котором была обнаружена стоянка древнего человека.

На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до участка «Оглахты» заповедника «Хакасский», одного из самых живописных мест Хакасии.

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят вас с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.

Посещение большого Салбыкского кургана, самого крупного из 56 курганов Долины царей (Салбыкской долины).

Это сооружение относят к V-VI вв. до н.э.

Экскурсия, фото.

Трансфер до гостиницы г.Абакана.

Ужин, ночлег.

Общее время пути 9 часов, 520 км