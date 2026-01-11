4 день

11.08. Под куполом миллиона звёзд

Сегодня мы меняем измерение. Мы выезжаем из города — туда, где единственным сервисом будет сама планета.

Где ночь накрывает вас звёздным одеялом, а воздух пахнет полынью и вечностью. Сегодня мы получаем ключ от самой роскошной в мире гостиницы — под открытым небом. И её рейтинг — 1000 звёзд.

Утро. После завтрака мы соберём вещи. Не просто пакуем чемоданы — мы сознательно готовимся к переходу. Наш путь лежит в сердце Бай-Тайгинского района, вдали от маршрутов, где заканчивается асфальт и начинается настоящая, дикая Тува.

Хайкинг. Каждый шаг — это отдаление от суеты и приближение к точке силы. Мы идём, чтобы синхронизировать свой ритм с ритмом земли.

Обед в селе Тээли — наша последняя точка контакта с привычным миром. Простая еда в самом сердце тувинской глубинки. После — только природа.

Размещение: роскошь простоты. Наш дом на сегодня — не отель, а простые деревянные домики.

Это и есть наш кемпинг 1000 звёзд. Только Только дерево, нагретое солнцем, запах степи и бездонная тишина. Это — высшая форма роскоши — роскошь быть наедине с собой и вселенной.

Днем: Целебный источник Аржаан Бел.

Рядом — причина, по которой люди приходят сюда веками.

Аржан Бел — это минеральный ключ. Его вода, заряженная железом, магнием, серебром — это дар духов-хозяев этих гор. Традиционно её пьют для исцеления желудка, ею обливаются при болезнях суставов и кожи.

Она лечит не орган, а состояние. Смывает тревогу, усталость, накипь цивилизации.

Главный ритуал дня: Ужин, который мы создадим сами. Сегодня нас ждёт особенная практика — приготовление ужина на живом огне.

Это алхимия, медитация и командный ритуал. Разведение костра, нарезка местных овощей и сыров, приготовление простой, но удивительно вкусной пищи под присмотром сумеречного неба — это возвращение к истокам, к тем навыкам, что делают нас людьми.

Дым костра, хрустящая корочка, общие усилия — этот ужин станет самым памятным, потому что в него будут вложены наши руки, смех и полное присутствие в моменте.

Медитативная практика Кундалини-йоги здесь, сейчас — это магия иного порядка.

Мы будем практиковать в эпицентре целительной силы.

Под этим звёздным куполом мы направим принятую энергию земли и огня на глубокую гармонизацию.

Это союз древней мудрости тела (йоги), стихии огня (костра) и дара земли (аржаана).

Ночное шоу 1000 000 звёзд. А после практики… просто лягте на спину. Млечный Путь здесь — не туманная полоска, а сияющая река, заливающая небосвод.

В абсолютной, звонкой тишине вы будете засыпать под самый грандиозный и умиротворяющий вид в мире, с теплом костра в памяти и вкусом собственноручно приготовленного ужина.

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