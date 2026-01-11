Описание тура
Вспомни, кто ты есть на самом деле. Тыва — это зеркало души, где отражается твоя истинная суть.
Магическая долина Кюг и места Силы
Саянский перевал
Врата в Тыву, захватывающие виды
Источники Аржаан
Целебные минеральные воды
Буддийские храмы и самый большой храм России, место для которого выбрал Далай Лама в своем единственном посещении России в 1992 году
Духовные практики и медитации
Степи и настоящая пустыня с песками и барханами
Соленое озеро
Бескрайние просторы для созерцания
Шаманский обряд
Хоомей - тувинское горловое пение
Глубокий опыт древних традиций
Нас ждут переезды, непривычная еда и обычаи.
Здесь надо ехать с открытым сердцем и полным принятием. Мы едем в центр Азии.
В мир, который будет отличаться от того, что вы привыкли видеть вокруг себя.
Тыва остается самым загадочным регионом России и вы можете разгадать часть загадок с нами.
Программа тура по дням
8.08. Начало
Прибытие в Хакасию. Древние тайны и первый вечер в степи
Встреча в г. Абакан утром.
Соберемся за завтраком в гостинице Абакан (ресторан Мама Рома)
Далее нас забирает автобус и мы едем по Хакасским степям 136 км и размещаемся в юрточном комплексе.
Обед.
Экскурсия: Посещение этнического музея под открытым небом в Казановке и каменного изваяния Ах-Тас Белый камень (возраст более 4000 лет) — место мощной энергетики.
Хакасия одно из красивейших мест в мире.
Сотни километров культурных ландшафтов, тысячи памятников археологии, десятки тысяч лет культурного становления и развития и мы немного прикоснемся к истории древней цивилизации.
Первый круг и медитация
Ужин.
9.08. Переход
Сегодня перед нами сдвинутся временные пласты.
Нас ждет день-откровение. День, когда вы буквально переедете из одного состояния в другое — через величественные Саянские перевалы.
Утро мы начнем с пробуждающей практики Кундалини-йоги, чтобы зарядиться энергией для пути.
После питательного завтрака — отправимся к центру Азии, в загадочную Республику Тыва.
Главное приключение дня — переезд по живописной трассе через перевал Сотый (Саянский). Это — зрелище, от которого захватывает дух.
Мы сделаем фотостопы на самых впечатляющих смотровых площадках, где вас ждут панорамы, не поддающиеся описанию: бескрайние хребты Саян, словно застывшие волны могущественного океана.
Это невероятно красиво. Это нужно видеть.
После обеда в придорожном кафе с местным колоритом мы прибываем в гостиницу Грани Тувы в Ак-Довураке.
В дороге примерно 5-6 часов.
Вечер погрузит нас в культуру: нас ждет ужин-знакомство с аутентичной тувинской кухней.
А завершим день глубокой вечерней медитацией.
Чтобы услышать эхо гор внутри себя, переварить впечатления и ощутить полное слияние с этим мощным и благодатным краем.
10.08. Западная Тыва. Диалог с вечностью
Здесь время не линейно, а циклично. Камни помнят голоса шаманов, топот коней древних тюрков и шепот ветров, несущих молитвы. Сегодня мы прикоснемся к памяти земли.
Утро. После завтрака мы отправляемся вглубь Барун-Хемчикского района — один из самых аутентичных и богатых на археологические чудеса регионов Тувы.
Этот день — путешествие в глубь веков и навстречу себе.
Первая встреча с вечностью: Каменное изваяние Кижи-Кожээ. В бескрайней степи, под куполом неба, нас ждет встреча с исполином.
Человек-камень (так переводится Кижи-Кожээ) — это более чем 1200-летний монолит из красноватого гранита. Высота в 3 метра, тщательно вырезанные детали: усы, серьга в ухе, сосуд в руках.
Это не просто памятник — это урхо, дух-хранитель, предмет поклонения. Стоя рядом с ним, чувствуешь немое величие и связь с эпохой, когда по этим степям ходили древние тюркские каганы.
По легендам, такие изваяния ставили в честь павших воинов, и их души продолжали жить в камне.
Священная скала: Бижиктиг-Хая (Скала с письменами). Рядом возвышается гора-святилище, Бижиктиг-Хая.
На её скалах — целая библиотека под открытым небом.
Наскальные рисунки (петроглифы), оставленные разными народами на протяжении тысячелетий: скифские олени, тюркские рунические надписи, более поздние изображения.
На скале есть надписи на китайском, уйгурском и монгольском языках и тибетские заклинания.
Мы попробуем расшифровать послания из прошлого и ощутим дыхание сакрального места, где общались с духами.
Обед с местным колоритом даст силы для дальнейшего погружения в контрасты эпох.
Контраст эпох: Музей Ссср в Ак-Довураке. Резкий и увлекательный переход из древности в недавнее прошлое.
Это — идеальное место для сюрреалистичных фото.
Восхождение к небу: Хайкинг на гору Шивээлиг-Даг.
После исторических открытий — время для личного ритуала.
Несложный, но живописный хайкинг приведет нас на вершину горы Шивээлиг-Даг, что означает Священная гора. Отсюда открывается панорама на долину и бескрайние степи.
Здесь, на вершине, где земля ближе всего к небу, мы проведем практику Кундалини-йоги. Это будет момент соединения энергии места с внутренней силой, медитация в потоке ветра и пространства.
Вечер. Возвращение в гостиницу. Ужин и личное время, чтобы осмыслить мощные впечатления дня: от древних ликов в камне до советских артефактов и тишины на вершине священной горы.
Ключевые акценты и продающие моменты:
Глубина погружения: Это не просто экскурсия, а трехслойное путешествие: древнетюркская эпоха (изваяния, петроглифы), советский период (музей) и вневременное духовное измерение (практика на священной горе).
Уникальность объектов: Вы увидите один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся каменных воинов Тувы, чей возраст исчисляется 12 веками.
Активность и практика: День гармонично сочетает интеллектуальное познание, легкий треккинг и глубокую практику йоги в уникальном сильном месте.
Эмоции и фото: Контраст между древними степями и остатками эпохи Ссср создает неповторимые, сюрреалистичные возможности для фотографий, которые расскажут целую историю.
Сакральность: Посещение двух природных святилищ (Бижиктиг-Хая и Шивээлиг-Даг) делает день не просто туристическим, а погружающим в духовный ландшафт Тувы.
11.08. Под куполом миллиона звёзд
Сегодня мы меняем измерение. Мы выезжаем из города — туда, где единственным сервисом будет сама планета.
Где ночь накрывает вас звёздным одеялом, а воздух пахнет полынью и вечностью. Сегодня мы получаем ключ от самой роскошной в мире гостиницы — под открытым небом. И её рейтинг — 1000 звёзд.
Утро. После завтрака мы соберём вещи. Не просто пакуем чемоданы — мы сознательно готовимся к переходу. Наш путь лежит в сердце Бай-Тайгинского района, вдали от маршрутов, где заканчивается асфальт и начинается настоящая, дикая Тува.
Хайкинг. Каждый шаг — это отдаление от суеты и приближение к точке силы. Мы идём, чтобы синхронизировать свой ритм с ритмом земли.
Обед в селе Тээли — наша последняя точка контакта с привычным миром. Простая еда в самом сердце тувинской глубинки. После — только природа.
Размещение: роскошь простоты. Наш дом на сегодня — не отель, а простые деревянные домики.
Это и есть наш кемпинг 1000 звёзд. Только Только дерево, нагретое солнцем, запах степи и бездонная тишина. Это — высшая форма роскоши — роскошь быть наедине с собой и вселенной.
Днем: Целебный источник Аржаан Бел.
Рядом — причина, по которой люди приходят сюда веками.
Аржан Бел — это минеральный ключ. Его вода, заряженная железом, магнием, серебром — это дар духов-хозяев этих гор. Традиционно её пьют для исцеления желудка, ею обливаются при болезнях суставов и кожи.
Она лечит не орган, а состояние. Смывает тревогу, усталость, накипь цивилизации.
Главный ритуал дня: Ужин, который мы создадим сами. Сегодня нас ждёт особенная практика — приготовление ужина на живом огне.
Это алхимия, медитация и командный ритуал. Разведение костра, нарезка местных овощей и сыров, приготовление простой, но удивительно вкусной пищи под присмотром сумеречного неба — это возвращение к истокам, к тем навыкам, что делают нас людьми.
Дым костра, хрустящая корочка, общие усилия — этот ужин станет самым памятным, потому что в него будут вложены наши руки, смех и полное присутствие в моменте.
Медитативная практика Кундалини-йоги здесь, сейчас — это магия иного порядка.
Мы будем практиковать в эпицентре целительной силы.
Под этим звёздным куполом мы направим принятую энергию земли и огня на глубокую гармонизацию.
Это союз древней мудрости тела (йоги), стихии огня (костра) и дара земли (аржаана).
Ночное шоу 1000 000 звёзд. А после практики… просто лягте на спину. Млечный Путь здесь — не туманная полоска, а сияющая река, заливающая небосвод.
В абсолютной, звонкой тишине вы будете засыпать под самый грандиозный и умиротворяющий вид в мире, с теплом костра в памяти и вкусом собственноручно приготовленного ужина.
12.08. От Чингисхана до Будды
Сегодня мы будем читать ландшафт как манускрипт. Научимся видеть историю в скалах, духовность — в стенах древнего храма, а бесконечность — в барханах пустыни.
Утро. Практика Кундалини-йоги. День начинается не с кофе, а с тишины и внутреннего импульса.
Практика Кундалини-йоги на рассвете — наш ключ к восприятию. Мы пробудим энергию и настрой, чтобы чувствовать тонкие вибрации сакральных мест, которые посетим. Чтобы не просто смотреть, а — видеть.
Завтрак сегодня мы готовим сами - Заряд энергии для насыщенного пути.
Хайкинг на гору Утуг-Хая (Дырявая гора). Нас ждёт восхождение в легенду.
Утуг-Хая — природный феномен: скала с гигантским сквозным отверстием, словно пробитым стрелой божества или духа. По одной из легенд, с этой вершины сам Чингисхан взирал на свои бескрайние владения. Поднимаясь к дыре, мы проходим сквозь портал времени. Виды с горы открывают панораму на долину, по которой, возможно, шли орды великого завоевателя. Это место силы, где чувствуется дыхание истории и мощь степной империи.
Сердце тувинской духовности: Храм Устуу-Хурээ в Чадане. После природного сакрального — погружение в сакральное рукотворное. Устуу-Хурээ (с тув. Верхний монастырь) — не просто храм. Это колыбель тувинской государственности и культуры.
История: Основан в 1905-1907 гг. как резиденция верховного ламы Тувы. Был крупнейшим буддийским центром, тувинской Лаврой.
Дух места: В его стенах в 1930-х был создан первый тувинский алфавит на основе латиницы, здесь чеканилась первая национальная монета. Храм был почти разрушен в советские годы, но возрождён из руин в 1999-2012 гг. — символ несгибаемости духа народа.
Что увидим: Восстановленный главный цогчен-дуган (соборный храм) в монументальном тибетском стиле, ступы, атмосферу благоговения. Это место, где закладывалась самоидентификация Тувы.
Обед. В Чадане, чтобы подкрепиться перед неожиданным контрастом.
Приключение: Пустыня Кум-Суг (Песчаная вода) или Ийме. И вот — сюрреализм. В середине сибирских степей и гор нас ждёт настоящая песчаная пустыня с барханами высотой до 10 метров!
Феномен: Это урочище Кум-Суг (Песчаная вода), также известное как Сесеге или Ийме. Песок, принесённый ветрами тысячи лет назад, образовал здесь мини-Сахару площадью около 30 км.
Ощущения: Мы снимем обувь и почувствуем горячий, шелковистый песок под ногами. Поднимемся на гребень бархана, откуда открывается сюрреалистичный пейзаж: золотые волны песка на фоне зелёных гор. Здесь можно покататься с дюн, сделать фантастические фото и ощутить полную смену декораций.
Пикник на песках: Наш обед сегодня — незабываемый пикник прямо среди барханов. Чай из термоса - и осознание, что вы в самом сердце Азии, в пустыне, о которой мало кто знает.
Переезд в столицу — город Кызыл. Вечером мы прибываем в географический и символический центр Азии — Кызыл. Заселяемся в уютную гостиницу Буян-Бадыргы, названную в честь одного из основателей тувинской государственности.
Ужин. Свободный вечер, чтобы обсудить невероятные контрасты дня: дыра в горе Чингисхана, возрождённый храм-крепость и сибирская Сахара.
Концепция Контрасты Азии: День искусно соединяет природное чудо (дырявая гора, пустыня), культурно-духовный центр (храм-лавра) и географический центр (Кызыл). Это максимально насыщенный и разнообразный день.
Уникальные объекты, о которых мало кто знает:
Утуг-Хая - место размышлений Чингисхана
Устуу-Хурээ - символ возрождения нации, место создания алфавита.
Пустыня Кум-Суг - сюрреалистичный феномен песчаного моря в Сибири — сильнейший эмоциональный якорь.
День, когда вы пройдете сквозь скалу, прикоснетесь к стенам буддийской святыни и оставите свои следы на барханах сибирской Сахары.
Путешествие, которое меняет представление о географии и истории.
13.08. Точка сборки
Каждое путешествие имеет свой центр тяжести. Место, куда стягиваются все нити — впечатлений, историй, открытий. Для нашего пути этим центром станет Кызыл — столица и живой пульс Тувы, точка, где бьётся её древнее золотое сердце
Утро. Мы начинаем день с завтрака в самом сердце Азии, готовясь к очередному глубокому погружению.
Обзорная прогулка по Кызылу: встреча с символами. Наша прогулка — это диалог с гением места через искусство.
Царская охота Даши Намдакова. На набережной Енисея нас встречает бронзовый эпос. Монументальная скульптура всемирно известного художника, уроженца Забайкалья, изображает всадников со зверем. Это не просто композиция — это застывшая в металле тотемная мощь степных империй, их связь с природой и духом предков.
Центр Азии. Рядом — главный географический и философский символ города. Обелиск Центр Азии — это известная точка. Но истинную магию создает другая работа Намдакова — скульптурная композиция с 12 фигурами восточного зодиакального цикла, установленная по кругу. Встаньте в центр — и вы окажетесь в сердце не только континента, но и в цикле времени, отмеряемого древними мудрецами Востока.
Духовный полдень: Храм Тубден Шедруб Линг.
Мы направляемся в место особой силы — крупнейший в России действующий буддийский храм (хурээ).
Его история уникальна: место для строительства в 1992 году лично указал Его Святейшество Далай-лама Xiv во время своего единственного визита в Россию.
Поднимитесь по ступеням, услышьте тихое бормотание молитв, почувствуйте запах масляных лампад. Это не музей, а живой центр притяжения веры и умиротворения.
Кульминация: Музей. Зал скифского золота. После духа — плоть истории. Тувинский национальный музей имени Алдан-Маадыр хранит сокровище мирового уровня.
Мы идем на экскурсию в легендарный зал Скифское золото. Почему это огонь? Потому что это —
Самые богатые в мире скифские захоронения (царские курганы Аржаан-1 и Аржаан-2).
Тысячи изумительных предметов V-Iii вв. до н. э: массивные золотые гривны (шейные обручи весом до 1,5 кг!), пластины в зверином стиле, оружие, изысканные украшения.
История, от которой захватывает дух: Эти артефакты, добытые тувинско-германскими экспедициями, рассказывают о могущественной кочевой цивилизации, чей уровень искусства и власти не уступал античным. Это не коллекция — это сияющее доказательство того, что эти степи были центром древнего мира. Просто поверьте, а затем увидите.
Так же сегодня у нас по программе хоомей - тувинское горловое пение
Свободное время: Охота за сувенирами. После такой интенсивной программы — время для лёгкого и приятного ритуала. Свободное время в столице для охоты за сувенирами. Поиск своего личного артефакта: аутентичные войлочные изделия, шаманские бубны, украшения из чароита или серебра, традиционные ножи, местный чай.
Унесите с собой не только память, но и частицу тувинского мастерства.
Вечер. Отдых и личное время. Финальный ужин (опционально) и возможность осмыслить всё, что прошло за это путешествие — от горных перевалов и каменных воинов до золота скифов в самом центре Азии.
14.08. Благословение Тувы: Соль земли и чистота духа
Мы начали с внутренних пластов, открываемых перевалом. Мы завершим — внешним очищением и благословением духов.
Завершающий день — не точка, а круг. Возвращение к себе обновлённым, с благодарностью и защитой, данной этой землёй.
Утро. После завтрака мы отправляемся к финальному дару Тувы — озеру, имя которого говорит само за себя.
Целебное озеро Дус-Холь (Солёное озеро).
Это природная лечебница под открытым небом. Вода Дус-Холя по концентрации солей и минералов близка к воде Мёртвого моря.
Она плотная, маслянистая на ощупь и обладает мощными бальнеологическими свойствами: улучшает состояние кожи, опорно-двигательного аппарата, успокаивает нервную систему.
Ритуал очищения: солёная вода и лечебные грязи. Здесь нас ждёт финальная телесная практика:
Грязевые ванны. Мы нанесём на себя тёплую, пластичную лечебную грязь со дна озера, богатую органо-минеральным комплексом. Это детокс, обновление кожи и глубокое расслабление мышц.
Купание в озере. После грязи — погружение в солёную воду. Вы будете невесомы. Лежать на спине, глядя в бесконечное синее небо Тувы, ощущая, как вода вытягивает усталость и тяжесть из каждого сустава, — это чистая медитация.
Отдых и практики. Время для осознанного отдыха на берегу, для необязательной, но желанной лёгкой йога-практики или цигун на песке, чтобы гармонизировать полученные от воды и грязи ощущения.
Пикник на берегу. Наш прощальный ланч-пикник пройдёт здесь же, в ауре полного расслабления и лёгкости. Простая, вкусная еда на свежем воздухе после водных процедур будет воспринята всеми клетками тела как благо.
Возвращение в Кызыл. Очищенные, отдохнувшие, наполненные солнечной энергией и солью земли, мы возвращаемся в столицу.
Кульминация пути: Настоящий шаманский обряд.
Вечером нас ждёт событие, ради которого стоит приехать в Туву. Для нас - шаманский обряд.
Важно: Это не театрализованное шоу для туристов. В Туве шаманизм — живая, ежедневная религиозная практика, признанная на государственном уровне.
Что мы увидим: Обряд, который шаман (кам) проведёт на тувинском языке. Его цель — обратиться к духам-хозяевам мест, которые мы посетили, с просьбой о защите и благословлении для нас, гостей, на дальнейший путь.
Суть: Это редчайшая возможность увидеть древнейшую духовную традицию в её первозданной форме.
Это дар земли и её духов в ответ на наше уважительное путешествие.
Прощальный ужин и личное время. Завершим день ужином и временем на то, чтобы интегрировать все впечатления недели — от горных вершин до шаманского бубна.
15.08. Билет на праздник
Нам невероятно повезло: наше прощание с Тувой совпало с её главным праздником — Днём Республики!
Утро. Сегодня — день мягких прощаний и сильных впечатлений. После завтрака у нас будет время на финальные объятия, обмен контактами и пожеланиями скорейших встреч.
Важная рекомендация: Если у вас есть малейшая возможность — возьмите билет на вечер 15 августа или на следующий день, 16-го.
То, что сегодня будет происходить в Кызыле, — это подарок для путешественника.
День Республики в Кызыле. Весь город превратится в одну большую, искреннюю и красочную сцену. Вы сможете стать свидетелями и участниками:
Улицы, наполненные музыкой: от фольклорных ансамблей с хоомеем (горловым пением) до современных исполнителей.
Ярмарки мастеров, где можно докупить те самые аутентичные сувениры, за которыми вы охотились вчера.
Спортивные состязания в национальных видах спорта: борьба Хуреш, конные игры.
Народные гуляния, уличная еда и невероятная, искренняя атмосфера всеобщей радости и гордости.
Ваш отъезд сегодня - триумфальное шествие.
Вы не просто туристы, которые посмотрели на жизнь со стороны.
В этот день вы становитесь частью жизни Тывы, её большого дня.
Вы унесёте с собой воспоминания о перевалах и аржаанах, и живой, пульсирующий образ празднующей, молодой, древней и такой гостеприимной республики.
Поэтому — не спешите уезжать. Останьтесь на праздник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы, начиная из г. Абакан
- Все заявленные экскурсии
- Питание трех-разовое кроме ужина на шестой день в городе Кызыл и завтрака в Абакане при встрече
- Проживание в кемпингах и отелях
- Сопровождение двух гидов на протяжении всего пути
- Практики кундалини-йоги каждый день
Что не входит в цену
- Авиа, жд илет до Абакана и из Кызыла
- Ужин на шестой день в ресторане в Кызыле
- Личные расходы
- Туристическая страховка
Пожелания к путешественнику
Планета Тыва - она другая. И каждому участнику надо понять, что он едет в увлекательнейшее путешествие с глубоким погружением в древнюю культуру.
Самое главное - эту культуру уважать.
В Тыве туризм развит слабо, особенно в местах, далеких от Кызыла, но только здесь мы еще можем увидеть природу в ее первозданной чистоте и красоте.
Это место Силы, где количество людей на 1 квадратный километр ничтожно мало.
При этом, у нас будут достаточно комфортные условия для проживания.