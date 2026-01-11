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Тыва. Вспомни: культурно-приключенческая программа в Тыву с практиками йоги

Вспомни, кто ты есть на самом деле. Тыва - это зеркало души, где отражается твоя истинная суть
Тыва. Вспомни: культурно-приключенческая программа в Тыву с практиками йогиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тыва. Вспомни: культурно-приключенческая программа в Тыву с практиками йогиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тыва. Вспомни: культурно-приключенческая программа в Тыву с практиками йогиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Вспомни, кто ты есть на самом деле. Тыва — это зеркало души, где отражается твоя истинная суть.

Магическая долина Кюг и места Силы

Саянский перевал

Врата в Тыву, захватывающие виды

Источники Аржаан

Целебные минеральные воды

Буддийские храмы и самый большой храм России, место для которого выбрал Далай Лама в своем единственном посещении России в 1992 году

Духовные практики и медитации

Степи и настоящая пустыня с песками и барханами

Соленое озеро

Бескрайние просторы для созерцания

Шаманский обряд

Хоомей - тувинское горловое пение

Глубокий опыт древних традиций

Нас ждут переезды, непривычная еда и обычаи.

Здесь надо ехать с открытым сердцем и полным принятием. Мы едем в центр Азии.

В мир, который будет отличаться от того, что вы привыкли видеть вокруг себя.

Тыва остается самым загадочным регионом России и вы можете разгадать часть загадок с нами.

Программа тура по дням

1 день

8.08. Начало

Прибытие в Хакасию. Древние тайны и первый вечер в степи

Встреча в г. Абакан утром.

Соберемся за завтраком в гостинице Абакан (ресторан Мама Рома)

Далее нас забирает автобус и мы едем по Хакасским степям 136 км и размещаемся в юрточном комплексе.

Обед.

Экскурсия: Посещение этнического музея под открытым небом в Казановке и каменного изваяния Ах-Тас Белый камень (возраст более 4000 лет) — место мощной энергетики.

Хакасия одно из красивейших мест в мире.

Сотни километров культурных ландшафтов, тысячи памятников археологии, десятки тысяч лет культурного становления и развития и мы немного прикоснемся к истории древней цивилизации.

Первый круг и медитация

Ужин.

8.08. Начало8.08. Начало8.08. Начало
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

9.08. Переход

Сегодня перед нами сдвинутся временные пласты.

Нас ждет день-откровение. День, когда вы буквально переедете из одного состояния в другое — через величественные Саянские перевалы.

Утро мы начнем с пробуждающей практики Кундалини-йоги, чтобы зарядиться энергией для пути.

После питательного завтрака — отправимся к центру Азии, в загадочную Республику Тыва.

Главное приключение дняпереезд по живописной трассе через перевал Сотый (Саянский). Это — зрелище, от которого захватывает дух.

Мы сделаем фотостопы на самых впечатляющих смотровых площадках, где вас ждут панорамы, не поддающиеся описанию: бескрайние хребты Саян, словно застывшие волны могущественного океана.

Это невероятно красиво. Это нужно видеть.

После обеда в придорожном кафе с местным колоритом мы прибываем в гостиницу Грани Тувы в Ак-Довураке.

В дороге примерно 5-6 часов.

Вечер погрузит нас в культуру: нас ждет ужин-знакомство с аутентичной тувинской кухней.

А завершим день глубокой вечерней медитацией.

Чтобы услышать эхо гор внутри себя, переварить впечатления и ощутить полное слияние с этим мощным и благодатным краем.

9.08. Переход9.08. Переход9.08. Переход
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

10.08. Западная Тыва. Диалог с вечностью

Здесь время не линейно, а циклично. Камни помнят голоса шаманов, топот коней древних тюрков и шепот ветров, несущих молитвы. Сегодня мы прикоснемся к памяти земли.

Утро. После завтрака мы отправляемся вглубь Барун-Хемчикского района — один из самых аутентичных и богатых на археологические чудеса регионов Тувы.

Этот день — путешествие в глубь веков и навстречу себе.

Первая встреча с вечностью: Каменное изваяние Кижи-Кожээ. В бескрайней степи, под куполом неба, нас ждет встреча с исполином.

Человек-камень (так переводится Кижи-Кожээ) — это более чем 1200-летний монолит из красноватого гранита. Высота в 3 метра, тщательно вырезанные детали: усы, серьга в ухе, сосуд в руках.

Это не просто памятник — это урхо, дух-хранитель, предмет поклонения. Стоя рядом с ним, чувствуешь немое величие и связь с эпохой, когда по этим степям ходили древние тюркские каганы.

По легендам, такие изваяния ставили в честь павших воинов, и их души продолжали жить в камне.

Священная скала: Бижиктиг-Хая (Скала с письменами). Рядом возвышается гора-святилище, Бижиктиг-Хая.

На её скалах — целая библиотека под открытым небом.

Наскальные рисунки (петроглифы), оставленные разными народами на протяжении тысячелетий: скифские олени, тюркские рунические надписи, более поздние изображения.

На скале есть надписи на китайском, уйгурском и монгольском языках и тибетские заклинания.

Мы попробуем расшифровать послания из прошлого и ощутим дыхание сакрального места, где общались с духами.

Обед с местным колоритом даст силы для дальнейшего погружения в контрасты эпох.

Контраст эпох: Музей Ссср в Ак-Довураке. Резкий и увлекательный переход из древности в недавнее прошлое.

Это — идеальное место для сюрреалистичных фото.

Восхождение к небу: Хайкинг на гору Шивээлиг-Даг.

После исторических открытий — время для личного ритуала.

Несложный, но живописный хайкинг приведет нас на вершину горы Шивээлиг-Даг, что означает Священная гора. Отсюда открывается панорама на долину и бескрайние степи.

Здесь, на вершине, где земля ближе всего к небу, мы проведем практику Кундалини-йоги. Это будет момент соединения энергии места с внутренней силой, медитация в потоке ветра и пространства.

Вечер. Возвращение в гостиницу. Ужин и личное время, чтобы осмыслить мощные впечатления дня: от древних ликов в камне до советских артефактов и тишины на вершине священной горы.

Ключевые акценты и продающие моменты:

  • Глубина погружения: Это не просто экскурсия, а трехслойное путешествие: древнетюркская эпоха (изваяния, петроглифы), советский период (музей) и вневременное духовное измерение (практика на священной горе).

  • Уникальность объектов: Вы увидите один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся каменных воинов Тувы, чей возраст исчисляется 12 веками.

  • Активность и практика: День гармонично сочетает интеллектуальное познание, легкий треккинг и глубокую практику йоги в уникальном сильном месте.

  • Эмоции и фото: Контраст между древними степями и остатками эпохи Ссср создает неповторимые, сюрреалистичные возможности для фотографий, которые расскажут целую историю.

  • Сакральность: Посещение двух природных святилищ (Бижиктиг-Хая и Шивээлиг-Даг) делает день не просто туристическим, а погружающим в духовный ландшафт Тувы.

10.08. Западная Тыва. Диалог с вечностью10.08. Западная Тыва. Диалог с вечностью10.08. Западная Тыва. Диалог с вечностью
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

11.08. Под куполом миллиона звёзд

Сегодня мы меняем измерение. Мы выезжаем из города — туда, где единственным сервисом будет сама планета.

Где ночь накрывает вас звёздным одеялом, а воздух пахнет полынью и вечностью. Сегодня мы получаем ключ от самой роскошной в мире гостиницы — под открытым небом. И её рейтинг — 1000 звёзд.

Утро. После завтрака мы соберём вещи. Не просто пакуем чемоданы — мы сознательно готовимся к переходу. Наш путь лежит в сердце Бай-Тайгинского района, вдали от маршрутов, где заканчивается асфальт и начинается настоящая, дикая Тува.

Хайкинг. Каждый шаг — это отдаление от суеты и приближение к точке силы. Мы идём, чтобы синхронизировать свой ритм с ритмом земли.

Обед в селе Тээли — наша последняя точка контакта с привычным миром. Простая еда в самом сердце тувинской глубинки. После — только природа.

Размещение: роскошь простоты. Наш дом на сегодня — не отель, а простые деревянные домики.

Это и есть наш кемпинг 1000 звёзд. Только Только дерево, нагретое солнцем, запах степи и бездонная тишина. Это — высшая форма роскоши — роскошь быть наедине с собой и вселенной.

Днем: Целебный источник Аржаан Бел.

Рядом — причина, по которой люди приходят сюда веками.

Аржан Бел — это минеральный ключ. Его вода, заряженная железом, магнием, серебром — это дар духов-хозяев этих гор. Традиционно её пьют для исцеления желудка, ею обливаются при болезнях суставов и кожи.

Она лечит не орган, а состояние. Смывает тревогу, усталость, накипь цивилизации.

Главный ритуал дня: Ужин, который мы создадим сами. Сегодня нас ждёт особенная практика — приготовление ужина на живом огне.

Это алхимия, медитация и командный ритуал. Разведение костра, нарезка местных овощей и сыров, приготовление простой, но удивительно вкусной пищи под присмотром сумеречного неба — это возвращение к истокам, к тем навыкам, что делают нас людьми.

Дым костра, хрустящая корочка, общие усилия — этот ужин станет самым памятным, потому что в него будут вложены наши руки, смех и полное присутствие в моменте.

Медитативная практика Кундалини-йоги здесь, сейчас — это магия иного порядка.

Мы будем практиковать в эпицентре целительной силы.

Под этим звёздным куполом мы направим принятую энергию земли и огня на глубокую гармонизацию.

Это союз древней мудрости тела (йоги), стихии огня (костра) и дара земли (аржаана).

Ночное шоу 1000 000 звёзд. А после практики… просто лягте на спину. Млечный Путь здесь — не туманная полоска, а сияющая река, заливающая небосвод.

В абсолютной, звонкой тишине вы будете засыпать под самый грандиозный и умиротворяющий вид в мире, с теплом костра в памяти и вкусом собственноручно приготовленного ужина.

11.08. Под куполом миллиона звёзд11.08. Под куполом миллиона звёзд11.08. Под куполом миллиона звёзд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

12.08. От Чингисхана до Будды

Сегодня мы будем читать ландшафт как манускрипт. Научимся видеть историю в скалах, духовность — в стенах древнего храма, а бесконечность — в барханах пустыни.

Утро. Практика Кундалини-йоги. День начинается не с кофе, а с тишины и внутреннего импульса.

Практика Кундалини-йоги на рассвете — наш ключ к восприятию. Мы пробудим энергию и настрой, чтобы чувствовать тонкие вибрации сакральных мест, которые посетим. Чтобы не просто смотреть, а — видеть.

Завтрак сегодня мы готовим сами - Заряд энергии для насыщенного пути.

Хайкинг на гору Утуг-Хая (Дырявая гора). Нас ждёт восхождение в легенду.

Утуг-Хая — природный феномен: скала с гигантским сквозным отверстием, словно пробитым стрелой божества или духа. По одной из легенд, с этой вершины сам Чингисхан взирал на свои бескрайние владения. Поднимаясь к дыре, мы проходим сквозь портал времени. Виды с горы открывают панораму на долину, по которой, возможно, шли орды великого завоевателя. Это место силы, где чувствуется дыхание истории и мощь степной империи.

Сердце тувинской духовности: Храм Устуу-Хурээ в Чадане. После природного сакрального — погружение в сакральное рукотворное. Устуу-Хурээ (с тув. Верхний монастырь) — не просто храм. Это колыбель тувинской государственности и культуры.

  • История: Основан в 1905-1907 гг. как резиденция верховного ламы Тувы. Был крупнейшим буддийским центром, тувинской Лаврой.

  • Дух места: В его стенах в 1930-х был создан первый тувинский алфавит на основе латиницы, здесь чеканилась первая национальная монета. Храм был почти разрушен в советские годы, но возрождён из руин в 1999-2012 гг. — символ несгибаемости духа народа.

  • Что увидим: Восстановленный главный цогчен-дуган (соборный храм) в монументальном тибетском стиле, ступы, атмосферу благоговения. Это место, где закладывалась самоидентификация Тувы.

Обед. В Чадане, чтобы подкрепиться перед неожиданным контрастом.

Приключение: Пустыня Кум-Суг (Песчаная вода) или Ийме. И вот — сюрреализм. В середине сибирских степей и гор нас ждёт настоящая песчаная пустыня с барханами высотой до 10 метров!

  • Феномен: Это урочище Кум-Суг (Песчаная вода), также известное как Сесеге или Ийме. Песок, принесённый ветрами тысячи лет назад, образовал здесь мини-Сахару площадью около 30 км.

  • Ощущения: Мы снимем обувь и почувствуем горячий, шелковистый песок под ногами. Поднимемся на гребень бархана, откуда открывается сюрреалистичный пейзаж: золотые волны песка на фоне зелёных гор. Здесь можно покататься с дюн, сделать фантастические фото и ощутить полную смену декораций.

  • Пикник на песках: Наш обед сегодня — незабываемый пикник прямо среди барханов. Чай из термоса - и осознание, что вы в самом сердце Азии, в пустыне, о которой мало кто знает.

Переезд в столицу — город Кызыл. Вечером мы прибываем в географический и символический центр Азии — Кызыл. Заселяемся в уютную гостиницу Буян-Бадыргы, названную в честь одного из основателей тувинской государственности.

Ужин. Свободный вечер, чтобы обсудить невероятные контрасты дня: дыра в горе Чингисхана, возрождённый храм-крепость и сибирская Сахара.

  • Концепция Контрасты Азии: День искусно соединяет природное чудо (дырявая гора, пустыня), культурно-духовный центр (храм-лавра) и географический центр (Кызыл). Это максимально насыщенный и разнообразный день.

  • Уникальные объекты, о которых мало кто знает:

    • Утуг-Хая - место размышлений Чингисхана

    • Устуу-Хурээ - символ возрождения нации, место создания алфавита.

    • Пустыня Кум-Суг - сюрреалистичный феномен песчаного моря в Сибири — сильнейший эмоциональный якорь.

День, когда вы пройдете сквозь скалу, прикоснетесь к стенам буддийской святыни и оставите свои следы на барханах сибирской Сахары.

Путешествие, которое меняет представление о географии и истории.

12.08. От Чингисхана до Будды12.08. От Чингисхана до Будды12.08. От Чингисхана до Будды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

13.08. Точка сборки

Каждое путешествие имеет свой центр тяжести. Место, куда стягиваются все нити — впечатлений, историй, открытий. Для нашего пути этим центром станет Кызыл — столица и живой пульс Тувы, точка, где бьётся её древнее золотое сердце

Утро. Мы начинаем день с завтрака в самом сердце Азии, готовясь к очередному глубокому погружению.

Обзорная прогулка по Кызылу: встреча с символами. Наша прогулка — это диалог с гением места через искусство.

  • Царская охота Даши Намдакова. На набережной Енисея нас встречает бронзовый эпос. Монументальная скульптура всемирно известного художника, уроженца Забайкалья, изображает всадников со зверем. Это не просто композиция — это застывшая в металле тотемная мощь степных империй, их связь с природой и духом предков.

  • Центр Азии. Рядом — главный географический и философский символ города. Обелиск Центр Азии — это известная точка. Но истинную магию создает другая работа Намдакова — скульптурная композиция с 12 фигурами восточного зодиакального цикла, установленная по кругу. Встаньте в центр — и вы окажетесь в сердце не только континента, но и в цикле времени, отмеряемого древними мудрецами Востока.

Духовный полдень: Храм Тубден Шедруб Линг.

Мы направляемся в место особой силы — крупнейший в России действующий буддийский храм (хурээ).

Его история уникальна: место для строительства в 1992 году лично указал Его Святейшество Далай-лама Xiv во время своего единственного визита в Россию.

Поднимитесь по ступеням, услышьте тихое бормотание молитв, почувствуйте запах масляных лампад. Это не музей, а живой центр притяжения веры и умиротворения.

Кульминация: Музей. Зал скифского золота. После духа — плоть истории. Тувинский национальный музей имени Алдан-Маадыр хранит сокровище мирового уровня.

Мы идем на экскурсию в легендарный зал Скифское золото. Почему это огонь? Потому что это —

  • Самые богатые в мире скифские захоронения (царские курганы Аржаан-1 и Аржаан-2).

  • Тысячи изумительных предметов V-Iii вв. до н. э: массивные золотые гривны (шейные обручи весом до 1,5 кг!), пластины в зверином стиле, оружие, изысканные украшения.

  • История, от которой захватывает дух: Эти артефакты, добытые тувинско-германскими экспедициями, рассказывают о могущественной кочевой цивилизации, чей уровень искусства и власти не уступал античным. Это не коллекция — это сияющее доказательство того, что эти степи были центром древнего мира. Просто поверьте, а затем увидите.

  • Так же сегодня у нас по программе хоомей - тувинское горловое пение

Свободное время: Охота за сувенирами. После такой интенсивной программы — время для лёгкого и приятного ритуала. Свободное время в столице для охоты за сувенирами. Поиск своего личного артефакта: аутентичные войлочные изделия, шаманские бубны, украшения из чароита или серебра, традиционные ножи, местный чай.

Унесите с собой не только память, но и частицу тувинского мастерства.

Вечер. Отдых и личное время. Финальный ужин (опционально) и возможность осмыслить всё, что прошло за это путешествие — от горных перевалов и каменных воинов до золота скифов в самом центре Азии.

13.08. Точка сборки13.08. Точка сборки13.08. Точка сборки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

14.08. Благословение Тувы: Соль земли и чистота духа

Мы начали с внутренних пластов, открываемых перевалом. Мы завершим — внешним очищением и благословением духов.

Завершающий день — не точка, а круг. Возвращение к себе обновлённым, с благодарностью и защитой, данной этой землёй.

Утро. После завтрака мы отправляемся к финальному дару Тувы — озеру, имя которого говорит само за себя.

Целебное озеро Дус-Холь (Солёное озеро).

Это природная лечебница под открытым небом. Вода Дус-Холя по концентрации солей и минералов близка к воде Мёртвого моря.

Она плотная, маслянистая на ощупь и обладает мощными бальнеологическими свойствами: улучшает состояние кожи, опорно-двигательного аппарата, успокаивает нервную систему.

Ритуал очищения: солёная вода и лечебные грязи. Здесь нас ждёт финальная телесная практика:

  • Грязевые ванны. Мы нанесём на себя тёплую, пластичную лечебную грязь со дна озера, богатую органо-минеральным комплексом. Это детокс, обновление кожи и глубокое расслабление мышц.

  • Купание в озере. После грязи — погружение в солёную воду. Вы будете невесомы. Лежать на спине, глядя в бесконечное синее небо Тувы, ощущая, как вода вытягивает усталость и тяжесть из каждого сустава, — это чистая медитация.

  • Отдых и практики. Время для осознанного отдыха на берегу, для необязательной, но желанной лёгкой йога-практики или цигун на песке, чтобы гармонизировать полученные от воды и грязи ощущения.

Пикник на берегу. Наш прощальный ланч-пикник пройдёт здесь же, в ауре полного расслабления и лёгкости. Простая, вкусная еда на свежем воздухе после водных процедур будет воспринята всеми клетками тела как благо.

Возвращение в Кызыл. Очищенные, отдохнувшие, наполненные солнечной энергией и солью земли, мы возвращаемся в столицу.

Кульминация пути: Настоящий шаманский обряд.

Вечером нас ждёт событие, ради которого стоит приехать в Туву. Для нас - шаманский обряд.

  • Важно: Это не театрализованное шоу для туристов. В Туве шаманизм — живая, ежедневная религиозная практика, признанная на государственном уровне.

  • Что мы увидим: Обряд, который шаман (кам) проведёт на тувинском языке. Его цель — обратиться к духам-хозяевам мест, которые мы посетили, с просьбой о защите и благословлении для нас, гостей, на дальнейший путь.

  • Суть: Это редчайшая возможность увидеть древнейшую духовную традицию в её первозданной форме.

  • Это дар земли и её духов в ответ на наше уважительное путешествие.

Прощальный ужин и личное время. Завершим день ужином и временем на то, чтобы интегрировать все впечатления недели — от горных вершин до шаманского бубна.

14.08. Благословение Тувы: Соль земли и чистота духа14.08. Благословение Тувы: Соль земли и чистота духа14.08. Благословение Тувы: Соль земли и чистота духа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

15.08. Билет на праздник

Нам невероятно повезло: наше прощание с Тувой совпало с её главным праздником — Днём Республики!

Утро. Сегодня — день мягких прощаний и сильных впечатлений. После завтрака у нас будет время на финальные объятия, обмен контактами и пожеланиями скорейших встреч.

Важная рекомендация: Если у вас есть малейшая возможность — возьмите билет на вечер 15 августа или на следующий день, 16-го.

То, что сегодня будет происходить в Кызыле, — это подарок для путешественника.

День Республики в Кызыле. Весь город превратится в одну большую, искреннюю и красочную сцену. Вы сможете стать свидетелями и участниками:

  • Улицы, наполненные музыкой: от фольклорных ансамблей с хоомеем (горловым пением) до современных исполнителей.

  • Ярмарки мастеров, где можно докупить те самые аутентичные сувениры, за которыми вы охотились вчера.

  • Спортивные состязания в национальных видах спорта: борьба Хуреш, конные игры.

  • Народные гуляния, уличная еда и невероятная, искренняя атмосфера всеобщей радости и гордости.

Ваш отъезд сегодня - триумфальное шествие.

Вы не просто туристы, которые посмотрели на жизнь со стороны.

В этот день вы становитесь частью жизни Тывы, её большого дня.

Вы унесёте с собой воспоминания о перевалах и аржаанах, и живой, пульсирующий образ празднующей, молодой, древней и такой гостеприимной республики.

Поэтому — не спешите уезжать. Останьтесь на праздник.

15.08. Билет на праздник15.08. Билет на праздник15.08. Билет на праздник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы, начиная из г. Абакан
  • Все заявленные экскурсии
  • Питание трех-разовое кроме ужина на шестой день в городе Кызыл и завтрака в Абакане при встрече
  • Проживание в кемпингах и отелях
  • Сопровождение двух гидов на протяжении всего пути
  • Практики кундалини-йоги каждый день
Что не входит в цену
  • Авиа, жд илет до Абакана и из Кызыла
  • Ужин на шестой день в ресторане в Кызыле
  • Личные расходы
  • Туристическая страховка
Пожелания к путешественнику

Планета Тыва - она другая. И каждому участнику надо понять, что он едет в увлекательнейшее путешествие с глубоким погружением в древнюю культуру.

Самое главное - эту культуру уважать.

В Тыве туризм развит слабо, особенно в местах, далеких от Кызыла, но только здесь мы еще можем увидеть природу в ее первозданной чистоте и красоте.

Это место Силы, где количество людей на 1 квадратный километр ничтожно мало.

При этом, у нас будут достаточно комфортные условия для проживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествую я всю сознательную жизнь, и организовала 11 йога-туров и ретритов. Проводила туры в Индии, Тыве, Алтае и Хакасии. Мое самое любимое - Тыва, место, покоряющее своей невероятной аутентичностью и природными
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ландшафтами. Все мои маршруты уникальны, основное отличие - интегрированные практики кундалини-йоги и звуковых медитаций. Сочетание экскурсий и терапевтических практик дают максимальный эффект, перезагрузку и новое видение. Каждый тур имеет свою программу, и каждый день открываем новые грани в обозначенной теме. Так же в группах всегда любящая, дружелюбная атмосфера, никто не остается в стороне. Для меня в турах очень важен комфорт, удобный маршрут - сочетание перемещения и дней отдыха, интересная программа, экскурсии всегда только максимально-интересные и соединенные смыслом с практиками. Путешествия преимущественно для женщин, мужчины бывают в турах, но только вместе с женами. Для тех кто практикует йогу, но всегда половина группы впервые начинает практиковать именно в этих турах.

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Великое Саянское Кольцо: Красноярский край, Тува, Хакасия. Этнотур
Начало: Г. Красноярск
2 июл в 10:00
23 июл в 10:00
200 000 ₽ за человека
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