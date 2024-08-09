Популярные туры

Найдено 3 тура в категории «Популярные экскурсии» в Абакане, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур на 2 дня - Ивановские озера
2 дня
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: В любой день в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Легенды Хакасии + Ергаки
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Начало: Абакан, железнодорожный вокзал
Расписание: 8.00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
52 000 за человека
Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
48 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур на 2 дня - Ивановские озера
  2. Легенды Хакасии + Ергаки
  3. Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Музей деревянного зодчества
  3. Долина Царей
Сколько стоит тур в Абакане в августе 2024
Сейчас в Абакане в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 52 000.
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