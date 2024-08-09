2 дня
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: В любой день в 09:00
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Начало: Абакан, железнодорожный вокзал
Расписание: 8.00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
52 000₽ за человека
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Начало: Стоянка Абаканского Дворца молодежи
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
48 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Популярные экскурсии»
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