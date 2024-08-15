7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
53 400₽ за человека
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
15 авг в 08:00
38 000₽ за человека
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
16 авг в 08:00
21 авг в 08:00
25 000₽ за человека
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