8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо с дегустацией вин
Посетите Абрау-Дюрсо и узнайте секреты производства шампанского. Прогулка по винодельне, дегустация и обед с морепродуктами ждут вас
Начало: Краснодар. По договоренности
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
17 500₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Погружение в винный мир Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по винодельням Таманского полуострова с дегустацией вин и рассказами о виноделии. Увлекательное путешествие для ценителей вина
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: экскурсия по винодельням и заповедникам
Отправьтесь в увлекательное путешествие по винодельням Анапы, раскройте тайны виноделия и насладитесь красотой заповедника Большой Утриш
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Популярные экскурсии»
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