Все – экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Абрау-Дюрсо, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Пешая
58 отзывов
2.5 часа
Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
8 авг в 08:30
13 авг в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
скидка
10%
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
8 авг в 14:30
11 авг в 08:30
55004 950 за всё до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
8 авг в 14:30
11 авг в 08:30
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
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    жительница данного поселка, всегда очень трогательно, когда сами жители, рассказывают о истории своего родного места. Мы были с детьми и не хотели посещать дегустации. Поэтому выбрали для себя другой формат - 3 ч экскурсии, конечно, для них было многовато. Но, тк она проходила очень динамично, то они все стойко выдержали. 🤗 Если вы хотите познакомиться с Абрау - Дюрсо и узнать его тайны, легенды и историю создания, то вам точно именно к Марине. Спасибо большое за проведеное время в сказачном Абрау - Дюрсо ❤️

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Замечательная экскурсия!!! Прекрасно провели время, остались только положительные эмоции! Александра простым и понятным языком рассказала нам много интересных фактов из
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    истории поселка и винодельни, показала отличные локации для фотографий, места, которые мы сами бы не нашли, скорректировала маршрут, подстроив под наши пожелания) Пикник - это просто нечто потрясающее, легкий ужин в великолепном месте, откуда не хочется уходить, а только любоваться незабываемыми видами… Со мной было двое детей 9 и 13 лет, все было адаптировано под них) Эту экскурсию обязательно надо посетить!

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    экскурсия построена с учетом интересов клиента, что немаловажно, учитывая что в нашем случае мы были с детьми и например посещение
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    винного завода с дегустацией это не для них. Александра показала нам просторы виноградников, красивве пейэажи озера сверху, чего сами мы бы не увидели.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Большая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! А какой шикарный вид открылся
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    перед нами,когда наша путевая звёздочка -Александра привезла нас на виноградники! Эмоции, впечатления и настроение были получены в полном объеме! Александра, спасибо вам большое от нашей небольшой компании! Процветания вам и мирного неба над головой!

    Большая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! АБольшая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! АБольшая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! АБольшая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! АБольшая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! А
  • М
    Маргарита
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
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    Дюрсо, с древнейших времен переселения народов до сегодняшних дней. Марина очень здорово вплела в свое повествовани: глубокие исторические знания, археологию, архитектуру, традиции, легенды и предания, истории и судьбы очень важных для Абрау Дюрсо людей (в том числе и их потомков), конечно же историю виноделия. Отдельно можно выделить рассказы о непосредственно озере Абрау - это потрясающе интерсно! А ещё историю о том как гибли отважные люди(и дети), защищая и сберегая все самое дорогое в период ВОВ (историю про коварный Норд-Ост никак не забыть!). Добавлю,что мы, родители, были с сыновьями: 3,5 года, 9 и 12 лет. Дети,правду сказать, в этот раз были не совсем настроенны на экскурсию,но даже этот факт не помешал пройти им весь путь с подъемом на горку. И, как показало время, они запомнили практически все о чем рассказывала Марина!))). Марина, спасибо за проделанную вами работу для подготвки такой классной программы!!!))

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
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    легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
  2. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  3. Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в августе 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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