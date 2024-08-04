2.5 часа
Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
8 авг в 08:30
13 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
8 авг в 14:30
11 авг в 08:30
55004 950₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
8 авг в 14:30
11 авг в 08:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
- ООксана3 августа 2024Замечательная экскурсия!!! Прекрасно провели время, остались только положительные эмоции! Александра простым и понятным языком рассказала нам много интересных фактов из
- ЕЕлена1 августа 2024экскурсия построена с учетом интересов клиента, что немаловажно, учитывая что в нашем случае мы были с детьми и например посещение
- ННаталья1 августа 2024Большая благодарность за не забываемый поток информации нашему гиду Александре! Прогулка по Абрау-Дюрсо была волшебной! А какой шикарный вид открылся
- ММаргарита17 июля 2024Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
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