Ежедневно в 09.00

Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане

Дольмены, курганы и водопады

Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Древность. Тысячилетия. Мегалиты. Это все имеет название. И имя ему - Дольмены. И мы тепепь имеем возможность не только все это увидеть собственными глазами, но и потрогать. Наш путь лежит в долину реки Пшада. Река Пшада протекает в районе Геленджика, а в различных ее областях расположены загадочные дольмены. Их точный возраст неизвестен. Ученые предполагают, что построены пшадские дольмены были во 2-4 тысячелетии до н. э. До 50-х годов прошлого века они не вызывали широкого интереса ни у путешественников, ни у исследователей. Многие дольмены Пшада полуразрушены, но большинство из них теперь охраняются государством.
Считается, что некоторые дольмены могут восстанавливать силы или даже отвечать на вопросы. Поэтому к ним совершают паломничество люди, верящие в сверхъестественное.
Путь к дольменам лежит через фермерско-крестьянское хозяйство. Нам предложат чай на травах, мед. Различные сувениры. Есть кафе.
После осмотра этих дольменов мы переедем в сам поселок Пшада и на окраине посетим еще одну группу дольменов.
Поргулявшись по лесу перезжаем в поселок Возрождение, на речку Жане. Река Жане берет начало на горе Казачья, истоком является хребет Коцехур.
Через три с половиной километра увидите второй водопад " Изумрудный" или "Чаша любви", где Вы можете искупаться после длительного пути к водопаду.
Богата речка и останками окаменевших морских животных, обитавших миллионы лет назад в мелководном море Тетис. Почти все палеонтологические экспонаты, хранящиеся в музее Геленджика, были найдены по берегам Жане и ее притоков. Но еще примечательнее долина реки археологическими памятниками. В течение многих тысячелетий она была густо заселена различными племенами. Об этом нам говорят и дольмены, и остатки от мест поселений, и погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие сплошные могильные поля. По маршруту к дольменам и водопадам вам будут встречаться сувенирные палатки. А также вы можете попробовать местный мед, вино и покушать шашлыка. Мыло, которое варят прям тут. Мыловары расскажут как и из чего они его делают.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортное обслуживание. Услуги гида.
Что не входит?
  • Оплата за вход на территорию Пшадского хозяйства и долину Жане.
Место начала и завершения?
Мы заберем вас возле отеля или где договоримся
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09.00

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