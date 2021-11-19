Ежедневно в 09.00

Древность. Тысячилетия. Мегалиты. Это все имеет название. И имя ему - Дольмены. И мы тепепь имеем возможность не только все это увидеть собственными глазами, но и потрогать. Наш путь лежит в долину реки Пшада. Река Пшада протекает в районе Геленджика, а в различных ее областях расположены загадочные дольмены. Их точный возраст неизвестен. Ученые предполагают, что построены пшадские дольмены были во 2-4 тысячелетии до н. э. До 50-х годов прошлого века они не вызывали широкого интереса ни у путешественников, ни у исследователей. Многие дольмены Пшада полуразрушены, но большинство из них теперь охраняются государством.

Считается, что некоторые дольмены могут восстанавливать силы или даже отвечать на вопросы. Поэтому к ним совершают паломничество люди, верящие в сверхъестественное.

Путь к дольменам лежит через фермерско-крестьянское хозяйство. Нам предложат чай на травах, мед. Различные сувениры. Есть кафе.

После осмотра этих дольменов мы переедем в сам поселок Пшада и на окраине посетим еще одну группу дольменов.

Поргулявшись по лесу перезжаем в поселок Возрождение, на речку Жане. Река Жане берет начало на горе Казачья, истоком является хребет Коцехур.

Через три с половиной километра увидите второй водопад " Изумрудный" или "Чаша любви", где Вы можете искупаться после длительного пути к водопаду.

Богата речка и останками окаменевших морских животных, обитавших миллионы лет назад в мелководном море Тетис. Почти все палеонтологические экспонаты, хранящиеся в музее Геленджика, были найдены по берегам Жане и ее притоков. Но еще примечательнее долина реки археологическими памятниками. В течение многих тысячелетий она была густо заселена различными племенами. Об этом нам говорят и дольмены, и остатки от мест поселений, и погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие сплошные могильные поля. По маршруту к дольменам и водопадам вам будут встречаться сувенирные палатки. А также вы можете попробовать местный мед, вино и покушать шашлыка. Мыло, которое варят прям тут. Мыловары расскажут как и из чего они его делают.