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Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.

Александр Б.
Александр Б. – Гид из Абрау-Дюрсо
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное озеро Абрау.

Преодолев горный серпантин, мы увидим уникальный водоем и озеро с изумрудно-голубой водой, вокруг которого раскинулись виноградники, а на берегу старейший винзавод России по производству шампанских вин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.

Что вы увидите

  • Абрау. Озеро Абрау. Парк. Винзавод шампанских вин Абрау.
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное озеро Абрау. Преодолев горный серпантин, мы увидим уникальный водоем и озеро с изумрудно-голубой водой, вокруг которого раскинулись виноградники, а на берегу старейший винзавод России по производству шампанских вин. Я расскажу как связан завод и князь Голицын. Какое отношение он имеет к шампанскому Абрау-Дюрсо.
Здешний климат — настолько мягкий, тёплый и практически безветренный — создаёт подходящие условия для выращивания даже самых требовательных сортов. Название завода и торговой марки, под которой выпускается его продукция образовано из названий двух посёлков. Ведь фактически Абрау и Дюрсо — это два разных населённых пункта, входящих в состав города Новороссийска. Абрау находится на берегу озера, а Дюрсо — вблизи моря 🌊. Вокруг озера оборудованы видовые площадки, на которых вы сможете сделать замечательные фотографии 📸 для своих коллекций.
Мы погуляем по берегу, на котором раскинулся парк 🌳. Абрау-Дюрсо — поистине живописный край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Здесь на лоне природы или в уютных местных кафе, в окружении не-вероятной красоты, можно насладиться бокалом отменного шампанского, попробовать настоящую черкесскую и горскую кухню 🥧. Я расскажу легенды об этом удивительном местечке.
После прогулки мы посетим сам вин завод. Пройдем по подвалам. Увидим процесс изготовления вина и шаманского. Узнаем тонкости приготовления замечательных напитков. И завершит нашу экскурсию ⛳ по заводу дегустация. Экскурсия начинается в Новороссийске. Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле 🚘 у отеля или где договоримся.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из Новороссийска и обратно
Что не входит
  • Экскурсия и дегустация по винзаводу Абрау. В зависимости от типа экскурсии от 850 рублей с человека
Начало
🚩 Новороссийк
Место завершения
🏁 Новороссийск
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Б.
Александр Б.
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