Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау, где посетим великолепный природный уголок, одноименное озеро Абрау. Преодолев горный серпантин, мы увидим уникальный водоем и озеро с изумрудно-голубой водой, вокруг которого раскинулись виноградники, а на берегу старейший винзавод России по производству шампанских вин. Я расскажу как связан завод и князь Голицын. Какое отношение он имеет к шампанскому Абрау-Дюрсо.

Здешний климат — настолько мягкий, тёплый и практически безветренный — создаёт подходящие условия для выращивания даже самых требовательных сортов. Название завода и торговой марки, под которой выпускается его продукция образовано из названий двух посёлков. Ведь фактически Абрау и Дюрсо — это два разных населённых пункта, входящих в состав города Новороссийска. Абрау находится на берегу озера, а Дюрсо — вблизи моря 🌊. Вокруг озера оборудованы видовые площадки, на которых вы сможете сделать замечательные фотографии 📸 для своих коллекций.

Мы погуляем по берегу, на котором раскинулся парк 🌳. Абрау-Дюрсо — поистине живописный край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Здесь на лоне природы или в уютных местных кафе, в окружении не-вероятной красоты, можно насладиться бокалом отменного шампанского, попробовать настоящую черкесскую и горскую кухню 🥧. Я расскажу легенды об этом удивительном местечке.

После прогулки мы посетим сам вин завод. Пройдем по подвалам. Увидим процесс изготовления вина и шаманского. Узнаем тонкости приготовления замечательных напитков. И завершит нашу экскурсию ⛳ по заводу дегустация. Экскурсия начинается в Новороссийске. Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле 🚘 у отеля или где договоримся.