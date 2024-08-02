скидка
5%
1.5 часа
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:30
18901 796₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборНезабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2 799₽ за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
2000014 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 августа 2024Все отлично, спасибо
- ЛЛариса1 августа 2024Поход понравился. Было очень не скучно. Красивая природа и виды. Несколько раз переходили речку и была приятная возможность освежиться в
- ННаталия21 июля 2024Интересный маршрут, внимательный и заботливый гид. Заметил, что дочери неудобно идти с сумкой, забрал её и нес пол маршрута.
- ММария16 июля 2024Прогулка понравилась. Хорошая организация, встреча в порту, отплыли вовремя. Капитан Олег располагающий к себе, по ходу прогулки рассказывал интересные факты
- ААнна15 июля 2024Прогулка чуть меньше указанного времени. Жаль, что не увидели дельфинов.
- ААнастасия15 июля 2024Отзыв от человека, совсем физически не подготовленного к подобным активностям. И, как оказалось, с боязнью высоты😹 Маршрут замечательный. Были трудные
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Что ещё посмотреть»
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