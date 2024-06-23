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VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
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Завтра в 07:15
6 авг в 07:15
14501 233₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Рассветы и закаты в Сириусе: морская сап-прогулка в мини-группе
Отправиться в атмосферное путешествие, полюбоваться видами с воды и услышать истории края
Начало: В Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00 и 18:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 000₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
Погулять по морскому порту, полюбоваться горными видами и посетить дачу советского вождя
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор23 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Поплавали, съездили в разные интересные точки (подробнее в описании тура) Продегустировал: вина, коньяк, чачу, ликер, медовуху /
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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