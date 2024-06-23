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15%
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
6 авг в 07:15
14501 233₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 1 800₽ за человека
12 часов
Групповая
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30, 7:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 600₽ за человека
12 часов
Групповая
до 20 чел.
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
от 1 400₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 5 200₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
73 750₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор23 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Поплавали, съездили в разные интересные точки (подробнее в описании тура) Продегустировал: вина, коньяк, чачу, ликер, медовуху /
- ННелли19 июня 2024Всё супер от красоты аж дух захватывает!
- ММарина8 июня 2024Красивые места Прекрасный Воспитанный гид С группой не повезло Одна девушка опаздывала все время На Рице (где дали 30 мин) уехала кататься по озеру Ждали. Все нервничали Почему? Нет правила Ждем 15 мин и все Впечатление испорчено
- ММарина1 мая 2024Незабываемый отдых! Чудесная природа, доброжелательный гид и свежий воздух, а еще вкусное вино и чача. Все было супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии и походы в горы»
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