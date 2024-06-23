Экскурсии и походы в горы

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Адлере, цены от 1 233 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
151 отзыв
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
6 авг в 07:15
14501 233 за человека
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
68 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 1 800 за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
3 отзыва
12 часов
Групповая
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30, 7:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 600 за человека
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
На автобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
«Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, 5-00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
от 1 400 за человека
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 5 200 за всё до 2 чел.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
На квадроциклах
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
73 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    23 июня 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Поплавали, съездили в разные интересные точки (подробнее в описании тура) Продегустировал: вина, коньяк, чачу, ликер, медовуху /
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    колбасу, сыры, мед. Отдельное спасибо гиду Лере(Валерия Рустамова) Очень милая, позитивная, общительная девушка. Если бы гид не помог в трудную минуту.. Мы бы не смогли попасть: на озеро 'Рица', в 'Новоафонскую пещеру', а так же не смог бы прокатиться на 'зиплайне' Спасибо!

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  • Н
    Нелли
    19 июня 2024
    В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
    Всё супер от красоты аж дух захватывает!
  • М
    Марина
    8 июня 2024
    В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
    Красивые места Прекрасный Воспитанный гид С группой не повезло Одна девушка опаздывала все время На Рице (где дали 30 мин) уехала кататься по озеру Ждали. Все нервничали Почему? Нет правила Ждем 15 мин и все Впечатление испорчено
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    Незабываемый отдых! Чудесная природа, доброжелательный гид и свежий воздух, а еще вкусное вино и чача. Все было супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии и походы в горы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
  2. В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
  3. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
  4. «Абхазия как на ладони» по Золотому кольцу (Гагра, Рица, Новый Афон)
  5. О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
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