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колбасу, сыры, мед. Отдельное спасибо гиду Лере(Валерия Рустамова) Очень милая, позитивная, общительная девушка. Если бы гид не помог в трудную минуту.. Мы бы не смогли попасть: на озеро 'Рица', в 'Новоафонскую пещеру', а так же не смог бы прокатиться на 'зиплайне' Спасибо!