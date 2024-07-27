скидка
50%
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 1000500₽ за человека
14 часов
Групповая
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 400₽ за человека
6 часов
Групповая
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 июля 2024Спасибо Якову. Очень интересно рассказывал. Все нюансы объяснял. Будем рады в следующий приезд попасть к нему.
- ССофия27 июля 2024Спасибо было очень интересно,внимательный гид Алена, все рассказывала нам, все было на высшем уровне
- ААлина27 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Единственное, хотелось бы больше времени на подъем в гору и нахождения там, потому что 3,5 часа достаточно
- ММария25 июля 2024Мне очень понравился тур. В восторге от нашего гида Саида и водителя Рубена) Смотрели за нами, как за детьми) Во
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии на Новый год»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1 400 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 1249 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь