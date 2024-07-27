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мало. Мы поднялись на пик, походили буквально минут 20 и пришлось спускаться обратно, потому что там огромные очереди на спуск, конец которых теряется в тумане. Думали успеем погулять на 2 ярусе, но и там те же люди, та же огромная очередь. В итоге на спуск и стояние в очереди потратили около 2-ух с лишним часов из 3,5. Сама экскурсия очень интересная, нас возили по разным красивым местам, а также в кафе и на дегустацию меда и вина