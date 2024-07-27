Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
На автобусе
скидка
50%
720 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 1000500 за человека
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
На автобусе
На микроавтобусе
490 отзывов
14 часов
Групповая
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 400 за человека
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина
На автобусе
39 отзывов
6 часов
Групповая
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Спасибо Якову. Очень интересно рассказывал. Все нюансы объяснял. Будем рады в следующий приезд попасть к нему.
  • С
    София
    27 июля 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Спасибо было очень интересно,внимательный гид Алена, все рассказывала нам, все было на высшем уровне
  • А
    Алина
    27 июля 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Очень понравилась экскурсия. Единственное, хотелось бы больше времени на подъем в гору и нахождения там, потому что 3,5 часа достаточно
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    мало. Мы поднялись на пик, походили буквально минут 20 и пришлось спускаться обратно, потому что там огромные очереди на спуск, конец которых теряется в тумане. Думали успеем погулять на 2 ярусе, но и там те же люди, та же огромная очередь. В итоге на спуск и стояние в очереди потратили около 2-ух с лишним часов из 3,5. Сама экскурсия очень интересная, нас возили по разным красивым местам, а также в кафе и на дегустацию меда и вина

  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
    Мне очень понравился тур. В восторге от нашего гида Саида и водителя Рубена) Смотрели за нами, как за детьми) Во
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    всем помогали, возили в красивые места, опережая остальные экскурсионные группы. Получалось на локациях наша группа была, практически, одна) Небыло толп народа рядом. Рассказывали исторические данные очень доступно, легко и непринужленно) При этом и у Саида и у Рубена была полагая вовлеченность в процесс. Они всегда были с ним в диалоге, в живом общении) Очень позитивные) Поездкой довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
  2. Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
  3. По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
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