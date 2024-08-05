9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
2 870₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборВолшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 августа 2024Нам все очень понравилось
- ААндрей27 июля 2024Отличная экскурсия
- ООлег21 июля 2024Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию
- ААнна25 июня 2024Поездка была замечательная Нам очень понравилась, ребята вообще умнички!! Создали очень классную атмосферу, даже не хотелось уезжать. Поездка была очень насыщенная, по пути домой поняли что остались без сил. Но это того стоило, спасибо за организацию
- ООксана24 июня 2024Все прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминка Пикник не понравился,
- ссветлана18 июня 2024Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»- все понравилось
- ААнна14 июня 2024Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Однодневные»
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