А Александр Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику Нам все очень понравилось

А Андрей Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику Отличная экскурсия

О Олег Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта» Очень хороший гид Елена и водитель Давид,водил автобус аккуратно,кондиционер все хорошо,гид Елена все отлично объясняла и показывала,даже больше чем нужно,и вообще очень приятный и внимательный человек, спасибо!!!!!! экскурсия на красную поляну очень впечатлила,не так как в абхазию

А Анна Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику Поездка была замечательная Нам очень понравилась, ребята вообще умнички!! Создали очень классную атмосферу, даже не хотелось уезжать. Поездка была очень насыщенная, по пути домой поняли что остались без сил. Но это того стоило, спасибо за организацию

О Оксана Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник читать дальше будьте внимательны при заказе по меню, уточняйте цены и граммы продукта. 4 кусочка курицы 1300,извините, но это через чур, хотя в меню все цены лояльные Все прекрасно было. Хороший водитель и рассказчик Сергей, да, немного самобытный, но в этом и есть его изюминка Пикник не понравился,

с светлана Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта» Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»- все понравилось

А Анна Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Спасибо Николаю за отличную поездку, буду рекомендовать друзьям и знакомым! Совет от меня: обязательно посетите купели и искупайтесь)