Однодневные – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Адлере, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
На машине
Джиппинг
На микроавтобусе
7 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
2 870 за человека
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
На машине
9 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
  2. Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
  3. Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 2 870. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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