7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Среди гор Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна. Вас ждут Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июля 2024Всё понравилось
- ЗЗоя11 апреля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «По крышам»
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