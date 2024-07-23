По крышам – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Адлере, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Рица и окрестности
На машине
40 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
На машине
25 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
41 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
На машине
75 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Среди гор Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна. Вас ждут Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Всё понравилось
  • З
    Зоя
    11 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
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    меняли с учетом специфики нашей компании - у нас было двое маленьких детей. А под конец Евгений отвез нас во вкуснейший домашний ресторанчик. Большое спасибо! Всем очень рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озеро Рица и окрестности
  2. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
  3. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  4. Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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