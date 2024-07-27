Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
На автобусе
скидка
50%
720 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 1000500 за человека
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
На автобусе
На микроавтобусе
491 отзыв
14 часов
Групповая
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 400 за человека
Прогулка по вечернему морю на яхте
На яхте
44 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 1 875 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Прогулка по вечернему морю на яхте
    Прогулка очень нравилась! Адреналин поймали) покупались! Все было здорово! Рекомендую 🙌
  • В
    Вера
    26 июля 2024
    Прогулка по вечернему морю на яхте
    Хотелось бы поблагодарить организаторов и капитана яхты за замечательные впечатления, оставшиеся после поездки. Погода в день нашей поездки была лучше не придумаешь, получилось сделать замечательные фотографии и покупаться в теплейшем открытом море.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
  2. Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
  3. Прогулка по вечернему морю на яхте
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1 875 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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