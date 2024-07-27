скидка
50%
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 1000500₽ за человека
14 часов
Групповая
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от 1 400₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 1 875₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 июля 2024Прогулка очень нравилась! Адреналин поймали) покупались! Все было здорово! Рекомендую 🙌
- ВВера26 июля 2024Хотелось бы поблагодарить организаторов и капитана яхты за замечательные впечатления, оставшиеся после поездки. Погода в день нашей поездки была лучше не придумаешь, получилось сделать замечательные фотографии и покупаться в теплейшем открытом море.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Популярные экскурсии»
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