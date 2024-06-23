Все – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Адлере, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
151 отзыв
12 часов
Групповая
до 20 чел.
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
6 авг в 07:15
14501 233 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
На машине
Джиппинг
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2000014 000 за всё до 6 чел.
Рассветы и закаты в Сириусе: морская сап-прогулка в мини-группе
SUP-прогулки
1 отзыв
2.5 часа
Водная прогулка
Рассветы и закаты в Сириусе: морская сап-прогулка в мини-группе
Отправиться в атмосферное путешествие, полюбоваться видами с воды и услышать истории края
Начало: В Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00 и 18:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 000 за человека
Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
На автобусе
На теплоходе
6 часов
Водная прогулка
Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
Погулять по морскому порту, полюбоваться горными видами и посетить дачу советского вождя
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    23 июня 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    Очень понравилась экскурсия по Абхазии. Поплавали, съездили в разные интересные точки (подробнее в описании тура) Продегустировал: вина, коньяк, чачу, ликер, медовуху /
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    колбасу, сыры, мед. Отдельное спасибо гиду Лере(Валерия Рустамова) Очень милая, позитивная, общительная девушка. Если бы гид не помог в трудную минуту.. Мы бы не смогли попасть: на озеро 'Рица', в 'Новоафонскую пещеру', а так же не смог бы прокатиться на 'зиплайне' Спасибо!

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
  3. Рассветы и закаты в Сириусе: морская сап-прогулка в мини-группе
  4. Сочи, дача Сталина и гора Ахун за 1 день (из Адлера)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 650 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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