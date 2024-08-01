7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборНезабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2 799₽ за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
2000014 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Рассветы и закаты в Сириусе: морская сап-прогулка в мини-группе
Отправиться в атмосферное путешествие, полюбоваться видами с воды и услышать истории края
Начало: В Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00 и 18:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 августа 2024Поход понравился. Было очень не скучно. Красивая природа и виды. Несколько раз переходили речку и была приятная возможность освежиться в
- ННаталия21 июля 2024Интересный маршрут, внимательный и заботливый гид. Заметил, что дочери неудобно идти с сумкой, забрал её и нес пол маршрута.
- ААнастасия15 июля 2024Отзыв от человека, совсем физически не подготовленного к подобным активностям. И, как оказалось, с боязнью высоты😹 Маршрут замечательный. Были трудные
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 2 799 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «За городом и природа», 37 ⭐ отзывов, цены от 2799₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь