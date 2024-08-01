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моменты, но Юрий помог их преодолеть. Кажется, я даже стала чуточку смелее. Природа на протяжении всего маршрута невероятно красивая, скучно не было ни минуты. Эти 4-5 часов, на самом деле, пролетели очень быстро. Хочу сказать большое спасибо Юрию за поддержку и помощь🙏 После похода остались только положительные эмоции, и появилась мотивация развиваться физически, чтобы посещать больше подобных мест. В любом случае, хотя бы раз в жизни это попробовать стоит, не пожалеете. Отлично помогает разгрузить голову. Так что, оцениваю треккинг на 1000/10😃