33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни

Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Как он, настоящий Сочи? Это вы сможете узнать во время поездки в Лазаревский район.

Это самый северный район — здесь сохранилась самобытность коренных народов.

Вы попробуете адыгейский сыр и горный мед, увидите тюльпановое дерево 🌲 и каскад из 33 водопадов!
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  • 👥Групповая
  • 💧Водопады
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни
33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни

Что вы увидите

  • Тюльпановое дерево
  • Дегустации в ауле Большой Кичмай
  • Переправа через горную реку Шахе
  • Урочище Джегош
  • Этнографический музей

ЧТО ВЫ ПОСЕТИТЕ:

    Тюльпановое дерево 🌲. В самом начале пути вы увидите тюльпановое дерево 🌲, которое знаменито своими исполинскими размерами и огромными цветами. Только представьте: этому дереву более 750 лет!
    Дегустации в ауле Большой Кичмай. Долина реки Шахе, аул Большой Кичмай. Здесь вы посетите пасеку и сыроварню. Вы увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. И, конечно же, попробуете сыр, мёд и вино 🍷 на вкус. Переправа через горную реку ШахеПрокатитесь по горной реке на вездеходе — и вы у цели! Море 🌊 эмоций и адреналина гарантированы.
    Урочище Джегош. В урочище Джегош вы попадете на каскад из 33 водопадов, достигающих 12 метров в высоту. Вы можете искупаться в каменных чашах, если не боитесь холодной воды, конечно.
    Этнографический музей 🖼. Этнографический музей 🖼 под открытым небом — познавательный бонус этой поездки.

    Важная информация:

    • Питание 🍽️ на маршруте осуществляется за собственный счет;
    • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах ⛰️ не предсказуемая).
    Что входит
    • транспортно-экскурсионное обслуживание
    • экологические сборы
    • дегустация мёда и вина.
    Что не входит
    • личные расходы (сувениры, вода, ПИТАНИЕ)
    Начало и место завершения
    🚩 По договорённости с туристами.
    33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни
    33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни
    33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни
    33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни
    33 водопада и ущелье урочища Джегош с посещением сыроварни

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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