ЧТО ВЫ ПОСЕТИТЕ:

Тюльпановое дерево 🌲. В самом начале пути вы увидите тюльпановое дерево 🌲, которое знаменито своими исполинскими размерами и огромными цветами. Только представьте: этому дереву более 750 лет!

Дегустации в ауле Большой Кичмай. Долина реки Шахе, аул Большой Кичмай. Здесь вы посетите пасеку и сыроварню. Вы увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. И, конечно же, попробуете сыр, мёд и вино 🍷 на вкус. Переправа через горную реку ШахеПрокатитесь по горной реке на вездеходе — и вы у цели! Море 🌊 эмоций и адреналина гарантированы.

Урочище Джегош. В урочище Джегош вы попадете на каскад из 33 водопадов, достигающих 12 метров в высоту. Вы можете искупаться в каменных чашах, если не боитесь холодной воды, конечно.

Этнографический музей 🖼. Этнографический музей 🖼 под открытым небом — познавательный бонус этой поездки.

Важная информация: