Абхазия «Малое Кольцо»

Экскурсия индивидуального формата, на комфортных автомобилях без ограничений по времени

4
1 отзыв
Экскурсия индивидуального формата, на комфортных автомобилях без ограничений по времени.

Начало и завершение маршрута решается вами.

С нами вы посетите главные достопримечательности Абхазии, отведаете вкуснейший хачапури с видом на Рицу и приобретете гостинцы для ваших близких.

Вас будет сопровождать водитель-гид.

Приятные воспоминания гарантированы.
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»
Абхазия «Малое Кольцо»

Что вы увидите 🤩

  • ⦁ Приморский парк Принца Ольденбургского
  • ⦁ Ресторан Гагрипш
  • Далее едем в Рицинский национальный заповедник в котором будут основные природные достопримечательности Абхазии.
  • ⦁ Голубое озеро
  • ⦁ Реку Бзыбь
  • ⦁ Юпшарский каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.
  • ⦁ Водопад Девичьи и Мужские слёзы
  • ⦁ Озеро Рица
Экскурсия индивидуального формата, на комфортных автомобилях без ограничений по времени. Начало и завершение маршрута решается вами. С нами вы посетите главные достопримечательности Абхазии, отведаете вкуснейший хачапури с видом на Рицу и приобретете гостинцы для ваших близких. Вас будет сопровождать водитель-гид. Приятные воспоминания гарантированы!

Нас ждет:

    Старая Гагра:

      ⦁ Приморский парк Принца Ольденбургского
      ⦁ Ресторан Гагрипш(реконструкция без единого гвоздя. Это здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Его купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта принц Александр Ольденбургский.
      Далее едем в Рицинский национальный заповедник в котором будут основные природные достопримечательности Абхазии.
      ⦁ Голубое озеро(карстовое озеро, красивого лазурного цвета)
      ⦁ Реку Бзыбь(самая длинная река в Абхазии длиной свыше 100км)
      ⦁ Юпшарский каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.
      ⦁ Водопад "Девичьи и Мужские слёзы" (на самом деле это не водопады, а сотни ручейков бьющиеся из скалы, но тем не менее красивое место, где вы можете загадать заветное желание)
      ⦁ Озеро Рица главный объект Абхазии. О нём можно говорить много, лучше самим увидеть и понять, вам обязательно понравится!
      Любая остановка на ваше усмотрение и не ограничена по времени. Можно покататься по озеру на катамаране и пообедать в местном кафе с видом на Рицу. Дегустации можно включить в программу по вашему желанию.

      Важно знать:

      • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-7 человек
      Из Адлера
      13 000 ₽
      из Центрального Сочи
      15 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер в обе стороны
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Обед
      • Экологический сбор:
      • Взрослый 350р/на человека
      • Детский (8-12 лет) 150р/на человека
      • Дети до 8 лет бесплатно
      Место начала и завершения
      Адлер
      Когда и сколько длится?
      Когда: ежедневно, время на ваше усмотрение
      Экскурсия длится около 10 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      ежедневно, время на ваше усмотрение

      Алина З.
      Алина З.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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      Отзывы от посетивших эту экскурсию

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