Экскурсия индивидуального формата, на комфортных автомобилях без ограничений по времени. Начало и завершение маршрута решается вами. С нами вы посетите главные достопримечательности Абхазии, отведаете вкуснейший хачапури с видом на Рицу и приобретете гостинцы для ваших близких. Вас будет сопровождать водитель-гид. Приятные воспоминания гарантированы!

Нас ждет:

Старая Гагра:

⦁ Приморский парк Принца Ольденбургского

⦁ Ресторан Гагрипш(реконструкция без единого гвоздя. Это здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Его купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта принц Александр Ольденбургский.

Далее едем в Рицинский национальный заповедник в котором будут основные природные достопримечательности Абхазии.

⦁ Голубое озеро(карстовое озеро, красивого лазурного цвета)

⦁ Реку Бзыбь(самая длинная река в Абхазии длиной свыше 100км)

⦁ Юпшарский каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении.

⦁ Водопад "Девичьи и Мужские слёзы" (на самом деле это не водопады, а сотни ручейков бьющиеся из скалы, но тем не менее красивое место, где вы можете загадать заветное желание)

⦁ Озеро Рица главный объект Абхазии. О нём можно говорить много, лучше самим увидеть и понять, вам обязательно понравится!

Любая остановка на ваше усмотрение и не ограничена по времени. Можно покататься по озеру на катамаране и пообедать в местном кафе с видом на Рицу. Дегустации можно включить в программу по вашему желанию.

Важно знать: