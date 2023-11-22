Мы подготовили для вас супер насыщенный тур, который не даст ни минутки, чтобы заскучать, и подарит вам незабываемые эмоции на весь оставшийся год! Стартуем с обзорной экскурсии по Гагре.



После отправляемся в Бзыбское ущелье.



Далее нас ждёт Сухум.



Обзорная экскурсия по знаменитым местам.



А потом — ущелье Черниговка.



Конец дня встречаем в горячих Кындыгских источниках, ⠀