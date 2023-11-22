Мы подготовили для вас супер насыщенный тур, который не даст ни минутки, чтобы заскучать, и подарит...
Мы подготовили для вас супер насыщенный тур, который не даст ни минутки, чтобы заскучать, и подарит вам незабываемые эмоции на весь оставшийся год! Стартуем с обзорной экскурсии по Гагре.
После отправляемся в Бзыбское ущелье.
Далее нас ждёт Сухум.
Обзорная экскурсия по знаменитым местам.
А потом — ущелье Черниговка.
Конец дня встречаем в горячих Кындыгских источниках, ⠀
После отправляемся в Бзыбское ущелье.
Далее нас ждёт Сухум.
Обзорная экскурсия по знаменитым местам.
А потом — ущелье Черниговка.
Конец дня встречаем в горячих Кындыгских источниках, ⠀
Что вы увидите 🤩
- Гагра с посещением ресторана Гагрипш.
- Бзыбское ущелье.
- Сухум-набережная
- Драмтеат
- Фонтан с грифонами
- Кафе "Брехаловка"
- Ущелье Черниговка
- Горячие Кындыгские источники.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
- Стартуем с обзорной экскурсии по Гагре. После отправляемся в Бзыбское ущелье.
- Далее нас ждёт Сухум.
- Обзорная экскурсия по знаменитым местам. А потом — ущелье Черниговка. Невероятно красивая локация с быстрой горной рекой и водопадами. Конец дня встречаем в горячих Кындыгских источниках, которые позволят расслабиться и провести время с пользой для здоровья.
Также вас ждёт обед в апацхе и угощения местным вином — вы сможете поближе познакомиться с национальной кухней и абхазским гостеприимством
⠀
Ответы на вопросы
- Что входит?
- транспортное обслуживание
- гид-водитель
- билеты в Черниговку и источники
- Что не входит?
- обед 500-1000 руб
- Место начала и завершения?
- жд вокзал Адлер
- Что важно знать?
- Памятка по въезду в Абхазию:
- При себе иметь РФ или загран паспорта, проверьте, чтоб документы не были надорваны, испорчены, изношены и чтоб не было задолженностей на сайте приставов (даже, если нет кредитов) ☝️
- Если в туре будут дети, то должны ехать с родителем либо иметь нотар. Согласие на сопровождающего. На каждого ребёнка свидетельство о рождении.
- Удобную одежду и обувь по погоде, наличные средства на питание и на доп расходы (входные билеты оплачиваются отдельно в индивидуальных турах и мини-группах).
- В джип-турах самостоятельный трекинг в горы, без проводника. На месте можно взять дополнительно лошадей или проводника, уточняйте по маршруту.
- Предоплата за бронирование не возвратная часть, возврат предусмотрен только в случае закрытия границ либо по справке от врача не ближе, чем за 3 дня до поездки.
- За день до экскурсии турист пишет мне для подтверждения поездки.
- По погодным условиям маршрут не отменяется, кроме туров к долине 7 озёр или каньон Хашупсе.
- Если у вас нестандартные габариты, либо в тур едут люди с ограниченными возможностями необходимо заранее уведомить об этом.
- Что взять с собой?
- При дождливой погоде тёплые вещи в горы и дождевик.
- Если маршрут предусматривает купание, захватите купальные принадлежности.
- В джип-туры, трекинг маршруты необходимо иметь с собой спортивную одежду, тёплые вещи-в горах холодно, головные уборы, воду, солнцезащитные средства и средства от насекомых. Powerbank, влажные салфетки и средства личной гигиены.
- Не забудьте, что нужны наличные, в Абхазии карты не принимают.
- Когда и сколько длится?
- Когда: по четным днямЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по четным дням
Ирина Б.
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