Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии.
Что вас ждет
Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту.
Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.
Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров.
Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком.
Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
Условия пересечения границы с Абхазией:
- только граждане РФ, ДНР и ЛНР. Для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении,
- если ребенок едет без родителей, то нужно предоставить генеральную нотариальную доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо на пересечение границы Абхазии (или просто границ без указания стран),
- дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого,
- отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем),
- домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер по Адлеру,
- водитель с веселыми историями про Абхазию,
- транспортные расходы,
- аренда внедорожника,
- дегустация напитков, сыра, копченостей.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны — 2 500 рублей,
- экологический сбор на озере Рица 350 рублей/взрослый, 100 рублей/детский,
- обед по желанию (завозим в кафе),
- тарзанка над рекой — 500 рублей,
- катание на горном коне-скакуне (как повезет, если там будет местный житель, они за небольшую доп. плату дают прокатиться).