Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии.

Что вас ждет

Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту.

Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать.

Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров.

Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком.

Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек.

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

Условия пересечения границы с Абхазией:

только граждане РФ, ДНР и ЛНР. Для взрослых — паспорт, для детей — свидетельство о рождении,

если ребенок едет без родителей, то нужно предоставить генеральную нотариальную доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо на пересечение границы Абхазии (или просто границ без указания стран),

дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого,

отсутствие судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем),

домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер по Адлеру,

водитель с веселыми историями про Абхазию,

транспортные расходы,

аренда внедорожника,

дегустация напитков, сыра, копченостей.

Туристы оплачивают самостоятельно: