Дорогие друзья нашего города если у вас есть своя компания и вы хотите арендовать яхту для морской прогулки то предлагаем вам идеальный вариант для гостей Адлера.

Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.

Продолжительность прогулки в море 🌊 составляет 1 час.

На яхте 🛥️ отплываем до 2-4 км от берега, что достаточно, чтобы насладиться видом на море, Кавказские хребты и вся набережная Олимпийского парка.

Капитан даст всем возможность сесть у руля.

Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов 🐬. Эти прекрасные морсик обитатели самые главные друзья наших туристов: делайте фотографии 📸 и видео, публикации, в которых они находятся.

Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять) и каждые полтора часа, последняя прогулка 👣 проводится перед самым закатом.

Длина яхты Бруно 13 метров длина, ширина 4, 20; удочки и фужеры предоставляем, вместимость до 11 человек, но комфортней до 6-8 человек на борту.

Летом купаемся в чистом море, это у берега на пляже вода летом мутная, в море она чистейшая и теплее на пару градусов, очень часто рядом у борта плавают дельфины.

В Адлере вода намного чище чем в центральном Сочи.

На борту пледы, удочки, спасательные жилеты, круги, когда холодно - чай горячий