Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником

Каждый день рисовать горы, реки, леса и облака, заряжаться вдохновением и творчеством

Давно хотите научиться рисовать и передавать красоту природы с помощью обычных красок и кисти? Это арт-путешествие поможет вам сделать существенный шаг навстречу своей давней мечте: каждый день вы будете рисовать вместе с профессиональным художником и разбирать свои работы, проходить лекции по композиции, цвету и тени.

И все это среди фантастических гор, озер, рек и водопадов в месте, которое само по себе заряжает вдохновением! Еще у нас будут небольшие треккинги по живописным местам, а по вечерам — ежедневные уютные посиделки возле костра с разговорами о художниках, искусстве и вдохновении.
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Арт-кэмп в Абхазии: пленэры в горах вместе с художником
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь:
Планшет для бумаги (формат А3)
Мольберт-тренога(по желанию)
Пенка с застёжкой (подпопник)
Листы формата А3: плотная бумага(листы для черчения~15шт), листы для акварели(~15шт)
Листы офисной бумаги А4 (~50 шт)
Акриловые краски: белила титановые, желтая темная, голубая ФЦ, фиолетовая светлая, красная темная
Кисти для акрила: синтетика плоская, средний ворс (2шт, 5-10 мм), щетина (2шт,15—20мм)
Акварель
Кисти для акварели: белка 3-5-7
Карандаши простые разной мягкости (kohinoor hb, 2b, 4b, 6b, 8b)
Линер/гелевая ручка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Российско-абхазская граница
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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