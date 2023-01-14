Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Давно хотите научиться рисовать и передавать красоту природы с помощью обычных красок и кисти? Это арт-путешествие поможет вам сделать существенный шаг навстречу своей давней мечте: каждый день вы будете рисовать вместе с профессиональным художником и разбирать свои работы, проходить лекции по композиции, цвету и тени.



И все это среди фантастических гор, озер, рек и водопадов в месте, которое само по себе заряжает вдохновением! Еще у нас будут небольшие треккинги по живописным местам, а по вечерам — ежедневные уютные посиделки возле костра с разговорами о художниках, искусстве и вдохновении.