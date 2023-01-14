Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

С собой необходимо иметь:
Планшет для бумаги (формат А3)
Мольберт-тренога(по желанию)
Пенка с застёжкой (подпопник)
Листы формата А3: плотная бумага(листы для черчения~15шт), листы для акварели(~15шт)
Листы офисной бумаги А4 (~50 шт)
Акриловые краски: белила титановые, желтая темная, голубая ФЦ, фиолетовая светлая, красная темная
Кисти для акрила: синтетика плоская, средний ворс (2шт, 5-10 мм), щетина (2шт,15—20мм)
Акварель
Кисти для акварели: белка 3-5-7
Карандаши простые разной мягкости (kohinoor hb, 2b, 4b, 6b, 8b)
Линер/гелевая ручка