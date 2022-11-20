Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии

Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии
Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии
Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии
Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии
Автобусный тур по Золотому кольцу Абхазии
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Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Золотое кольцо Абхазии одна из самых популярных и интересных экскурсий по удивительной республике Абхазии. Если вы ни разу не бывали в Абхазии, то эта экскурсия именно для вас, тут вы посетите самые удивительные и знаменитые достопримечательности этого гостеприимного народа.
Экскурсия в мини-группе 18-20 человек на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк принца Ольденбургского с тропическими растениями.
Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад.
Посетим дачу Сталина на холодной речке.
Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита.
Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!
Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно с 06:00-07:00 утра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя и экскурсовода.
  • Трансфер с остановок в Адлере по ул. Ленина, Олимпийского парка.
  • Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей
Что не входит
  • Вход в Рицинский национальный парк - 700 рублей с человека (Оплачивается обязательно)
  • Трансфер с Центрального Сочи - 300 рублей с человека.
  • По желанию:
  • Дача Сталина 300 руб.
  • Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс.)
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб.
  • Обед 300-500 руб.
  • Тарзанка - 500 руб
Место начала и завершения?
Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • В стоимость экскурсии не включено:
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк Абхазии - 700 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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