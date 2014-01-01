Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны

Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на...

Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на великие смотровые площадки.

Вы сможете «прокачаете» здоровье у минерального источника и попробуете чистейший горный мед.

А в самой Красной Поляне осмотрите локации связанные с сочинской Олимпиадой 2014, попутно наслаждаясь великолепием современной архитектуры, узнаете о спортивных достижениях соотечественников и историю края.

С помощью канатной дороги покорите неприступные горы Кавказа.
Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны
Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны
Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны
Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны
Авторская экскурсия - Горнолыжные курорты Красной Поляны

Что вы увидите 🤩

  • смотровая в Ахштырском каньоне
  • смотровая на ущелье Ахцу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • поселок Красна поляна
  • курорт Красная поляна
  • курорт Роза хутор
  • курорт Газпром
Что вас ждет
Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок
По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.
После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».
Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.
Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа
Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке канатной дороги на макушками деревьев.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
600 ₽
Льготный
500 ₽
Пенсионный
500 ₽
Детский
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсовод
  • Дегустация
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем вас с ближайшей к вам остановки, либо КПП
Завершение: Доставляем туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Тур проходит ежедневно

Алекснадр А.
Алекснадр А.
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