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Ажек трекинг маршрут

Русин Г.
Русин Г. – Гид из Адлерского района
Ажек трекинг маршрут
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Ажек трекинг маршрут
Ажек трекинг маршрут

Что вы увидите

  • Колхидский лес
  • водопады
  • каньоны
  • реки.
Приглашаем в живописный поход вдоль рек Ажек и Агва! Вы оцените красоту бурных водных каскадов, увитого плющом каньона и небольшого озера с чистейшей водой. Отыщете руины древнего храма и узнаете, какие животные водятся в местных лесах. А в экопоселении Ажек продегустируете свежие продукты и раскроете секреты старинных ремесел.
Что вас ожидает
Прогулка 👣 по лесу 🌲
Вы посетите Колхидский лес 🌳, подышите приятным влажным воздухом субтропиков и увидите деревья 🌳 доледникового периода. Прикоснетесь к руинам византийского храма и узнаете, как он связан с Симоном Кананитом, почитаемым христианским святым. Кроме того, полюбуетесь Ореховским водопадом высотой почти 30 метров и окружающими его дубово-каштановым лесом и рощей грецкого ореха.
Ажек — тайны лесной жизни
Экопоселение Ажек — один из самых колоритных уголков нашего региона. Вы продегустируете мед и натуральные продукты местного производства и узнаете о жизни в лесу 🌲. А также получите навыки собирательства, поучаствуете в ремесленном мастер-классе и услышите неочевидные факты о природе окрестностей. Прогуляетесь 👣 к водопаду Ажек и насладитесь царящей здесь тишиной.
Что входит
  • трансфер
  • сопровождение гида
Что не входит
  • питание
  • вода
  • билет в нацпарк
Начало и место завершения
🚩 жд. вокзал Сочи Горького 56
Ажек трекинг маршрут
Ажек трекинг маршрут
Ажек трекинг маршрут
Ажек трекинг маршрут
Ажек трекинг маршрут

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русин Г.
Русин Г.
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