Морская баня, шашлык и морская рыбалка на специальном судне до 10 пассажиров на борту.

Что вас ждет

Паримся, купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.

Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы.

В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!

Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

В море мы проведем 4 часа. Для вас баня, парилка, удочки, купание и незабываемые впечатления на всю жизнь.

Важно знать:

Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

Оплата только после согласования прогулки с нашим менеджером!

Тур пользуется высоким спросом и на всех мест не хватит, бронируйте заранее!