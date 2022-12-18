Морская баня, шашлык и морская рыбалка на специальном судне до 10 пассажиров на борту.
Что вас ждет
Паримся, купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы.
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
В море мы проведем 4 часа. Для вас баня, парилка, удочки, купание и незабываемые впечатления на всю жизнь.
Важно знать:
Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
Оплата только после согласования прогулки с нашим менеджером!
Тур пользуется высоким спросом и на всех мест не хватит, бронируйте заранее!