Исторические экскурсии в Адлере

Что вас ожидает

Заброшенный ресторан на горе Ахун

Вы посетите заброшенный ресторан сталинской эпохи на горе Ахун, окруженный множеством слухов, прогуляетесь по его залам и попробуете представить, какая роскошь окружала посетителей в далекие советские годы. Я открою вам тайны постройки, расскажу, почему такое красивое заведение оказалось заброшенным, и подскажу самые интересные ракурсы для снимков. А после мы поднимемся на смотровую башню горы Ахун и полюбуемся видами города, моря и Кавказских гор.

Легенды дореволюционного особняка Квитко

Затем отправимся на дачу полковника жандармерии Андрея Квитко – это дореволюционное здание в испанском стиле, стоящее на самом краю обрыва. Вы пройдете по комнатам усадьбы, рассмотрите красивые лестницы и сохранившийся камин, поднимитесь на второй этаж и насладитесь открывающимся из окон великолепным видом на море. А я расскажу, почему это место называется «Красный штурм» и «Дом с привидениями» и какие еще легенды связаны с дачей и её владельцами.

Санаторий им. Орджоникидзе – дворец сталинской эпохи

Одним из лучших образцов сталинского ампира в Сочи по праву считается санаторий Орджоникидзе – излюбленное место горожан для фотопрогулок. Белоснежные дворцы-корпуса, бассейны, фонтаны, лестницы, морской пейзаж и буйная растительность – отсюда просто невозможно уйти без атмосферных фотографий! Я проведу вас по самым живописным уголкам территории санатория, расскажу об истории его строительства и архитектурных особенностях.