Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...

За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные и гостеприимные ее уголки.

Вы увидите необычайно красивые водопады, каньоны, знаменитое Голубое озеро и озеро Рица, попробуете местную кухню и абхазское вино, попадете в одну из визитных карточек Абхазии – ресторан «Гагрипш», и, конечно, искупаетесь в чистейшем море в Гагре.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Село Ачандары
  • Священная поляна Мидарадэы
  • 900 летние чинары
  • Перевал Нахуара
  • Горный поселок Хабью
  • Пещера Хабью
  • Горная река Аапста
  • Водопад Чарюа
  • Грот Мцага
  • Водопад Бычья голова
  • Водопад им. Курочкина
Релакс наедине с природой — невероятные красоты водопадов и пещер.
Откройте для себя «новую Абхазию» и получите массу ярких впечатлений. Старт — российско-абхазская граница. Добираемся до центра села Ачандары, священной поляны Мидарадэы. Здесь вы сможете прогуляться и сделать фото с величественными 900-летними чинарами. Вместе с гидом вы побываете на перевале Нахуара, в горном поселке Хабью, пройдете по висячему мосту к водопаду Чарюа и насладитесь живописными видами. Попадете в пещеру Хабью с завораживающими сталактитами, увидите грот Мцага и водопад с причудливым названием Бычья голова. Благодаря огромному камню в форме головы животного, из-под которого вырывается водный поток, он получил свое название. Перемещаемся к 30-метровому водопаду Аапста (им. геолога Курочкина). Здесь в знойный летний день можно даже освежиться. А еще вас ждет пикник с шашлыком, вином в живописном месте, ну и конечно, настоящие кавказские тосты.

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало: Забираем с адреса вашего проживания в Адлере
🏁 Место завершения: Привозим к месту вашего проживания в Адлере
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер по Адлеру
  • Пикник (небольшое застолье с кавказскими традициями).
 Что не входит
  • Трансфер с центрального Сочи или Красной Поляны
  • билеты на другие экскурсии внутри Абхазии.
Время проведения: Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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