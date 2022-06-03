На экскурсии вы узнаете о картежнике Драчевском, который выиграл этот уголок красоты рядом с морем. Драчевский, будучи градоначальником Санкт-Петербурга, транслировал в южном парке отголоски Северной столицы и, как вы увидите, вполне успешно! Гуляя по территории, я обращу ваше внимание на структуру дендрария, которая, пожалуй, и не имеет аналогов.
Сочи и его окрестности — настоящая кладезь полезных и красивых растений. В парке «Южные культуры» вы сможете очистить дыхательные пути с помощью листьев камфорного дерева, отведать природные конфеты и даже написать письмо на листе магнолиевого дерева, как это делали много веков назад. Вы услышите увлекательные истории из жизни растений, увидите главные места парка, полюбуетесь его природой и сможете устроить фотосессию рядом с прудом, розарием, фонтаном и другими живописными локациями.