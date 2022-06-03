Наш прекрасный город поистине уникален своей флорой. В каком регионе России вы могли бы встретить конфетное, камфорное и платановое дерево в одном месте сразу? На прогулке я расскажу, как основали оазис удивительных растений, какие секреты хранят привычные и экзотические виды, кто из них является незаменимым лекарем и какие их особенные свойства были известны людям еще в древности.

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Что вас ожидает

История дендропарка

На экскурсии вы узнаете о картежнике Драчевском, который выиграл этот уголок красоты рядом с морем. Драчевский, будучи градоначальником Санкт-Петербурга, транслировал в южном парке отголоски Северной столицы и, как вы увидите, вполне успешно! Гуляя по территории, я обращу ваше внимание на структуру дендрария, которая, пожалуй, и не имеет аналогов.

Богатый мир растений

Сочи и его окрестности — настоящая кладезь полезных и красивых растений. В парке «Южные культуры» вы сможете очистить дыхательные пути с помощью листьев камфорного дерева, отведать природные конфеты и даже написать письмо на листе магнолиевого дерева, как это делали много веков назад. Вы услышите увлекательные истории из жизни растений, увидите главные места парка, полюбуетесь его природой и сможете устроить фотосессию рядом с прудом, розарием, фонтаном и другими живописными локациями.

Организационные детали