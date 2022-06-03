Чудеса дендропарка «Южные культуры»

Попробовать природные ириски, написать письмо на листе магнолии и открыть тайны сочинских растений

Наш прекрасный город поистине уникален своей флорой.

В каком регионе России вы могли бы встретить конфетное, камфорное и платановое дерево в одном месте сразу? На прогулке я расскажу, как основали оазис удивительных растений, какие секреты хранят привычные и экзотические виды, кто из них является незаменимым лекарем и какие их особенные свойства были известны людям еще в древности.
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Чудеса дендропарка «Южные культуры»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История дендропарка

На экскурсии вы узнаете о картежнике Драчевском, который выиграл этот уголок красоты рядом с морем. Драчевский, будучи градоначальником Санкт-Петербурга, транслировал в южном парке отголоски Северной столицы и, как вы увидите, вполне успешно! Гуляя по территории, я обращу ваше внимание на структуру дендрария, которая, пожалуй, и не имеет аналогов.

Богатый мир растений

Сочи и его окрестности — настоящая кладезь полезных и красивых растений. В парке «Южные культуры» вы сможете очистить дыхательные пути с помощью листьев камфорного дерева, отведать природные конфеты и даже написать письмо на листе магнолиевого дерева, как это делали много веков назад. Вы услышите увлекательные истории из жизни растений, увидите главные места парка, полюбуетесь его природой и сможете устроить фотосессию рядом с прудом, розарием, фонтаном и другими живописными локациями.

Организационные детали

  • Входные билеты в парк оплачиваются отдельно — 300 руб. /человека
  • Позаботьтесь о комфортной обуви для прогулок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального входа в парк «Южные культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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