Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
Рукотворный водопад
Познакомьтесь с главными достопримечательностями 🏛️ Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк 🌳 принца Ольденбургского с тропическими растениями. Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад. Посетим дачу Сталина на холодной речке. Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита. Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!
🚩 Начало и место завершения: По договоренности (место вашего проживания)
Что входит
Услуги экскурсовода
трансфер по Адлеру
экологический сбор (350 руб. с человека)
дегустации напитков
сыра
копченостей.
Что не входит
По желанию:
Дача Сталина 200 руб.
Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс. )
Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб.
Обед 250-400 руб.
Тарзанка - 500 руб.
Трансфер с Красной Поляны - 500 р\чел. или самостоятельно приезжаем в Адлер
Трансфер с Центрального Сочи - 200 р\чел.
Время проведения: Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.