Красная Поляна — самый известный поселок России. Центр горного туризма и горнолыжного спорта. Место с удивительной историей, изобильной природой и лучшей в стране туристической инфраструктурой. Предоставляю вам возможность окунуться в атмосферу этого прекрасного места.
Вы увидите:
- Ахштырский каньон
- Смотровая на SKYBRIDGE(обзорно)
- Ущелье Ахцу(статуя Геракл)
- Минеральный источник "Чвижепсе" (водопад любви)
- Дегустации краснополянского мёда и вина, обед
- Курорт «Красная поляна»
- Далее время пребывания на курортах зависит от канатной дороги(место, уровень подъёма)
- Курорт «Роза Хутор» площадь Ратуши
- Курорт «Газпром Лаура»
- Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке(по желанию)