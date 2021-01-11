«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну

Красная Поляна - самый известный поселок России

Красная Поляна — самый известный поселок России.

Центр горного туризма и горнолыжного спорта.

Место с удивительной историей, изобильной природой и лучшей в стране туристической инфраструктурой.

Предоставляю вам возможность окунуться в атмосферу этого прекрасного места.
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну
«Для влюбленных в горы» , поездка в Красную Поляну

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на SKYBRIDGE(обзорно)
  • Ущелье Ахцу(статуя Геракл)
  • Минеральный источник "Чвижепсе" (водопад любви)
  • Дегустации краснополянского мёда и вина, обед
  • Курорт «Красная поляна»
  • Далее время пребывания на курортах зависит от канатной дороги(место, уровень подъёма)
  • Курорт «Роза Хутор» площадь Ратуши
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке(по желанию)
Красная Поляна — самый известный поселок России. Центр горного туризма и горнолыжного спорта. Место с удивительной историей, изобильной природой и лучшей в стране туристической инфраструктурой. Предоставляю вам возможность окунуться в атмосферу этого прекрасного места.

Вы увидите:

  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на SKYBRIDGE(обзорно)
  • Ущелье Ахцу(статуя Геракл)
  • Минеральный источник "Чвижепсе" (водопад любви)
  • Дегустации краснополянского мёда и вина, обед
  • Курорт «Красная поляна»
  • Далее время пребывания на курортах зависит от канатной дороги(место, уровень подъёма)
  • Курорт «Роза Хутор» площадь Ратуши
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке(по желанию)

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
630 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер в обе стороны
  • Дегустации краснополянского меда и вина
Что не входит
  • По желанию:
  • Минеральный источник «Чвижепсе» вход 100 рублей
  • Обед(средний чек 500 рублей на человека)
  • Канатная дорога Роза Пик 2320м взрослый 1950р/детский и 60+ 1200р/дети до 6 лет бесплатно
  • Трамплин "Русские горки" 1100м взрослый 1000р/детский 800р/до 6 лет бесплатно
Место начала и завершения
Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:30

Алина З.
Алина З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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