Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Долина 33 Водопада + Кавказское застолье

Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Долина 33 Водопада + Кавказское застолье
Наша компания хочет показать вам уникальное по своей красоте место, которое находится недалеко от поселка Большой Кичмай в долине реки Шахе "33 водопада" + Кавказское застолье. На экскурсии мы посетим дегустацию самого северного чая в мире! Продегустируем горный мед и вино. Заедем на сыроварню. Затем с хорошим настроением отправляемся на ГАЗ 66 по устью горной реки Шахе навстречу к водопадам! И в завершении дня мы окажемся гостями на кавказском застолье. И окунемся в колорит национальных танцев и застолья! Прекрасное настроение мы вам гарантируем!
🚩 Начало: Ближайшая автобусная остановка по месту проживания
🏁 Место завершения: На тех же остановках где садился гость
 Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Гид
  • Дегустация
 Что не входит
  • Обед- 400-500 рублей средний чек
  • Переправа по реке Шахе- 450 рублей
  • Экологический сбор нац. парка- 200 рублей
  • Шоу Адыгов- 300 рублей
Важная информация
Номер автобуса и номер машины мы сообщим сразу же после бронирования
Когда: Среда суббота
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталья С.
Наталья С.
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