Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Наша компания хочет показать вам уникальное по своей красоте место, которое находится недалеко от поселка Большой Кичмай в долине реки Шахе "33 водопада" + Кавказское застолье. На экскурсии мы посетим дегустацию самого северного чая в мире! Продегустируем горный мед и вино. Заедем на сыроварню. Затем с хорошим настроением отправляемся на ГАЗ 66 по устью горной реки Шахе навстречу к водопадам! И в завершении дня мы окажемся гостями на кавказском застолье. И окунемся в колорит национальных танцев и застолья! Прекрасное настроение мы вам гарантируем!