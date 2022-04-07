Водопады на ручье Джегош — один из самых интересных и популярных экскурсионных объектов у гостей, приезжающих в город Сочи.



Это природное явление носит названия «33 водопада» или «Долина легенд и водопадов».



По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13.



А ещё у вас будет возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой.