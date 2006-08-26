Завораживающая природа и кавказское гостеприимство

Реликтовый лес 🌳 и каскад водопадов ручья Джегош (33 водопада) завораживают своей красотой. А легенды древних ашугов добавляют таинственности и величия природному объекту.

Переступая порог «Шапсугского подворья», вы перестаете быть клиентом, туристом, экскурсантом, а становитесь самым дорогим гостем, ведь гостеприимство — особый, один из самых важных разделов адыгского этикета. Во время знакомства с экспозицией и удивительного рассказа об истории 📖 и культуре адыгов всем гостям подносят заваренный по здешним традициям чай с плантации, которую только что посетили.

Угощение происходит за традиционными адыгскими трехногими столиками анэ. Обычаи горского гостеприимства не заканчиваются духовной пищей и национальными яствами. Лучшие солисты ведущих танцевальных коллективов, приглашают на концертное шоу — программу «Кавказское застолье».

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В летнее время года захватите купальный костюм.