Долина Мацеста и воздушный шар

Отправимся наблюдать как растет чай на самых северных в мире плантациях, пообщаемся с фермерскими...

Отправимся наблюдать как растет чай на самых северных в мире плантациях, пообщаемся с фермерскими животными, устроим конную прогулку и завершим день вкусным ужином в ресторане или полетом на воздушном шаре.
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар
Долина Мацеста и воздушный шар

Что вы увидите 🤩

  • Долина Мацеста
  • Чайные плантации Мацесты
  • Фабрика производства чая
  • Экоферма «Экзархо»
  • Элитная конюшня
  • Контактная ферма
  • Панорамный ресторан
  • Воздушный шар
  • Закат
Мы направляемся вместе с вами в уникальное путешествие к самым северным чайным плантациям в России, повстречаемся с домашними животными контактной фермы, а также полюбуемся красочным закатом с гор.
Чайные плантации
Первое, что мы посетим — чайные плантации в долине Мацеста. Прогулка по плантации откроет вам живописную панораму природы, а местный гид расскажет о процессе изготовлении местного чая. Вы попробуете продукцию и заберете коробочку чая с собой (дегустация и коробка чая включены в стоимость).
Экологическая ферма «Экзархо»
В горах, где нет никаких вредных производств, а воздух чист и свеж, находится экологическая ферма «Экзархо».

На территории фермы:

  • Элитная конюшня.
  • Лошади здесь ухоженны и дружелюбны. Гости познакомятся и пообщаются с лошадками разных пород и размеров, прокатятся верхом по ипподрому или отправятся на конную прогулку по красивейшим местам.
  • Контактная ферма.
  • Вы погуляете по поляне, где мирно пасутся овечки, козочки, барашки и т. д. Времяпровождение с ними — огромное удовольствие как для деток, так и для взрослых. Любой желающий может покормить животных.
  • Панорамный ресторан и воздушный шар.
  • Закат встретим во время полета на воздушном шаре или в ресторане в момент вкусного ужина.
Важно знать
Для поездки выбирайте удобную одежду и обувь.

Что включено в стоимость:

  • Трансфер в обе стороны
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Страховка
  • Посещение чайной плантации
  • Чаепитие
  • Коробочка чая
  • Посещение экофермы «Экзархо»
  • Общение с лошадьми
  • Контактная ферма
  • Всё дополнительные расходы по вашему желанию.
  • Обед
  • Воздушный шар (1 500 р. с человека — 15 минут полёта)
  • Конная прогулка (2 000 р. с человека — 1 час прогулки)
  • Конная прогулка на ипподроме (200 р. — 1 круг)
  • Кормление животных (200 р. )

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый билет
2 500 ₽
Детский билет
2 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Страховка
  • Посещение чайной плантации
  • Чаепитие
  • Коробочка чая
  • Посещение экофермы «Экзархо»
  • Общение с лошадьми
  • Контактная ферма
Что не входит
  • Всё дополнительные расходы по вашему желанию! Среди них:
  • Обед
  • Воздушный шар (1 500 р. с человека — 15 минут полёта)
  • Конная прогулка (2 000 р. с человека — 1 час прогулки)
  • Конная прогулка на ипподроме (200 р. — 1 круг)
  • Кормление животных (200 р. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: В среду и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В среду и субботу в 14:30

Никита К.
Никита К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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