Мы направляемся вместе с вами в уникальное путешествие к самым северным чайным плантациям в России, повстречаемся с домашними животными контактной фермы, а также полюбуемся красочным закатом с гор.

Чайные плантации

Первое, что мы посетим — чайные плантации в долине Мацеста. Прогулка по плантации откроет вам живописную панораму природы, а местный гид расскажет о процессе изготовлении местного чая. Вы попробуете продукцию и заберете коробочку чая с собой (дегустация и коробка чая включены в стоимость).

Экологическая ферма «Экзархо»

В горах, где нет никаких вредных производств, а воздух чист и свеж, находится экологическая ферма «Экзархо».

На территории фермы:

Элитная конюшня.

Лошади здесь ухоженны и дружелюбны. Гости познакомятся и пообщаются с лошадками разных пород и размеров, прокатятся верхом по ипподрому или отправятся на конную прогулку по красивейшим местам.

Контактная ферма.

Вы погуляете по поляне, где мирно пасутся овечки, козочки, барашки и т. д. Времяпровождение с ними — огромное удовольствие как для деток, так и для взрослых. Любой желающий может покормить животных.

Панорамный ресторан и воздушный шар.

Закат встретим во время полета на воздушном шаре или в ресторане в момент вкусного ужина.

Важно знать

Для поездки выбирайте удобную одежду и обувь.

Что включено в стоимость: