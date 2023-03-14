Приглашаю вас в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике.
У нас будет полдня, чтобы посетить все интересные места и насладиться невероятными горными пейзажами.
Вы увидите каньон с тисово-самшитовым лесом, прогуляетесь по живописному ущелью, полюбуетесь местными красотами и посетите монастырь.
У нас будет полдня, чтобы посетить все интересные места и насладиться невероятными горными пейзажами.
Вы увидите каньон с тисово-самшитовым лесом, прогуляетесь по живописному ущелью, полюбуетесь местными красотами и посетите монастырь.
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
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апр
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даты
даты
Что вас ожидает:
- 1) Смотровая площадка на ущелье
- 2) Каньон Ахштырский (Висячий мост)
- 3) Самшитовый лес
- 4) Женский монастырь
- 5) Голубая глина
- 6) Каньон-Псахо
- 7) Пещера древнего человека
- 8) Кафе по желанию
- 9) Водопад "Пасть дракона" по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии:
Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет уединения с природой.
Организационные моменты:
Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки;
• время отправления из Адлера:
2.30.
Из центрального Сочи:
- 12.30.
- авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер);
• с собой рекомендую:
воду,
-все для купания в каньоне:
- удобную обувь;
- можно детям, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.
Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда-обратно
- Водитель-гид
- Все локации по маршруту
- Вино для настроения
- Страховка
- Что не входит
- Обязательный экологический сбор 200 р на маршруте от 10 лет.
- Посещение пещеры 200р/взр,100р/дет по желанию
- Обед в кафе по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: от остановок по центральным улицам, от ЖД вокзаловЗавершение: Остановки по центральным улицам, ЖД вокзалы Сочи и Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывовЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки
- Время отправления из Адлера:
- 12.00
- Из центрального Сочи:
- 12.30
- Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер)
- С собой рекомендую:
- Воду
- Все для купания в каньоне
- Надеть удобную обувь
- Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Суганова Екатерина
14 мар 2023
A
Aksinia Chumachenko
12 мар 2023
Экскурсия очень интересная! Водитель заслуживает отдельного внимания - добрый и отзывчивый!
Н
Николай Петров
23 фев 2023
Все отлично
С
Светлана Д
8 янв 2023
Д
Дмитрий Лебедев
11 ноя 2022
Отличная экскурсия по природным красотам Адлеровского района. Сама погода благовалила нашему путешествию. На экскурсии что ни остановка, то отличные виды для вдохновения и съемки. Отдельно отмечу последний пункт программы:"Поселение горцев". Очень атмосфероое место, вкусная еда, радушные хозяева! За счет начала в обеденное время рекомендуется к посещению в погожий денек, когда хочется проснуться попозже.
Н
Наталья Маловечкина
4 ноя 2022
М
Марина Землянская
8 сен 2022
Е
Елена
7 сен 2022
М
Малеева Альбина
3 сен 2022
В целом экскурсия не плохая. Увидели то, что запланировано. Но не хватило большего участия экскурсовода: рассказы короткие, отвлекалась, не хватает организаторских навыков (была Инна). Ну а в конце поездки - выяснения отношений с водителем Юрием…. Это не профессионально.
А
Алина Кутузова
30 авг 2022
Отличная экскурсия, с ветерком) Виды завораживающие, времени хватает, чтобы сделать фотографии и чуть чуть погулять
В
Владислав Бугай
29 авг 2022
Д
Дарья Сергиенко
28 авг 2022
Виталий замечательный экскурсовод, очень внимательный, весёлый и доброжелательный. Было очень интересно и красиво. Мы остались довольны. Спасибо 👏
Н
Нонна Гасымова
15 авг 2022
Г
Гусев Антон
14 авг 2022
А
Андрей Кузьмичев
10 авг 2022
Только домой зашли, очень здорово! В общем большое спасибо! Ребенок тоже очень доволен, время просто пролетело
Ещё 24 отзыва
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