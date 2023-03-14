Драйв на внедорожнике по горам Сочи

4.8
39 отзывов
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Приглашаю вас в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике.

У нас будет полдня, чтобы посетить все интересные места и насладиться невероятными горными пейзажами.

Вы увидите каньон с тисово-самшитовым лесом, прогуляетесь по живописному ущелью, полюбуетесь местными красотами и посетите монастырь.
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
Драйв на внедорожнике по горам Сочи
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7
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Что вас ожидает:

  • 1) Смотровая площадка на ущелье
  • 2) Каньон Ахштырский (Висячий мост)
  • 3) Самшитовый лес
  • 4) Женский монастырь
  • 5) Голубая глина
  • 6) Каньон-Псахо
  • 7) Пещера древнего человека
  • 8) Кафе по желанию
  • 9) Водопад "Пасть дракона" по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет уединения с природой.

Организационные моменты:

Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки;

• время отправления из Адлера:

2.30.

Из центрального Сочи:

  • 12.30.
  • авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер);

• с собой рекомендую:

воду,

-все для купания в каньоне:

  • удобную обувь;
  • можно детям, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.

Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • Водитель-гид
  • Все локации по маршруту
  • Вино для настроения
  • Страховка
Что не входит
  • Обязательный экологический сбор 200 р на маршруте от 10 лет.
  • Посещение пещеры 200р/взр,100р/дет по желанию
  • Обед в кафе по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: от остановок по центральным улицам, от ЖД вокзалов
Завершение: Остановки по центральным улицам, ЖД вокзалы Сочи и Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Забираем туристов в пределах Адлерского района, Хоста, Мацеста и Центрального Сочи, а также Мамайки
  • Время отправления из Адлера:
  • 12.00
  • Из центрального Сочи:
  • 12.30
  • Авто вместимостью до 8 чел (Уаз патриот, Хантер)
  • С собой рекомендую:
  • Воду
  • Все для купания в каньоне
  • Надеть удобную обувь
  • Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
3
2
2
1
С
14 мар 2023
A
12 мар 2023
Экскурсия очень интересная! Водитель заслуживает отдельного внимания - добрый и отзывчивый!
Н
23 фев 2023
Все отлично
С
8 янв 2023
Д
11 ноя 2022
Отличная экскурсия по природным красотам Адлеровского района. Сама погода благовалила нашему путешествию. На экскурсии что ни остановка, то отличные виды для вдохновения и съемки. Отдельно отмечу последний пункт программы:"Поселение горцев". Очень атмосфероое место, вкусная еда, радушные хозяева! За счет начала в обеденное время рекомендуется к посещению в погожий денек, когда хочется проснуться попозже.
Н
4 ноя 2022
М
8 сен 2022
Е
7 сен 2022
М
3 сен 2022
В целом экскурсия не плохая. Увидели то, что запланировано. Но не хватило большего участия экскурсовода: рассказы короткие, отвлекалась, не хватает организаторских навыков (была Инна). Ну а в конце поездки - выяснения отношений с водителем Юрием…. Это не профессионально.
А
30 авг 2022
Отличная экскурсия, с ветерком) Виды завораживающие, времени хватает, чтобы сделать фотографии и чуть чуть погулять
В
29 авг 2022
Д
28 авг 2022
Виталий замечательный экскурсовод, очень внимательный, весёлый и доброжелательный. Было очень интересно и красиво. Мы остались довольны. Спасибо 👏
Н
15 авг 2022
Г
14 авг 2022
А
10 авг 2022
Только домой зашли, очень здорово! В общем большое спасибо! Ребенок тоже очень доволен, время просто пролетело
Ещё 24 отзыва

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