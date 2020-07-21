4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы

Даниил
Задать вопрос
Даниил – представитель гидов
Приглашаю отвлечься ненадолго от курортной приморской суеты и провести день в царстве живописных водопадов, величественных скал, поросших мхом ущелий и горных рек.

Во время похода я не дам вам заскучать и расскажу об особенностях кавказской природы, местных обычаях и своеобразии южного менталитета!

2400 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Что вас ожидает

Удивительный мир природы
Наше путешествие начнется с Молочной реки, и это не просто красивое название — река и вправду белая словно молоко! Я обязательно раскрою, с чем связан ее необычный цвет. Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью. Это одно из самых знаменитых мест Краснодарского края: вас ждут здесь приятная прохлада, километры живописных видов, свежий воздух, умиротворяющий шум воды и занимательные истории об этих краях.

Орлиные скалы и завораживающие панорамы
После Агурских водопадов мы отправимся к Орлиным скалам. Вы узнаете, какой греческий бог был к ним прикован и насладитесь потрясающими видами на Кавказский хребет и Черное море. В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Агурское ущелье — 100 рублей, башня Ахун — 100 рублей
  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Нам предстоит пройти несколько километров пешком. Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите 1 литр воды.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2020
На экскурсию в Агурское ущелье, восхождение на Орлиные скалы и гору Ахун мы отправились с дочкой 12-ти лет вместе с организатором этого маршрута – обаятельным молодым человеком - Даниилом. Прогулка получилась очень интересная и познавательная. Даниил - сочинец в пятом поколении, очень любит свой край и с любовью рассказывает о городе, о местной природе, о людях. Мы узнали много интересных исторических фактов. Природа и воздух здесь потрясающие. Орлиные скалы - дух захватывает! Восхождение на гору Ахун - отдельная история! Я до сих пор не верю, что осилила этот маршрут без специальной на то физической подготовки )) По пути заглянули в ледяную пещеру... Дорога была нелегкой, но мы справились и очень собой гордимся (наш гид активно нас поддерживал)! А виды, которые открываются со смотровой башни на горе Ахун, просто восхитительны - море, горы, побережье от Лазаревского до Адлера! Получили огромный заряд энергии. Очень рады знакомству с Даниилом и прекрасно проведенному дню. Надеемся вместе с Даниилом съездить в Абхазию!
16 июля 2020
Незабываемая прогулка в самое сердце природы! Такой поход не только внесёт разнообразие в ваш отдых, он оставит массу впечатлений. Если вы любите природу и уникальные места, любите активный отдых-эта экскурсия для вас. Ни одна турфирма не организовывает подобные маршруты. Даниил, спасибо!
23 июня 2020
Были сегодня 23 июня на экскурсии с девушкой, это был сюрприз на ее День рождения) Мы в восторге, Даниил замечательный гид: все показал, рассказал много фактов, историй, легенд про ущелье и скалы, мы искупались в купели на вершине водопада) Очень приятный человек) Отдельное спасибо за фоточки и за сервис все прошло идеально, очень обходителен, дружелюбен, заботливый, сразу видно что человек горит своим делом и очень любит его. Также показал особые места, вне основных троп, там прекрасные виды) Про то что само ущелье и скалы даже говорить не буду - они прекрасны) Придем к тебе еще раз, надеюсь Абхазию откроют скоро)
13 июня 2020
Всем привет, если вы жаждите разнообразить ваш отпуск, то вам сюда, мега-крутая экскурсия по горам и водопадам с занимательной историей но вкратце, без всяких ненужных дат. Поднялись на вершину Орлиных скал, искупались в водопадах в Агурском ущелье. Эмоций на весь год, это круче чем просто лежать на море

Даниил проводит ещё 2 экскурсии

Мини-поход в каньоны реки ПсахоМини-поход в каньоны реки ПсахоМини-поход в каньоны реки Псахо
2100 за человека
6 часов
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Дремучий самшитовый лес с дикими лианами укроет нас от полуденного зноя. Я проведу вас к шумным горным водопадам и природным ваннам, расскажу старинные легенды и интересные факты из истории Сочинского края. Исследуя Национальный парк и наслаждаясь чудесными панорамами, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь новыми впечатлениями.
Поход на Бзерпинский карнизПоход на Бзерпинский карнизПоход на Бзерпинский карниз
5500 за человека
10 часов
2 отзыва
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах Красной Поляны. Мы отправимся к самому пику Бзерпи через перевал Медвежьи Ворота, открывающий головокружительную панораму. Чистый воздух, душистые травы и яркие краски альпийских лугов восстановят ваши силы и зарядят энергией.

Экскурсии по пригородам Адлера

Джип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого СочиДжип-приключение в окрестностях Большого Сочи
15000 за экскурсию
9 часов
8 отзывов
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест. Путешествие на джипе позволит вам преодолеть бездорожье и увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов. От отвесных гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи. Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
В горы! Поездка к красотам Красной поляныВ горы! Поездка к красотам Красной поляныВ горы! Поездка к красотам Красной поляны
7600 за экскурсию
6 часов
Насладиться головокружительными видами, узнать об олимпийском наследии и посетить Ахштырскую пещеру
Голубые вершины, бурные реки и уютные курорты — мы исследуем главные достопримечательности Красной поляны. Кроме пейзажей, от которых захватывает дух, вас ждут рассказ о местных жителях и событиях Олимпиады-2014, сюжеты о жизни неандертальцев в Ахштырской пещере и целебная вода из источника «Медвежий угол».
Автомобильное путешествие из Адлера в СочиАвтомобильное путешествие из Адлера в СочиАвтомобильное путешествие из Адлера в Сочи
5000 за экскурсию
5 часов
Самые интересные места Старого и современного города на обзорной экскурсии
Вы узнаете, почему реки, горы и районы Большого Сочи имеют древние черкесские названия. Погрузитесь в многовековую историю Черноморского побережья Кавказа, насладитесь калейдоскопом живописных панорам, рассмотрите шедевры советской и современной архитектуры и познакомитесь с местным дружелюбным характером!
Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
11000 ₽
9900 за экскурсию
9 часов
4 отзыва
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и ГаграВ Абхазию из Адлера: Новый Афон и ГаграВ Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
От 7400 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Поездка в Абхазию — это обязательный пункт путешествия в Сочи! Во время нашего автотура вы увидите главные места республики: курортная Гагра, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи Страны души. Я расскажу всё об этих местах и вы проникнетесь колоритом Абхазии.
Велотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горах
От 5200 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой. Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!

Выбирайте и другие экскурсии в Адлере

Со скидкойИндивидуальныеЗа городомВсеГрупповыеНа велосипедеНеобычные маршрутыНа автомобилеВ другой городВ АбхазиюИндивидуальныеПешкомКрасная ПолянаОзеро РицаГора АхунФорелевое хозяйствоОбзорные