Джип-сафари по горам Абхазии

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Путешествие с опытным водителем туда, куда не добраться с обычной экскурсией.

Вы посетите Гегский водопад с ледяной водой круглый год, Голубое озеро, которое никогда не замерзает, и знаменитое горное озеро Рица с потрясающими пейзажами и дачами Сталина и Брежнева на берегу.
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  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 120 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии

Что вы увидите

  • Озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Гегский водопад (Черкесский водопад)
  • Голубое озеро
Абхазия — страна древней, самобытной культуры. На протяжении последнего столетия Абхазия является всемирно известным климатическим курортом. Программа тура:Выезд из Сочи совершается рано утром. Мы отправимся на границу с Абхазией, где пересядем на джипы и практически всё путешествие проведем на них. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите легендарные природные достопримечательности 🏛️ Абхазии, проедите горными ⛰️ тропами, по руслам рек, окажитесь там, куда не добраться без опытного проводника. Гегский водопад (Черкесский водопад)Водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря 🌊, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара. Голубое озеро На 13 км дороги к озеру Рица, на правом берегу реки Бзыбь у самой обочины, словно в оправе из грубых горных камней, застыл сияющий «сапфир». Поверхность его совершенно спокойна, хотя видно, что тут же рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток.
Голубое озеро карстового происхождения. Оно невелико: площадь его всего лишь 180 квадратных метров, глубина неизвестна (в некоторых источниках есть информация, что его глубина доходит до 76 м, и его дно покрыто лазуритом, но это миф). Озеро голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. Озеро не замерзает круглый год, но рыба 🐟 здесь не водится. Животный мир отсутствует, здесь не растет планктон. Питается Голубое озеро водами подземной реки, начинающейся на склонах высокой горы ⛰️ Ахцых. Горное озеро Рица
Ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии. Исключительная живописность озера сделала его одной из главных туристических достопримечательностей 🏛️ Абхазии. На берегу озера находится дача Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева. На дачах сохранилась историческая мебель и предметы интерьера, проводятся экскурсии 🧭. Озеро и прилегающие к нему территории относятся к Рицинскому заповеднику. Важная информация:При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы!), при сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки — Абхазия. Особые правила для иностранных граждан. Для подробной информации свяжитесь с вашим гидом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение.
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии
Джип-сафари по горам Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 120 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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