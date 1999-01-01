Джиппинг к каньону Псахо – это поездка на внедорожнике по бездорожью к живописным уголкам в окрестностях Сочи. Вас ждут незабываемые впечатления и яркие эмоции от проведенного дня с нами.
Вы посетите:
•Ущелье Ахцу. Мы остановимся у смотровой на старой краснополянской дороге. Она идет по каменному карнизу скалы, а с другой стороны находится пропасть, где течет река Мзымта.
•Ивановский водопад совсем невысокий, но очень притягательный. Высота падения 10м. При падении образует небольшое озеро, температура воды в котором даже в жаркие дни не поднимается выше 15 градусов. Объект Сочинского национального парка.
•Троице-Георгиевский женский монастырь. История обители началась 10 августа 1999 года. Архитектурный ансамбль монастыря включает в себя храмовые, вспомогательные и административные сооружения. Особая реликвия монастыря - это капсула с мощами Санрафима Саровского, к которой вы можете приложиться и прочитать молитву. И ещё обязательно попробуйте местную выпечку.
•Голубая глина. В летнее время здесь можно набрать целебной глины или сделать лечебные процедуры на месте и искупаться в горной реке.
•Каньон реки Псахо расположился неподалеку от Красной поляны. Представляет собой отвесные скалы между которыми течет река, а со скал свисают лианы и вы переноситесь в «затерянный мир джунглей».
•Тисо-самшитовая роща – это своеобразный музей, хранилище реликтовой растительности, оставшийся здесь почти в неизмененном виде с доисторических времён.
•Ахштырский каньон является частью хребта Ахцу. Он сформировался благодаря бурной деятельности реки Мзымта. Ущелье приобрело название от расположенного неподалеку села Ахштырь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Общий
1 700 ₽
Детский
1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экологический сбор
Дегустации
Что не входит
Обед
Место начала и завершения
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.