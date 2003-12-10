Что входит

транспортно-экскурсионное обслуживание

Что не входит

доплата на экскурсионных объектах

обед (средний чек — 600 руб. /чел.)

Где начинаем и завершаем

Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке Завершение: Обязательно отвезём вас туда от куда забирали

Важная информация

Просим Вас обратить внимание на определенные требования, необходимые для въезда на территорию Республики Абхазия.

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт дипломатический паспорт служебный паспорт паспорт моряка (удостоверение личности моряка) (ст. 7 гл. II Федерального Закона N 114-ФЗ от 15.08.96г). Граждане РФ могут выезжать из России в Абхазию по внутреннему или по заграничному паспорту гражданина РФ.

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения командования, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 19 гл. III Федерального Закона N 114-ФЗ от 15.08.96г). Документами для военнослужащих являются удостоверение личности (генерала, адмирала, офицера, прапорщика ВС РФ) военный билет военнослужащего при наличии командировочного или отпускного удостоверения (с указанием места прибытия - Абхазия).

Документы, необходимые для детей. При выезде из России в Абхазию дети до 14 лет должны обязательно иметь свидетельство о рождении с штампом о российском гражданстве или загранпаспорт. (При этом на детей в возрасте от 6 лет в загранпаспортах должны быть фотокарточки, скреплённые гербовыми печатями органов МИД или МВД Российской Федерации). При выезде из России в Абхазию дети от 14 до 18 лет должны обязательно иметь общегражданский внутренний паспорт или загранпаспорт. Дети до 18 лет, выезжающие из РФ без сопровождения обоих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей), должны иметь кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и государства, которое они намерены посетить (ст. 20 гл. III Федерального Закона №114-ФЗ от 15.08.96 г. ).

Правила въезда в Абхазию для ЛНР и ДНР.

В отношении жителей Юго-восточной Украины (ДНР и ЛНР) действует режим упрощённого въезда на территорию Республики Абхазия. Для въезда требуется внутренний паспорт гражданина Украины с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо документ, удостоверяющий личность гражданина ДНР или ЛНР. Регистрация по месту пребывания обязательна.

Граждане других стран для въезда в Абхазию должны иметь двукратную или многократную визу в Российскую Федерацию (для проезда из России в, Абхазию и обратно) и визу в Абхазию. Для оформления разрешения на въезд на территорию Республики Абхазия неоходимо:

копия паспорта заявителя (отправленная по электронной почте, либо по факсу). Пожалуйста, убедитесь, что Ваш паспорт действителен не менее 6 месяцев до запланированного въезда в Абхазию. - заполненная в электронном виде анкета. Все без исключения пункты анкеты должны быть заполнены. В случае отсутствия необходимой информации, анкета может быть не принята к рассмотрению.

Более подробная информация изложена на сайте МИД Республики Абхазия по ссылке: http://mfaapsny.org/council/visa.php

Согласно закону Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" с 1 апреля 2016 года вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Режим безвизового въезда на территорию Республики Абхазия распространяется в отношении граждан следующих стран: Российская Федерация, Республика Никарагуа, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Южная Осетия.

У К А З П Р Е З И Д Е Н Т А А Б Х А З И И

Об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия

отдельных категорий иностранных граждан.

В соответствии со статьями 6 и 24 Закона Республики Абхазия «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия»:

1. Установить следующие категории иностранных граждан, въезжающих в Республику Абхазия без получения виз:

1) иностранные граждане – экскурсанты (за исключением граждан Грузии), въезжающие в Республику Абхазия в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов

2) граждане Республики Беларусь и Республики Казахстан, въезжающие в Республику Абхазия в туристических или деловых целях на срок не более двух недель

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Медицинская страховка.

В соответствии с Законом "Об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Абхазия" при пересечении границы на КПП "Псоу" осуществляется обязательное страхование иностранных граждан. Страхование осуществляет государственная страховая компания "Абхазгосстрах". Сумма страхового покрытия составляет 30000 рублей. Сумма страхового взноса для туристов, прибывших в Абхазию на срок до 3 суток включительно - 30 рублей, на срок до 30 суток включительно - 250 рублей, на срок до 183 суток включительно - 750 рублей.

Вывоз валюты. Согласно ст. 15 Закона РФ №173-ФЗ от 10.12.2003 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. от 30.12.06), физические лица - резиденты и нерезиденты имеют право единовременно вывозить из РФ наличную иностранную валюту и (или) валюту Российской Федерации в сумме эквивалентной 10 000 долларов США. При этом не требуется представление в таможенный орган документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта РФ была ранее ввезена, переведена либо приобретена в РФ. При этом вывозимая иностранная валюта и (или) валюта РФ в сумме, не превышающей 3 000 долларов США, не подлежит таможенному декларированию. Сумма свыше 3 000 долларов США подлежит декларированию путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

Что можно вывозить с Абхазии. По таможенным правилам в Россию нельзя ввозить более 2 л вина на человека. Особые ограничения касаются домашней продукции — мед, вино или всевозможные колбасы и сыры ручного производства (все, что не в заводской упаковке). Провоз фруктов из Абхазии разрешен.

Когда и сколько длится?

Когда: Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию. Экскурсия длится около 10 часов

Кто ещё будет на экскурсии?

Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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