Джип-тур по каньону Псахо

Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Что может быть лучше гор? Только горы! Горы ⛰️ заманивают к себе и моментально влюбляют в себя.

С нами вы узнаете тайну этого явления.

Мы отправимся в однодневное путешествие на джипе — только внедорожник сможет нас доставить до каньона Псахо.

Здесь умиротворяющая атмосфера и восхитительная природа.

Все это поможет вам отдохнуть и набраться сил!
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  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Джип-тур по каньону Псахо
Джип-тур по каньону Псахо

Что вы увидите

  • Троице – Георгиевский монастырь
  • Источники голубой глины
  • Ивановский водопад.
  • Мокрый каньон реки Псахо
Что вы посетите:- Троице-Георгиевский монастырь – умиротворяющее место в живописных горах ⛰️.
  • Источники голубой глины
  • В теплое время года, любители спа процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками.
  • Ивановский водопад.
  • Природная достопримечательность 🏛️ известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, успокаивает и радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие.
  • Мокрый каньон реки Псахо
И в завершении нашего джип-тура по каньонам Сочи мы попадем в мокрый каньон Псахо. Окруженный самшитовым лесом, он утопает в зелени папоротников и лиан. Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Важно знать:- Мы не рекомендуем эту экскурсию ⛳ для детей младше 5 лет!
  • По предварительному согласованию мы предоставим детское автомобильное кресло.
  • Питание 🍽️ на маршруте осуществляется за собственный счет!
  • Рекомендуем одеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах ⛰️ не предсказуемая)!
Что входит
  • Трансфер по Адлеру.
  • Дегустация меда и вина
  • Экологические сборы.
Что не входит
  • Трансфер из других районов Сочи (700 руб. /человек в обе стороны)
  • Обед.
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
Джип-тур по каньону Псахо
Джип-тур по каньону Псахо
Джип-тур по каньону Псахо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Happy T.
Happy T.
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