Что вы посетите:- Троице-Георгиевский монастырь – умиротворяющее место в живописных горах ⛰️.
Источники голубой глины
В теплое время года, любители спа процедур, да и просто желающие, могут принять грязевые ванны, намазаться голубой глиной и дать своему телу расслабиться. Источник оборудован душевыми кабинками и раздевалками.
Ивановский водопад.
Природная достопримечательность 🏛️ известна своей живописностью. Вид ниспадающей в озеро воды, окруженной изумрудными растениями, успокаивает и радует глаз. Пение птиц и шум журчащего потока позволяет расслабиться и восстановить душевное спокойствие.
Мокрый каньон реки Псахо
И в завершении нашего джип-тура по каньонам Сочи мы попадем в мокрый каньон Псахо. Окруженный самшитовым лесом, он утопает в зелени папоротников и лиан. Горная река за долгие годы создала удивительные каналы, ванны и маленькие водопады. На несколько часов вы станете едины с первозданной природой. Важно знать:- Мы не рекомендуем эту экскурсию ⛳ для детей младше 5 лет!
По предварительному согласованию мы предоставим детское автомобильное кресло.
Питание 🍽️ на маршруте осуществляется за собственный счет!
Рекомендуем одеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду и защиту от дождя или солнца (в зависимости от сезона, погода в горах ⛰️ не предсказуемая)!
Что входит
Трансфер по Адлеру.
Дегустация меда и вина
Экологические сборы.
Что не входит
Трансфер из других районов Сочи (700 руб. /человек в обе стороны)
Обед.
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы привезем Вас туда, от куда забрали
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.