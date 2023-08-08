Джип-тур «По следам бурого мишки»

Джип-тур «По следам бурого мишки» в Адлере: приключение среди горных ручьев

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Ответы на вопросы
Для джиперов бурлящие горные ручьи не препятствие! Раскидывая мокрый гравий по сторонам, внедорожники прокладывают дорогу в самое сердце Сочинского национального парка, где можно полюбоваться не только флорой, но и фауной.
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Джип-тур «По следам бурого мишки»
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
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авг
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Ахштырский каньон
  • Подвесной мост через реку Мзымта
  • Ущелье Ахцу
  • Медвежий угол
  • Нарзановый источник
  • Серебряные водопады
  • Каскад водопадов
  • Высогорная пивоварня «Эдемик» в поселке Медовеевка
  • Краснополянские дольмены
  • Храм Святой Софии X-XIII вв.
  • Колхидский лес
  • Горная река
  • Смотровая площадка «На краю Земли»
  • Вид на гору Ачишхо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О маршруте

«По следам бурого мишки» – самый заповедный маршрут в Сочи, который включает множество живописных и труднодоступных уголков природы, минеральный источник, водопады, ледяную свежесть кавказских предгорий, развлечения для экстремалов и дегустацию. Будет захватывающе и интересно!

Организационные детали:

  • Вам понадобятся купальные принадлежности, питьевая вода, головной убор и солнцезащитный крем;
  • Накануне экскурсии с Вами свяжется наш диспетчер и сообщит все особенности поездки.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
  • Дегустации
  • Купание в горной реке
Что не входит
  • Экологический сбор: Колхидский лес (200 руб.) Нарзановый источник (100 руб.) Дольмены (200 руб.)
  • Обед
Место начала и завершения?
Адлерский район, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашего тура. Накануне экскурсии с Вами свяжется наш диспетчер и сообщит все особенности поездки. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, питьевую воду, головные уборы и солнцезащитный крем.
  • Если у Вас возникли вопросы в ходе бронирования, их можно задать организатору 8-938-878-87-08 Екатерина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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