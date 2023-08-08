Джип-тур «По следам бурого мишки» в Адлере: приключение среди горных ручьев
Для джиперов бурлящие горные ручьи не препятствие! Раскидывая мокрый гравий по сторонам, внедорожники прокладывают дорогу в самое сердце Сочинского национального парка, где можно полюбоваться не только флорой, но и фауной.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ахштырский каньон
- Подвесной мост через реку Мзымта
- Ущелье Ахцу
- Медвежий угол
- Нарзановый источник
- Серебряные водопады
- Каскад водопадов
- Высогорная пивоварня «Эдемик» в поселке Медовеевка
- Краснополянские дольмены
- Храм Святой Софии X-XIII вв.
- Колхидский лес
- Горная река
- Смотровая площадка «На краю Земли»
- Вид на гору Ачишхо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О маршруте«По следам бурого мишки» – самый заповедный маршрут в Сочи, который включает множество живописных и труднодоступных уголков природы, минеральный источник, водопады, ледяную свежесть кавказских предгорий, развлечения для экстремалов и дегустацию. Будет захватывающе и интересно!
Организационные детали:
- Вам понадобятся купальные принадлежности, питьевая вода, головной убор и солнцезащитный крем;
- Накануне экскурсии с Вами свяжется наш диспетчер и сообщит все особенности поездки.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Дегустации
- Купание в горной реке
- Что не входит
- Экологический сбор: Колхидский лес (200 руб.) Нарзановый источник (100 руб.) Дольмены (200 руб.)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Адлерский район, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашего тура. Накануне экскурсии с Вами свяжется наш диспетчер и сообщит все особенности поездки. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, питьевую воду, головные уборы и солнцезащитный крем.
- Если у Вас возникли вопросы в ходе бронирования, их можно задать организатору 8-938-878-87-08 Екатерина
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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